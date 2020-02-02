В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, сообщает РИА "Новости". Кушиташвили и еще один боксер Овик Оганнисян были задержаны сотрудниками Росгвардии, когда забирали наркотическое вещество из подъезда дома.

В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у боксера Кушиташвили

Футбол Антон Миранчук травмировал голеностоп Футболист московского "Локомотива" Антон Миранчук получил травму голеностопа в матче против белградского "Партизана" на турнире в Катаре, но уровень серьезности повреждения пока не ясен, сообщил РИА Новости главный тренер столичной команды Юрий Семин.

Политика Песков объяснил увольнение Игнатьева с должности главы Чувашии Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил увольнение Михаила Игнатьева с должности главы Чувашии его "абсолютно неприемлемым", некрасивым поведением на посту губернатора.

Шоу-бизнес Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.

Финансы Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов За последнюю неделю в 5 из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости».

Общество В двух приграничных с Китаем районах Приморья ввели режим ЧС В Хасанском и Октябрьском районах Приморья, где разворачивают изоляционные пункты для прибывающих из Китая иностранцев с видом на жительство, ввели режим ЧС, сообщает правительство региона.

Энергетика В Кремле прокомментировали закупку Белоруссией нефти у Норвегии В январе Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти с поставкой через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".

Происшествия В Германии число зараженных коронавирусом выросло до десяти Число зараженных новым типом коронавируса возросло в Германии до 10, поскольку двое из эвакуированных из Уханя граждан ФРГ оказались заражены, о чем сообщила администрация района Гермерсхайм (федеральная земля Рейнланд-Пфальц).

Общество Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая Зафиксирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV за пределами Китая, на Филиппинах, сообщило филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.

Общество Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.

Единоборства Отец Нурмагомедова дал совет Александру Емельяненко Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова, в интервью YouTube-каналу FIGHT NIGHTS GLOBAL TV дал совет бойцу Александру Емельяненко.