Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у боксера Кушиташвили

В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, сообщает РИА "Новости". Кушиташвили и еще один боксер Овик Оганнисян были задержаны сотрудниками Росгвардии, когда забирали наркотическое вещество из подъезда дома.
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Появилось видео задержания напавшего на росгвардейца в Москве

РБК06:46

Появилось видео задержания подозреваемых в нападении на росгвардейца

РИА Новости06:41

Суд по мере пресечения для Кушиташвили состоится 3 февраля

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Источник: против боксера Кушиташвили возбудили дело о нападении на сотрудника Росгвардии

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Коммерсантъ04:12

Против сломавшего нос росгвардейцу боксера завели уголовное дело

Lenta.ru04:39

Видео задержания боксера, сломавшего нос росгвардейцу в центре Москвы

РЕН ТВ02:18
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Футбол

Антон Миранчук травмировал голеностоп

Футболист московского "Локомотива" Антон Миранчук получил травму голеностопа в матче против белградского "Партизана" на турнире в Катаре, но уровень серьезности повреждения пока не ясен, сообщил РИА Новости главный тренер столичной команды Юрий Семин.
РИА Новости вчера в 10:06
Здоровье

Пациент с коронавирусом из Забайкалья узнал о диагнозе из новостей

Госпитализированный с коронавирусом в Чите гражданин Китая Ван Юньбинь заявил, что врачи не проинформировали его о результатах анализов и диагнозе.
Газета.Ru 05:39
Политика

Песков объяснил увольнение Игнатьева с должности главы Чувашии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил увольнение Михаила Игнатьева с должности главы Чувашии его "абсолютно неприемлемым", некрасивым поведением на посту губернатора.
ТАСС 06:24
Шоу-бизнес

Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле

Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
РИА Новости 03:39
Финансы

Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов

За последнюю неделю в 5 из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости».
Коммерсантъ 03:40
Шоу-бизнес

Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем

Менеджмент артистки выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск.
StarHit.ru вчера в 02:00
Общество

Познер поделился мнением о том, как в России «едят детей»

News.ru вчера в 22:01
Общество

В двух приграничных с Китаем районах Приморья ввели режим ЧС

В Хасанском и Октябрьском районах Приморья, где разворачивают изоляционные пункты для прибывающих из Китая иностранцев с видом на жительство, ввели режим ЧС, сообщает правительство региона.
РИА Новости 06:55
Энергетика

В Кремле прокомментировали закупку Белоруссией нефти у Норвегии

В январе Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти с поставкой через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".
РИА Новости 31 января в 10:07
Здоровье

Правительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний

Коронавирусная инфекция нового типа внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Газета.Ru 07:13
Происшествия

В Германии число зараженных коронавирусом выросло до десяти

Число зараженных новым типом коронавируса возросло в Германии до 10, поскольку двое из эвакуированных из Уханя граждан ФРГ оказались заражены, о чем сообщила администрация района Гермерсхайм (федеральная земля Рейнланд-Пфальц).
РИА Новости 06:01
Политика

2 февраля 1920 года Россия и Эстония подписали Тартуский договор

Тартуский мирный договор был заключен ровно сто лет назад - 2 февраля 1920 года.
Газета.Ru 04:32
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru 03:53
Происшествия

Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва

Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Известия 04:19
Армия и оружие

Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М

Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Газета.Ru 06:49
Происшествия

В Новосибирске задержан организатор вечеринки, где рухнула кровля

По данным Следкома, задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе.
РБК Новосибирск 05:25
Общество

Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая

Зафиксирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV за пределами Китая, на Филиппинах, сообщило филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.
Lenta.ru вчера в 22:36
Политика

Британия официально вышла из состава ЕС

Комсомольская правда 31 января в 18:32
Общество

В Челябинске проведут проверку из-за объявления о продаже ребенка

РБК 05:49
Происшествия

В Ленобласти госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

В Ленинградской области госпитализировали местную жительницу, вернувшуюся из Китая, с подозрением на коронавирус.
РБК 04:51
Общество

Опубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом

РИА Новости 05:35
Авто

Названы эффективные способы избежать ДТП из-за сокращенной дистанции

Названы эффективные способы избежать ДТП из-за сокращённой дистанции.
Актуальные Новости вчера в 08:16
Политика

Песков увидел в «сделке века» Трампа несоответствие резолюциям СБ ООН

Некоторое положения «сделки века» по урегулированию палестино-израильского конфликта не совсем соответствуют положениям резолюции Совета безопасности ООН, это «видно невооруженным глазом».
РБК 06:53
Общество

Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз

На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
REGNUM 31 января в 00:22
Технологии

Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов

Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы.
Вести.Ru вчера в 23:30
Единоборства

Отец Нурмагомедова дал совет Александру Емельяненко

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова, в интервью YouTube-каналу FIGHT NIGHTS GLOBAL TV дал совет бойцу Александру Емельяненко.
Lenta.ru 06:01
Общество

Новые правила получения шенгенской визы вступили в силу

Новые правила получения шенгенских виз вступили в силу 2 февраля 2020 года, сообщается на сайте Еврокомиссии.
Газета.Ru 01:20
Общество

Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта

Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
РИА Новости вчера в 04:10
Музыка

Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении

РИА Новости вчера в 21:35
Футбол

Неймар получил желтую карточку за издевательский финт

Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар получил желтую карточку по необычной причине, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 07:17
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