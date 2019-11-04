Общество
REGNUMПротив судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Иск был подан неким должником к ФССП.
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Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в России на сумму 100 трлн рублей.ТАСС03:11
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