Общество

REGNUMREGNUMПротив судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Иск был подан неким должником к ФССП.
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с чего всё началось

Самый крупный иск о моральном ущербе был подан в России на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в России на сумму 100 трлн рублей.
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