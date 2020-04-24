Коронавирус
Российская газетаПротив удаленной работы сотрудников выступили 80% работодателей
Как отмечается в исследовании, в связи с нерабочим периодом, объявленным с 28 марта, 33% работодателей перевели сотрудников на удаленную работу.
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с чего всё началось
В связи с нерабочим периодом 33% работодателей перевели сотрудников на удаленную работу. При этом только 20% из них готовы сохранить такой формат для части работников после окончания режима самоизоляции, и лишь 7% — для всех.РБК00:00
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Работодатели оказались не готовы к переводу сотрудников на удаленную работу
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