Политика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаПротивники Зеленского установили палатки у президентского офиса

Участники акции «Стража на Банковой» установили палатки у офиса президента Украины Владимира Зеленского, находящегося на улице Банковая в Киеве. Несколько сотен протестующих выдвигают требования украинскому лидеру перед встречей «нормандской четверки», которая состоится 9 декабря в Париже.
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В Киеве сотни людей митингуют у офиса Зеленского

Газета.Ru17:09

В Киеве провели акцию протеста у Офиса Президента Украины

Life.ru15:56

Акция украинской оппозиции переместилась к офису Зеленского

РИА Новости14:13

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RT на русском14:41

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ТАСС13:19

Протестующие в Киеве установили палатки возле офиса президента

Известия15:18

Несколько сотен человек собирались у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве

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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 19:56, Ашберн
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