Политика
Комсомольская правдаПротивники Зеленского установили палатки у президентского офиса
Участники акции «Стража на Банковой» установили палатки у офиса президента Украины Владимира Зеленского, находящегося на улице Банковая в Киеве. Несколько сотен протестующих выдвигают требования украинскому лидеру перед встречей «нормандской четверки», которая состоится 9 декабря в Париже.
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Шоу-бизнес
Вера Брежнева на сцене Comedy Club пошутила о романе со Светлаковым
Общество
ФСИН назвала акцию «Бездомный полк» провокацией
Акция «Бездомный полк», в которой приняли участие некоторые бывшие и действующие сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), является провокацией.
Интернет
Google Chrome научился создавать QR-коды из любого URL
Пользователям Chrome стала доступна функция, разрешающая совместное использование страницы через QR-код.
Политика
На Украине упрекнули Киев в развале целостности страны
Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко заявил, что Украина не ценит территории, которые были подарены ей во времена Советского Союза.
Общество
Названы самые курящие и пьющие регионы России
Регионы Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера стали самыми курящими и пьющими в России. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.
Общество
Неизвестные сообщили о минировании школ и колледжей в Биробиджане
Неизвестные сообщили о минировании сразу нескольких образовательных учреждений, сообщает областная независимая интернет-газета «Набат» со ссылкой на пресс-секретаря УМВД России по ЕАО Оксану Ткачёву.
Кино
Первый трейлер «Чудо-Женщины 1984» появился в Сети
Первый трейлер фильма "Чудо-Женщина 1984" с Галь Гадот в главной роли появился на YouTube-канале WBRussia.
Происшествия
Во Владивостоке шесть школ эвакуировали после сообщений о минированиях
Эвакуация прошла в шести школах Владивостока из-за сообщений о минированиях, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Армия и оружие
Российскую часть Арктики защитит противовоздушный купол
В ближайшие годы все арктические дивизионы Северного флота будут оснащены зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 "Триумф", что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол.
Технологии
Ученые придумали, как спасти осетра от браконьеров
Как рассказали ученые-гидробиологи, новый метод основан на анализе специфических биохимических маркеров – в частности, исследуется состав жирных кислот, попадающих в организм рыб с пищей.
Гаджеты
EMUI 10 против EMUI 9.1: в чем разница?
Компания Huawei представила новую фирменную оболочку EMUI 10, основанную на базе операционной системы Android 10, несколько месяцев назад.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Политика
Порошенко в центре Киева закидали яйцами
Фигурное катание
Загитова снялась с показательного выступления после финала Гран-при
Российская фигуристка Алина Загитова отказалась от показательного выступления после завершения соревновательной части финала Гран-при в итальянском Турине.
Общество
ПФР «пригрозил» пенсионерам прекращением выплаты пенсий
В Пенсионном фонде России (ПФР) «пригрозили» пенсионерам прекращением выплаты пенсии в случае, если гражданин не будет подтверждать место своей регистрации один раз в год, сообщает PRIMPRESS.
Общество
Доробалюк – Осипову: В 2020 году учтем ошибки по реализации нацпроектов
Доробалюк рассказала об итогах работы в текущем году.
Кино
Умер актер из «Кинг-Конга» и сериала «Звездный путь» Рене Обержонуа
Американский режиссер и актер Рене Обержонуа, который известен по съемкам в фильме «Кинг-Конг» и телесериале «Звездный путь», скончался в воскресенье, 8 декабря, в возрасте 79 лет.
Игры
Бета полной версии Black Mesa уже доступна для скачивания
Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
Происшествия
В Удмуртии мальчик с ДЦП умер после смерти мамы в квартире
Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах смерти мальчика, страдавшего ДЦП, и его матери.
Музыка
Ротару выступила в Москве и обратилась к российской публике
Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве.
Политика
Возможность встречи Трампа и Лаврова подтвердили в Белом доме
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа может состояться.
Политика
Лидеры России, Украины, Германии и Франции встретятся сегодня в Париже
В Кремле говорят, что президент России Владимир Путин встретится «на полях» саммита с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Общество
Две ракеты упали неподалеку от международного аэропорта Багдада
Две ракеты упали в ночь на понедельник неподалеку от международного аэропорта Багдада, рассказали РИА Новости в службе безопасности Ирака.
Наука
Собаки понимают язык человека на высоком уровне
Происшествия
Опубликовано видео жесткого задержания полицейских в Приморье
Сотрудники ФСБ и службы собственной безопасности МВД задержали инспекторов ДПС ГИБДД отдела МВД России по Хорольскому району, об этом в субботу, 7 декабря, сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал 1 млрд рублей
Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей.
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернутся морозы
Оттепель и осадки сохранятся в Москве и Центральной России до среды, а затем придет холодный атмосферный фронт и принесет мокрый снег, сообщает центр "Фобос".