Религия

РИА НовостиРИА НовостиПротодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

Ранее патриарх Кирилл временно запретил Кураева в служении, после того как тот резко высказался о бывшем настоятеле Богоявленского кафедрального собора Москвы протоиерее Александре Агейкине, который 21 апреля скончался от осложнений из-за коронавируса.
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с чего всё началось
Из-за публичного оскорбления памяти настоятеля Елоховского собора Александра Агейкина патриарх Кирилл запретил протодиакону Андрею Кураеву служить в церкви, сообщается
 на сайте Московской городской епархии.
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Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

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Российский общественный деятель
Российский религиозный и общественный деятель, писатель, богослов, философ, специалист в области христианской философии, публицист, церковный учёный, проповедник и миссионер, автор официального учебника по Основам православной культуры, один из авторов книги «Человек. Философско-энциклопедический словарь». Протодиакон Русской православной церкви. В 2004-2013 годах - профессор Московской духовной академии. Старший научный сотрудник кафедры философии религии и религиоведения философского факультета МГУ.
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