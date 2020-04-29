Религия
РИА НовостиПротодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
Ранее патриарх Кирилл временно запретил Кураева в служении, после того как тот резко высказался о бывшем настоятеле Богоявленского кафедрального собора Москвы протоиерее Александре Агейкине, который 21 апреля скончался от осложнений из-за коронавируса.
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с чего всё началось
Из-за публичного оскорбления памяти настоятеля Елоховского собора Александра Агейкина патриарх Кирилл запретил протодиакону Андрею Кураеву служить в церкви, сообщается на сайте Московской городской епархии.Дождь11:47
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Патриарх запретил Кураеву служить за оскорбления, «невзирая на скорбь жены»
Московский Комсомолец11:20
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Комментарии
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Корабли ВМС США атаковали и захватили венесуэльское судно
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Ведомости вчера в 16:58
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ 13:13
Экономика
В Забайкалье для предпринимателей снизили налоги
Если налоговую базу составляют доходы, уменьшенные на величину расходов, размер ставки снизится с 15 до 5 процентов.
Байкал-Daily 08:00
Происшествия
На Камчатке завели дело на фермеров, бросивших животных умирать
Уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными возбуждено на Камчатке после обнаружения останков лошадей и собак в одном из фермерских хозяйств, сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.
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ИА Красная Весна 09:20
Авто
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РИА Новости 20:18
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США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Газета.Ru вчера в 12:31
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Последней работой продюсера стала съемка музыкального клипа к песне Валерии "До предела", премьера которого состоялась 20 апреля.
Дни24 10:03
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Песков назвал абсурдными опасения сохранения контроля за населением
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РИА Новости 20:15
Кино
Сеть кинотеатров AMC отказалась от показа фильмов Universal
Сеть кинотеатров AMC прекратила сотрудничество с компанией Universal после того, как показ мультфильма "Тролли: Мировой тур" на VOD принес студии более $100 млн.
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Технологии
Блокчейн-платформа Павла Дурова получит операционную систему
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News.ru 04:43
Наука
Пустыня Сахара признана самым опасным местом на Земле
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Газета.Ru вчера в 20:43
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Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56