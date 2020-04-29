с чего всё началось

Ранее патриарх Кирилл временно запретил Кураева в служении, после того как тот резко высказался о бывшем настоятеле Богоявленского кафедрального собора Москвы протоиерее Александре Агейкине, который 21 апреля скончался от осложнений из-за коронавируса.

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

Общество Дополнены правила въезда в Тульскую область для работающих граждан Напомним, с 30 апреля в Тульской области введен режим цифровых пропусков.

Общество Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, ему было 57 лет. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. 321

Общество В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию Режим контртеррористической операции ввели с 00.30 (22.30 мск среды) по решению начальника регионального УФСБ на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области. 1,1K

Общество Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, кто планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было. 972

Политика Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI. 1K

Киберспорт WePlay! отстранила Cyber Traktor от участия в Pushka League из-за подставного матча Pushka League Season 1 Division 2 по Dota 2 приняли решение отстранить команду Cyber Traktor от участия из-за подозрения в организации подставного матча.

Наука Кофе вызывает эпигенетические изменения в ДНК Эпигенетические изменения в ДНК вызывает употребление натурального кофе, об этом стало известно Evo-rus.com. 45

Общество СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной. 896

Музыка Клип Skibidi стал самым популярным русским роликом на Youtube Клип Skibidi русской группы Little Big набрал более 400 миллионов просмотров меньше, чем за два года, и стал самым просматриваемым роликом из стран СНГ. 107

Экономика Ректор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность». 2,6K

Экономика Российские фармацевтические компании предупредили о росте цен Повышение тарифов на перевозки приводит к росту цен на субстанции, реактивы и другое сырье, считает Александр Семенов. 10

Политика В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива. 340

Энергетика Норвегия с июня сократит добычу нефти Страны — участницы альянса ОПЕК+ договорились в середине апреля о сокращении совокупной добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне текущего года и планомерном уменьшении взятых на себя обязательств до апреля 2022 года.

Футбол Goal опубликовал список лучших игроков, которые летом могут стать свободными агентами Некоторые именитые игроки из Европы доигрывают последний год своих контрактов, и есть несколько звёздных футболистов, которые могут уйти бесплатно этим летом, сообщает Goal.

Общество Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток». 347

Экономика Россияне возвращаются к кредитованию в офлайн-формате Все больше россиян отказывается от онлайн-обращения при оформлении кредитов и возвращаются к привычному способу получения услуг — через личное посещение банковского отделения. 1

Общество Производители пива смогут выпускать антисептики Министерство финансов России подготовило постановление, согласно которому производителям пива временно дается разрешение на выпуск спиртосодержащих антисептиков на некоммерческой основе. 3