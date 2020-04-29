Религия

РИА НовостиРИА НовостиПротодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

Ранее патриарх Кирилл временно запретил Кураева в служении, после того как тот резко высказался о бывшем настоятеле Богоявленского кафедрального собора Москвы протоиерее Александре Агейкине, который 21 апреля скончался от осложнений из-за коронавируса.
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с чего всё началось
Из-за публичного оскорбления памяти настоятеля Елоховского собора Александра Агейкина патриарх Кирилл запретил протодиакону Андрею Кураеву служить в церкви, сообщается
 на сайте Московской городской епархии.
Дождьвчера в 11:47

Подробнее о событии

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новостивчера в 15:15

Кураев заявил о «никаком» отношении к запрету служить ему в церкви

РБКвчера в 12:13

Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева

Подъёмвчера в 09:00

Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева

ТАССвчера в 08:31

Патриарх запретил Кураеву служить за оскорбления, «невзирая на скорбь жены»

Московский Комсомолецвчера в 11:20

Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Кураева

Интерфаксвчера в 07:54

Андрей Кураев ответил на запрет патриарха проводить богослужения

Говорит Москвавчера в 08:38
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Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

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Общество

В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию

Режим контртеррористической операции ввели с 00.30 (22.30 мск среды) по решению начальника регионального УФСБ на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области.
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Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов

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Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса

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В Челябинской области число заболевших COVID-19 достигло 547

Общее число заболевших достигло 547, сообщили в четверг в региональном минздраве.
Российская газета 02:10
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Происшествия

Нейтрализованные в Екатеринбурге боевики оказались сторонниками ИГ

Боевики, которые готовили теракты в Екатеринбурге, были сторонниками запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ).
Известия 02:01
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Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 15:36
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Киберспорт

WePlay! отстранила Cyber Traktor от участия в Pushka League из-за подставного матча

Pushka League Season 1 Division 2 по Dota 2 приняли решение отстранить команду Cyber Traktor от участия из-за подозрения в организации подставного матча.
Metaratings вчера в 13:33
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Кофе вызывает эпигенетические изменения в ДНК

Эпигенетические изменения в ДНК вызывает употребление натурального кофе, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 18:16
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Общество

Советника вице-губернатора Бидонько задержали по делу о взятке

В Екатеринбурге по делу о взятке задержали Владислава Русакова, советника вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько.
JustMedia 02:43
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Общество

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
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Происшествия

В Коммунарке на лечении находятся 540 пациентов

РИА Новости 01:28
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Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США за $6,4 млн

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) нашёл у телеведущей Елены Малышевой роскошный особняк в США.
Секрет фирмы вчера в 11:26
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Музыка

Клип Skibidi стал самым популярным русским роликом на Youtube

Клип Skibidi русской группы Little Big набрал более 400 миллионов просмотров меньше, чем за два года, и стал самым просматриваемым роликом из стран СНГ.
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Экономика

Ректор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».
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Экономика

Российские фармацевтические компании предупредили о росте цен

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Политика

В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев

Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
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Страны — участницы альянса ОПЕК+ договорились в середине апреля о сокращении совокупной добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне текущего года и планомерном уменьшении взятых на себя обязательств до апреля 2022 года.
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Цены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE

Стоимость июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,3%, до $21,4 за баррель.
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Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

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Футбол

Goal опубликовал список лучших игроков, которые летом могут стать свободными агентами

Некоторые именитые игроки из Европы доигрывают последний год своих контрактов, и есть несколько звёздных футболистов, которые могут уйти бесплатно этим летом, сообщает Goal.
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Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
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Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса

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Экономика

Россияне возвращаются к кредитованию в офлайн-формате

Все больше россиян отказывается от онлайн-обращения при оформлении кредитов и возвращаются к привычному способу получения услуг — через личное посещение банковского отделения.
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Производители пива смогут выпускать антисептики

Министерство финансов России подготовило постановление, согласно которому производителям пива временно дается разрешение на выпуск спиртосодержащих антисептиков на некоммерческой основе.
Газета.Ru 01:45
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Глава европейской дипломатии оценил вероятность распада ЕС

Впоследствии Италия, будучи одной из наиболее пострадавших от пандемии стран, обвинила Евросоюз в том, что он не оказал ей поддержку в нужное время.
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В Москве задержан администратор чата в Telegram сторонников оперного певца Чельдиева

В Москве задержан Арсен Бесолов, который является администратором чата в Telegram сторонников арестованного оперного певца Вадима Чельдиева.
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Андрей Вячеславович Кураев
Российский общественный деятель
Российский религиозный и общественный деятель, писатель, богослов, философ, специалист в области христианской философии, публицист, церковный учёный, проповедник и миссионер, автор официального учебника по Основам православной культуры, один из авторов книги «Человек. Философско-энциклопедический словарь». Протодиакон Русской православной церкви. В 2004-2013 годах - профессор Московской духовной академии. Старший научный сотрудник кафедры философии религии и религиоведения философского факультета МГУ.
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