Религия
РИА НовостиПротодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
Ранее патриарх Кирилл временно запретил Кураева в служении, после того как тот резко высказался о бывшем настоятеле Богоявленского кафедрального собора Москвы протоиерее Александре Агейкине, который 21 апреля скончался от осложнений из-за коронавируса.
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с чего всё началось
Из-за публичного оскорбления памяти настоятеля Елоховского собора Александра Агейкина патриарх Кирилл запретил протодиакону Андрею Кураеву служить в церкви, сообщается на сайте Московской городской епархии.Дождьвчера в 11:47
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Патриарх запретил Кураеву служить за оскорбления, «невзирая на скорбь жены»
Московский Комсомолецвчера в 11:20
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
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