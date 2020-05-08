Общество
Экспресс газетаПротоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован с коронавирусом
Протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован с коронавирусом Состояние известного священника ухудшилось. Глава патриаршей комиссии РПЦ по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов, известный своими многочисленными спорными высказываниями по социально значимым вопросам, попал в больницу с пневмонией.
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Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника. Состояние священника врачи оценивают как стабильное.Интерфакс04:01
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Скандальный протоиерей Дмитрий Смирнов, посчитавший болезнь «даром бесценным», слег с коронавирусом
Московский Комсомолец09:40
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В 2019 году другая международная платежная система — Visa — увеличила лимит при бесконтактной оплате без ПИН-кода до 3 тысяч рублей, до этого этот минимальный порог был установлен на уровне 1 тысячи рублей.
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Пропуска для сотрудников предприятий в Москве, работа которых не запрещена, оформляются в том же самом порядке.
Росбалт 10:19
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Названа возможная причина тяжелых случаев коронавируса у молодых
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На стороне фельдмаршала Халифы Хафтара в конфликте в Ливии участвует от 800 до 1200 сотрудников российской частной военной компании (ЧВК), известной как ЧВК Вагнера.
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получил от России правительственные гарантии на проведение матчей чемпионата Европы-2020 по футболу, который из-за пандемии коронавируса был перенесен на лето 2021 года.
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Путин и Джонсон впервые пообщались по телефону
Москва, 8 мая 2020, 17:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин и премьер-министр Британии Борис Джонсон впервые провели телефонные переговоры, сообщает 8 мая пресс-служба Кремля.
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REGNUM 06:35
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Газета.Ru 06 мая в 11:14
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МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
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Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Фергюсон и Гэтжи показали одинаковый вес перед боем на турнире UFC 249
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Минздрав Татарстана озвучил статистику смертности от пневмонии
В Татарстане показатели смертности в предыдущем месяце незначительно снизились. Об этом сообщил глава Минздрава РТ Марат Садыков.
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Арнольд Шварценеггер показал фейковую растяжку на столе
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Ограничения в России снимут только после появления вакцины
Ограничения, введенные в России в связи с пандемией коронавируса, отменят только после разработки вакцины.
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