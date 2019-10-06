Здоровье

Вести.RuВести.RuПротоиерей Димитрий Смирнов назвал русский народ убийцей из-за абортов

Протоиерей Димитрий Смирнов, известный своими спорными высказываниями, вновь стал центром внимания. На этот раз за фразу о том, что "русский народ — убийца". По мнению главы патриаршей комиссии по делам семьи, такого нелестного эпитета русский народ заслуживает за разрешенные аборты.
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В РПЦ назвали бессовестной женщину, сделавшую аборт по рекомендации врачей

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Протоиерей Димитрий Смирнов назвал русский народ убийцей из-за абортов

Вести.Ru02:41
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Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
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Курс евро и доллара продолжает колебаться Курс валют на сегодня, 4 октября.
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После объявления итогов шоу победитель вновь выступил перед зрителями, а также наставники и участники показали совместный номер.
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Ушла из жизни 33-летняя актриса Марина Куклина

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Ингу Юмашеву допросили в аэропорту Нью-Йорка

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Ученые рассказали о полезных свойствах винограда

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Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
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В центре Читы нашли расчлененное тело 19-летней девушки

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Чтобы не заболеть гриппом, следует заблаговременно сделать прививку, избегать контакта с людьми, у которых есть признаки заболевания, и реже находиться в местах массовых скоплений людей, такие рекомендации размещены на сайте Роспотребнадзора.
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