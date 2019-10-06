Здоровье
Вести.RuПротоиерей Димитрий Смирнов назвал русский народ убийцей из-за абортов
Протоиерей Димитрий Смирнов, известный своими спорными высказываниями, вновь стал центром внимания. На этот раз за фразу о том, что "русский народ — убийца". По мнению главы патриаршей комиссии по делам семьи, такого нелестного эпитета русский народ заслуживает за разрешенные аборты.
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В РПЦ назвали бессовестной женщину, сделавшую аборт по рекомендации врачей
Московский Комсомолец05:54
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