Здоровье
Вести.RuПротоиерей Димитрий Смирнов назвал русский народ убийцей из-за абортов
Протоиерей Димитрий Смирнов, известный своими спорными высказываниями, вновь стал центром внимания. На этот раз за фразу о том, что "русский народ — убийца". По мнению главы патриаршей комиссии по делам семьи, такого нелестного эпитета русский народ заслуживает за разрешенные аборты.
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В РПЦ назвали бессовестной женщину, сделавшую аборт по рекомендации врачей
Московский Комсомолец05:54
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Это наш последний блокпост, — неонацисты у границ ЛНР
Неонацист Андрей Билецкий, всего два дня назад скандаливший с Петром Порошенко за кулисами шоу Шустера, уже прибыл на Донбасс, где записал видеообращение к "патріотам" и Зеленскому.
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В Киеве завершился митинг против «формулы Штайнмайера»
На майдане Незалежности в Киеве завершился митинг активистов, выступающих против согласования Украиной «формулы Штайнмайера».
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Вместо получившего повреждение Федора Смолова вызван лучший бомбардир РПЛ Александр Соболев из "Крыльев Советов".
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Взявшую под опеку шестерых детей девушку начали травить чиновники
Девушка из Челябинской области по имени Кристина Евтушенко после смерти родителей взяла под опеку своих шестерых братьев и сестёр, так как не хотела отдавать их в детский дом.
News.ru 09:46
Политика
МИД Турции вызвал зампосла США из-за лайка посольства в Twitter
Заместителя американского посла в Турции вызвали в МИД в связи с действиями дипмиссии в Twitter, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
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Происшествия
Под Нижним Новгородом перевернулся туристический автобус
Что произошло Туристический автобус, ехавший из Саратова в село Большое Болдино, где расположен музей-заповедник Пушкина, опрокинулся у села Паново-Осаново.
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Волейбол
Сборная России победила Египет на Кубке мира по волейболу
Мужская сборная России по волейболу одержала победу в матче с Египтом на Кубке мира в Японии.
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Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Политика
МИД России назвал враждебной акцией допрос депутата Юмашевой в США
Российский МИД назвал «очередной враждебной акцией» допрос члена комитета Госдумы по международным делам Инги Юмашевой («Единая Россия»).
Коммерсантъ 06:37
Происшествия
Подросток убил подругу и ее семью в Австрии
Российская газета 06:09
Общество
Названа главная польза винограда
Lenta.ru 01:13
Армия и оружие
В SDF предостерегли Турцию от операции в Сирии
Известия вчера в 20:43
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Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Шоу-бизнес
Садальский оскорбил Малышеву, призвавшую поднять пенсионный возраст
Советский и российский актер Станислав Садальский оскорбил телеведущую Елену Малышеву.
Росбалт вчера в 18:29
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Хоккеист «Сибири» Самвел Мнацян умер после года борьбы с раком
ВашГород.ру 00:03
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Новым «Холостяком» стал прогрессивный врач-стоматолог
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Футбол
ЦСКА — Ростов 0:1 (1-й тайм)
Как ранее сообщал «СЭ», полузащитник «Ростова» Роман Еременко пропустит матч 12-го тура чемпионата России против ЦСКА из-за недомогания и температуры.
Спорт-Экспресс 09:05
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Зеленский захотел вернуться на сцену
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Вдова Караченцова расплакалась в театре
Театр «Ленком» заранее готовил вечер памяти актёра.
7Дней.ру 04 октября в 00:00
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Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 04 октября в 01:58
Общество
В Гидрометцентре рассказали об «октябрьском потеплении» в Москве
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Опубликовано видео боевых стрельб вертолетов Ка-52 «Аллигатор»
Телеканал Звезда опубликовал видео учений летчиков армейской авиации Восточного военного округа на ударных вертолетах Ка-52 «Аллигатор».
Аргументы и Факты вчера в 04:40
Наука
Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса
Ученые составили список из 20 стран, которые могли бы стать надежным убежищем в случае апокалипсиса.
РИА Новости 01:48
Политика
Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского
Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
Газета.Ru 09:36
Путешествия
Санкт-Петербург признан самым «европейским» городом России
Результаты опроса, проводимого среди туристов в России, показали, что Санкт-Петербург является самым "европейским" городом страны.
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