Общество

ИнтерфаксИнтерфаксПротоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу

Состояние священника врачи оценивают как стабильное. По словам собеседника агентства, протоиерей недавно перенес операцию. Кроме того, ему 69 лет, так что он относится к группе риска по коронавирусу.
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с чего всё началось

Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника. Состояние священника врачи оценивают как стабильное.
Интерфакс04:01

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Протоиерея Смирнова госпитализировали с подозрением на коронавирус

РБК05:09

Нашедший пользу в коронавирусе протоиерей Смирнов заразился и попал в больницу

Lenta.ru04:42

Протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован с подозрением на COVID-19

Вести.Ru04:17

Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на коронавирус

Эхо Москвы04:32

Священник Дмитрий Смирнов лежит в больнице с коронавирусом

Комсомольская правда04:20

СМИ: протоиерей Дмитрий Смирнов попал в больницу с коронавирусом

Московский Комсомолец04:33

Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу

Интерфакс04:01
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Общество

ВОЗ пока не нашла доказательств уханьского источника коронавируса

Всемирная организация здравоохранения не располагает подтверждённой информацией, что рынок в китайской Ухани стал первым источником коронавируса.
RT на русском 05:30
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Футбол

Сон Хын-Мин с отличием завершил военные сборы в Корее

Vprognoze.ru 06:27
Кино

Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая

iReactor 06 мая в 10:07
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Происшествия

Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова

Свердловский районный суд Красноярска арестовал на срок до 4 июля предпринимателя Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве двух жителей города в 1994 году.
ТАСС 05:56
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Общество

Роспотребнадзор представил Путину план снятия ограничений в три этапа

Роспотребнадзор предлагает снимать ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса COVID-19, в три этапа, заявила глава ведомства Анна Попова.
Коммерсантъ 06 мая в 09:35
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина может не вернуться на сцену после болезни

Напомним, что ранее певица, отвечая на вопрос о состоянии легких, призналась, что у нее было поражено около 80% тканей.
RuNews24.ru 02:35
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Происшествия

Бизнесмена Анатолия Быкова задержали по подозрению в двойном убийстве

В Красноярске по подозрению в организации заказных убийстве задержали предпринимателя и политика Анатолия Быкова, сообщают агентства со ссылкой на источники.
Вести.Ru вчера в 02:09
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Политика

Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне

RT на русском 05:17
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Шоу-бизнес

Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт впервые стал отцом

Актер Руперт Гринт впервые стал отцом. Накануне стало известно, что звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт впервые стал отцом.
Экспресс газета 01:18
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Общество

Минздрав обеспокоился ситуацией с коронавирусом в Дагестане

Минздрав обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса в Дагестане, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Lenta.ru 06:12
Политика

Путин: у России не может быть чувства вины за Вторую мировую

У России нет и не может быть чувства вины за развязывание Второй мировой войны.
Вести.Ru 05:38
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Общество

Живущим не по прописке рекомендовали носить с собой документы на жилье

Законодательством не предусмотрена обязанность гражданина подтверждать свое проживание, отметили в СЭП, но во избежание возможных инцидентов при проверке такой документ можно будет предъявить правоохранителям.
Вести.Ru 05:29
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Фигурное катание

Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru 06 мая в 07:56
13
Общество

Володин предупредил, что выход из ограничений будет тяжелым

С 12 мая начнется постепенное снятие ограничений.
Коммерсантъ 05:39
2
Общество

Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России

Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
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Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 06 мая в 11:14
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Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что за прошедшие сутки по состоянию на утро четверга 8 мая в России коронавирус COVID-19 выявлен у 10 699 человек в 83 регионах России.
Piter.tv 03:23
250
Общество

Ученые назвали основную причину распространения коронавируса

Ученые Федерального университета Баии в Бразилии назвали путешествия основной причиной распространения коронавируса по планете.
Lenta.ru вчера в 22:26
3
Культура

Роднянский займется сериалом о немецкой гей-делегации в СССР

Сериал будет основан на реальной истории — визите в СССР по официальному приглашению делегации немецких гей-активистов.
Киноафиша России 06:04
Экономика

ВЭБ договорился о покупке доли в КБ «Стрелка»

Госкорпорация развития ВЭБ.РФ договорилась о покупке доли в КБ «Стрелка» Александра Мамута, рассказал РБК источник в ВЭБе.
РБК 04:02
2
Футбол

«Интер» и «Милан» представили проект нового стадиона

«Милан» и «Интер» презентовали совместный проект нового стадиона в районе «Сан-Сиро», об этом рапортует пресс-служба «нерадзурри».
Евро-футбол.ру 05:14
Армия и оружие

Свидетели рассказали о расстреле «Азовом» милиционеров в Мариуполе

По версии Киева, неизвестными были ополченцы ДНР — а чтобы помешать им, к зданию милиции выдвинулись Нацгвардия и "Азов".
РИА Новости 00:40
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Политика

Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»

Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
268
Общество

Пациентка назвала пребывание в обсервации Петербурга «кромешным адом»

«Кромешным адом» назвала пребывание во временном госпитале для больных с легкой формой COVID-19 петербурженка Оксана Кутафина-Шишлова 7 мая на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 03:55
4
Общество

Названа причина остановки торгов на Московской бирже

Торги на фондовом рынке Московской биржи были прерваны из-за ошибки в программном обеспечении, сообщил представитель биржи.
Интерфакс 06:09
143
Общество

Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев

Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM 03:31
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Происшествия

В Краснодарском крае коронавирус обнаружили у семимесячного ребенка

Заражение коронавирусом подтвердилось у семимесячного ребенка в Краснодарском крае.
ТАСС 06 мая в 04:22
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Общество

ЕГЭ могут перенести на начало августа

Министр просвещения Кравцов сообщил, что дополнительные решения по этому вопросу могут быть приняты в середине мая.
Муксун.fm 06 мая в 11:02
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Космос

Астрономы обнаружили ближайшую к Земле черную дыру

Ученые выяснили, что в расположенной всего в 1000 световых годах от Земли звездной системе HR 6819, помимо двух звезд-компаньонов, которые видны невооруженным глазом, имеется еще и черная дыра — ближайшая к нашей планете.
РИА Новости 06 мая в 09:46
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Происшествия

Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»

RT на русском вчера в 03:55
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