Общество
ИнтерфаксПротоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу
Состояние священника врачи оценивают как стабильное. По словам собеседника агентства, протоиерей недавно перенес операцию. Кроме того, ему 69 лет, так что он относится к группе риска по коронавирусу.
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с чего всё началось
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника. Состояние священника врачи оценивают как стабильное.Интерфакс04:01
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Общество
ВОЗ пока не нашла доказательств уханьского источника коронавируса
Всемирная организация здравоохранения не располагает подтверждённой информацией, что рынок в китайской Ухани стал первым источником коронавируса.
RT на русском 05:30
Футбол
Сон Хын-Мин с отличием завершил военные сборы в Корее
Vprognoze.ru 06:27
Кино
Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая
iReactor 06 мая в 10:07
Происшествия
Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова
Свердловский районный суд Красноярска арестовал на срок до 4 июля предпринимателя Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве двух жителей города в 1994 году.
ТАСС 05:56
Общество
Роспотребнадзор представил Путину план снятия ограничений в три этапа
Роспотребнадзор предлагает снимать ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса COVID-19, в три этапа, заявила глава ведомства Анна Попова.
Коммерсантъ 06 мая в 09:35
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина может не вернуться на сцену после болезни
Напомним, что ранее певица, отвечая на вопрос о состоянии легких, призналась, что у нее было поражено около 80% тканей.
RuNews24.ru 02:35
Происшествия
Бизнесмена Анатолия Быкова задержали по подозрению в двойном убийстве
В Красноярске по подозрению в организации заказных убийстве задержали предпринимателя и политика Анатолия Быкова, сообщают агентства со ссылкой на источники.
Вести.Ru вчера в 02:09
Политика
Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне
RT на русском 05:17
Шоу-бизнес
Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт впервые стал отцом
Актер Руперт Гринт впервые стал отцом. Накануне стало известно, что звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт впервые стал отцом.
Экспресс газета 01:18
Общество
Минздрав обеспокоился ситуацией с коронавирусом в Дагестане
Минздрав обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса в Дагестане, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Lenta.ru 06:12
Политика
Путин: у России не может быть чувства вины за Вторую мировую
У России нет и не может быть чувства вины за развязывание Второй мировой войны.
Вести.Ru 05:38
Общество
Живущим не по прописке рекомендовали носить с собой документы на жилье
Законодательством не предусмотрена обязанность гражданина подтверждать свое проживание, отметили в СЭП, но во избежание возможных инцидентов при проверке такой документ можно будет предъявить правоохранителям.
Вести.Ru 05:29
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru 06 мая в 07:56
Общество
Володин предупредил, что выход из ограничений будет тяжелым
С 12 мая начнется постепенное снятие ограничений.
Коммерсантъ 05:39
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 06 мая в 11:14
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что за прошедшие сутки по состоянию на утро четверга 8 мая в России коронавирус COVID-19 выявлен у 10 699 человек в 83 регионах России.
Piter.tv 03:23
Общество
Ученые назвали основную причину распространения коронавируса
Ученые Федерального университета Баии в Бразилии назвали путешествия основной причиной распространения коронавируса по планете.
Lenta.ru вчера в 22:26
Культура
Роднянский займется сериалом о немецкой гей-делегации в СССР
Сериал будет основан на реальной истории — визите в СССР по официальному приглашению делегации немецких гей-активистов.
Киноафиша России 06:04
Экономика
ВЭБ договорился о покупке доли в КБ «Стрелка»
Госкорпорация развития ВЭБ.РФ договорилась о покупке доли в КБ «Стрелка» Александра Мамута, рассказал РБК источник в ВЭБе.
РБК 04:02
Футбол
«Интер» и «Милан» представили проект нового стадиона
«Милан» и «Интер» презентовали совместный проект нового стадиона в районе «Сан-Сиро», об этом рапортует пресс-служба «нерадзурри».
Евро-футбол.ру 05:14
Армия и оружие
Свидетели рассказали о расстреле «Азовом» милиционеров в Мариуполе
По версии Киева, неизвестными были ополченцы ДНР — а чтобы помешать им, к зданию милиции выдвинулись Нацгвардия и "Азов".
РИА Новости 00:40
Политика
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
Общество
Пациентка назвала пребывание в обсервации Петербурга «кромешным адом»
«Кромешным адом» назвала пребывание во временном госпитале для больных с легкой формой COVID-19 петербурженка Оксана Кутафина-Шишлова 7 мая на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 03:55
Общество
Названа причина остановки торгов на Московской бирже
Торги на фондовом рынке Московской биржи были прерваны из-за ошибки в программном обеспечении, сообщил представитель биржи.
Интерфакс 06:09
Общество
Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев
Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM 03:31
Происшествия
В Краснодарском крае коронавирус обнаружили у семимесячного ребенка
Заражение коронавирусом подтвердилось у семимесячного ребенка в Краснодарском крае.
ТАСС 06 мая в 04:22
Общество
ЕГЭ могут перенести на начало августа
Министр просвещения Кравцов сообщил, что дополнительные решения по этому вопросу могут быть приняты в середине мая.
Муксун.fm 06 мая в 11:02
Космос
Астрономы обнаружили ближайшую к Земле черную дыру
Ученые выяснили, что в расположенной всего в 1000 световых годах от Земли звездной системе HR 6819, помимо двух звезд-компаньонов, которые видны невооруженным глазом, имеется еще и черная дыра — ближайшая к нашей планете.
РИА Новости 06 мая в 09:46
Происшествия
Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»
RT на русском вчера в 03:55