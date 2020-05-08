Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника. Состояние священника врачи оценивают как стабильное.

с чего всё началось

Состояние священника врачи оценивают как стабильное. По словам собеседника агентства, протоиерей недавно перенес операцию. Кроме того, ему 69 лет, так что он относится к группе риска по коронавирусу.

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