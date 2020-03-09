Общество

ИзвестияИзвестияПротоиерей Смирнов назвал мигрантов будущим России

Протоиерей Димитрий Смирнов призвал россиян пересмотреть свое отношение к мигрантам, которые, по его мнению, в будущем составят большинство населения страны. Об этом он заявил в эфире радио «Радонеж» 9 марта.
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Протоиерей Смирнов назвал мигрантов будущим России и призвал возлюбить их

REGNUM04:54

Протоиерей Смирнов назвал мигрантов будущим России

News.ru01:25

Протоиерей Смирнов призвал любить мигрантов как будущее население РФ

Московский Комсомолец02:32

Протоиерей Смирнов назвал мигрантов будущим России

Известия02:20

Россиян призвали полюбить заменяющих их мигрантов

Lenta.ru01:52

Протоиерей Смирнов призвал россиян изменить отношение к мигрантам

Вечерняя Москва01:50

Протоиерей Смирнов призвал любить мигрантов: скоро они будут нас нанимать на работу

Росбалт03:46
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Энергетика

Мировые цены на нефть упали почти на треть

Напомним, 4 декабря 2018 года сообщалось что цены на нефть за день упали более чем на 5%. 18 декабря цена на нефть марки Brent опустилась до минимума с октября 2017 года.
ИА Новороссия 04:18
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк призвала подписчиков молиться за мать

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила обращение к подписчикам.
Культуромания вчера в 03:41
Политика

В Нидерландах начался судебный процесс над подозреваемыми по делу MH17

Судебный процесс над лицами, подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года, начался в понедельник в Нидерландах.
ТАСС 05:01
Энергетика

В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России

Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Компания вчера в 10:59
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»

Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Lenta.ru 03:27
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отменила празднование 8 марта из-за болезни

Российская певица Алла Пугачева рассказала, что 8 марта – особенный праздник и призвала россиян "дарить радость".
VSE42.RU вчера в 06:29
Общество

Во Владивосток прибыл спецрейс из КНДР

RT на русском 02:39
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости вчера в 21:42
Происшествия

Покушение совершено на премьер-министра Судана

Газета.Ru 04:51
Финансы

Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке

Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Интерфакс 02:43
Происшествия

В Шереметьеве самолёт готовится к экстренной посадке

Самолёт SSJ-100, который вылетел из Москвы в Ростов-на-Дону, готовится к экстренной посадке в московском аэропорту Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности.
RT на русском 05:20
Общество

Эксперт назвал сроки окончания эпидемии нового коронавируса

Эпидемия COVID-19 (заболевания, вызванного коронавирусом нового типа) сохранится в странах мира по меньшей мере до июня этого года.
ТАСС 03:46
Общество

Альфа-банк объяснил блокировку карт клиентов

Альфа-банк заблокировал карты клиентов из-за сведений о возможной утечке их данных, заявили в пресс-службе компании.
Взгляд.ру 07 марта в 09:01
Хоккей

Панин, Широков и Холланд оштрафованы

На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Салавата Юлаев» Григория Панина наказание по п.1.3.1. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (2+10), подвергнуть денежному штрафу.
Чемпионат 04:29
Общество

В России выявили новые случаи заражения коронавирусом

В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
РИА Новости вчера в 08:50
Транспорт

Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту

Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
РИА Новости 07 марта в 13:39
Экономика

Европейские биржи упали после обвала цен на нефть

Биржи в Европе показывают снижение на фоне обвала нефтяных котировок, который произошел после распада сделки ОПЕК.
РБК 04:36
Шоу-бизнес

Мясников назвал причину ухода Михалковой из «Уральских пельменей»

Участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников объяснил уход актрисы Юлии Михалковой из проекта желанием устроить личную жизнь и усталостью от длительных переездов.
ФАН 05:34
Авто

Bentley может выпустить кабриолет на базе Bentayga

Руководитель Bentley Mulliner Тим Хенниг намекнул на появление Bentley Bentayga в кузове кабриолет.
Тарантас Ньюс 07 марта в 09:58
Происшествия

В Париже неизвестный открыл стрельбу в мечети

По меньшей мере один человек пострадал, сообщает ТАСС. Неизвестный мужчина в шлеме вошел во двор мечети и начал стрелять.
BFM.ru 02:11
Футбол

Ювентус — Интер 2:0

LiveSport.ru вчера в 15:11
Экономика

Индексы мировых торговых площадок обвалились после падения цен на нефть

Индексы мировых торговых площадок сегодня, 9 марта, стремительно падают. Экономисты уже называют сегодняшний день — черным понедельником.
REGNUM 04:10
Финансы

Экономисты не видят ничего страшного в падении рубля

Экономист Михаил Хазин в эфире НСН заявил, что ко вторнику ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется, рубль вырастет по отношению к доллару.
Национальная служба новостей 04:06
Биатлон

Логинов затруднился ответить на вопрос о возможном завершении карьеры

Чемпион мира 2020 года по биатлону Александр Логинов заявил, что не готов обсуждать возможное завершение профессиональной карьеры.
RT на русском 04:57
Общество

В ПФР рассказали о жительнице Омска с пенсией в 52 тысячи рублей

РИА Новости 07 марта в 14:46
Общество

Власти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу

Нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы на официальном сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 13:48
Культура

Гастроли Большого театра во Франции отменили из-за коронавируса

Гастроли Государственного академического Большого театра России (ГАБТ), которые должны были пройти во Франции с 10 по 15 марта, не состоятся в связи с распоряжением французских властей отменить массовые мероприятия, рассчитанные на более чем 1 тыс. участников.
ТАСС 04:53
Здоровье

В Молдавии еще у двоих человек подозревают заражение коронавирусом

У двоих человек в Молдавии, один из которых взрослый, второй — ребенок, за последние сутки подозревается заражение новым коронавирусом, сообщается 8 марта в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии.
REGNUM 02:51
Происшествия

В ДТП в Смоленской области погибли три человека

ДТП в городе Сычовка Смоленской области стало причиной гибели трех человек, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы УМВД по региону Наталья Гуреева.
ТАСС 02:29
Политика

Зеленский рассказал о переговорах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.
Мой Брянск вчера в 06:06
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