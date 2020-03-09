Общество
ИзвестияПротоиерей Смирнов назвал мигрантов будущим России
Протоиерей Димитрий Смирнов призвал россиян пересмотреть свое отношение к мигрантам, которые, по его мнению, в будущем составят большинство населения страны. Об этом он заявил в эфире радио «Радонеж» 9 марта.
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Энергетика
Мировые цены на нефть упали почти на треть
Напомним, 4 декабря 2018 года сообщалось что цены на нефть за день упали более чем на 5%. 18 декабря цена на нефть марки Brent опустилась до минимума с октября 2017 года.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк призвала подписчиков молиться за мать
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила обращение к подписчикам.
Политика
В Нидерландах начался судебный процесс над подозреваемыми по делу MH17
Судебный процесс над лицами, подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года, начался в понедельник в Нидерландах.
Энергетика
В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России
Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»
Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отменила празднование 8 марта из-за болезни
Российская певица Алла Пугачева рассказала, что 8 марта – особенный праздник и призвала россиян "дарить радость".
Общество
Во Владивосток прибыл спецрейс из КНДР
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Происшествия
Покушение совершено на премьер-министра Судана
Финансы
Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке
Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Происшествия
В Шереметьеве самолёт готовится к экстренной посадке
Самолёт SSJ-100, который вылетел из Москвы в Ростов-на-Дону, готовится к экстренной посадке в московском аэропорту Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности.
Общество
Эксперт назвал сроки окончания эпидемии нового коронавируса
Эпидемия COVID-19 (заболевания, вызванного коронавирусом нового типа) сохранится в странах мира по меньшей мере до июня этого года.
Общество
Альфа-банк объяснил блокировку карт клиентов
Альфа-банк заблокировал карты клиентов из-за сведений о возможной утечке их данных, заявили в пресс-службе компании.
Хоккей
Панин, Широков и Холланд оштрафованы
На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Салавата Юлаев» Григория Панина наказание по п.1.3.1. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (2+10), подвергнуть денежному штрафу.
Общество
В России выявили новые случаи заражения коронавирусом
В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Транспорт
Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту
Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
Экономика
Европейские биржи упали после обвала цен на нефть
Биржи в Европе показывают снижение на фоне обвала нефтяных котировок, который произошел после распада сделки ОПЕК.
Шоу-бизнес
Мясников назвал причину ухода Михалковой из «Уральских пельменей»
Участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников объяснил уход актрисы Юлии Михалковой из проекта желанием устроить личную жизнь и усталостью от длительных переездов.
Авто
Bentley может выпустить кабриолет на базе Bentayga
Руководитель Bentley Mulliner Тим Хенниг намекнул на появление Bentley Bentayga в кузове кабриолет.
Происшествия
В Париже неизвестный открыл стрельбу в мечети
По меньшей мере один человек пострадал, сообщает ТАСС. Неизвестный мужчина в шлеме вошел во двор мечети и начал стрелять.
Футбол
Ювентус — Интер 2:0
Экономика
Индексы мировых торговых площадок обвалились после падения цен на нефть
Индексы мировых торговых площадок сегодня, 9 марта, стремительно падают. Экономисты уже называют сегодняшний день — черным понедельником.
Финансы
Экономисты не видят ничего страшного в падении рубля
Экономист Михаил Хазин в эфире НСН заявил, что ко вторнику ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется, рубль вырастет по отношению к доллару.
Биатлон
Логинов затруднился ответить на вопрос о возможном завершении карьеры
Чемпион мира 2020 года по биатлону Александр Логинов заявил, что не готов обсуждать возможное завершение профессиональной карьеры.
Общество
В ПФР рассказали о жительнице Омска с пенсией в 52 тысячи рублей
Общество
Власти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу
Нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы на официальном сайте ведомства.
Культура
Гастроли Большого театра во Франции отменили из-за коронавируса
Гастроли Государственного академического Большого театра России (ГАБТ), которые должны были пройти во Франции с 10 по 15 марта, не состоятся в связи с распоряжением французских властей отменить массовые мероприятия, рассчитанные на более чем 1 тыс. участников.
Здоровье
В Молдавии еще у двоих человек подозревают заражение коронавирусом
У двоих человек в Молдавии, один из которых взрослый, второй — ребенок, за последние сутки подозревается заражение новым коронавирусом, сообщается 8 марта в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии.
Происшествия
В ДТП в Смоленской области погибли три человека
ДТП в городе Сычовка Смоленской области стало причиной гибели трех человек, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы УМВД по региону Наталья Гуреева.
Политика
Зеленский рассказал о переговорах с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.