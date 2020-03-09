Общество

ИзвестияИзвестияПротоиерей Смирнов назвал мигрантов будущим России

Протоиерей Димитрий Смирнов призвал россиян пересмотреть свое отношение к мигрантам, которые, по его мнению, в будущем составят большинство населения страны. Об этом он заявил в эфире радио «Радонеж» 9 марта.
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Протоиерей Смирнов назвал мигрантов будущим России и призвал возлюбить их

REGNUM04:54

Протоиерей Смирнов назвал мигрантов будущим России

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Протоиерей Смирнов призвал любить мигрантов как будущее население РФ

Московский Комсомолец02:32

Протоиерей Смирнов назвал мигрантов будущим России

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Россиян призвали полюбить заменяющих их мигрантов

Lenta.ru01:52

Протоиерей Смирнов призвал россиян изменить отношение к мигрантам

Вечерняя Москва01:50

Протоиерей Смирнов призвал любить мигрантов: скоро они будут нас нанимать на работу

Росбалт03:46
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Экономика

Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть

Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
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Ранее президент IIHF Рене Фазель заявил, что Россия выразила готовность провести чемпионат мира по хоккею в том случае, если турнир не смогут провести в Швейцарии из-за распространения коронавируса.
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Эксперт: Доллар взлетит к 80-85 рублям при закреплении нефти у $30

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«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+

Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
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В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.
РИА Новости вчера в 12:04
Политика

В Нидерландах начался суд по делу сбитого в Донбассе Boeing MH17

В окружном суде Гааги начался суд по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH17.
Lenta.ru 06:03
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Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии

РИА Новости вчера в 09:35
Политика

Запрет недвижимости за рубежом не пропишут в Конституции

Андрей Клишас, сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в Конституции, сообщил, что такого запрета нет и не было в Конституции.
RuNews24.ru 06 марта в 07:24
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Алла Пугачева пропустила праздничное шоу Валентина Юдашкина в Кремле

Алла Пугачева по неизвестной причине пропустила праздничное шоу Валентина Юдашкина.
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Общество

Эксперт назвал сроки окончания распространения коронавируса в мире

Коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня, предположил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
РИА Новости 03:08
Общество

Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заболел коронавирусом

Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом COVID-19 во время визита на север Италии.
RT на русском 06:25
Происшествия

Самолёт SSJ-100 совершил посадку в Шереметьеве

Ранее в экстренных службах сообщили, что в Шереметьеве самолёт готовится к экстренной посадке из-за сработавшего датчика неисправности.
RT на русском 05:39
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Инсайдер: ещё одна игра Resident Evil выйдет раньше апреля 2021 года

REGNUM 06 марта в 16:25
Общество

Жители России увидят суперлуние 9 марта

Суперлунием называется такая фаза луны (полнолуние или новолуние), которая приходится на максимально близкое расположение естественного спутника к Земле, перигей.
REGNUM вчера в 01:50
Происшествия

В деле об убийствах в детдоме Ейска появились факты о геноциде на Дону

Напомним, что в прошлом году СК России возбудил уголовное дело по результатам изучения рассекреченных архивных материалов об убийстве в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома.
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Конор МакГрегор высмеял Хабиба Нурмагомедова за слова об уличных боях

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Шоу-бизнес

Степаненко впервые пошутила о разводе с Петросяном

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Экономист спрогнозировал рост цен на нефть

Ранее «Говорит Москва» писала, что эксперты предостерегли россиян от манипуляций с валютой на фоне падения цен на нефть.
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МЭА ожидает падения спроса на нефть впервые за 11 лет

Международное энергетическое агентство (МЭА) по итогам 2020 года ожидает снижение спроса на нефть на 90 тыс. баррелей в сутки в базовом сценарии и на 730 тыс. в пессимистичном.
Коммерсантъ 06:18
Общество

В России зарегистрировано шесть новых случаев заражения коронавирусом

Стало известно о шести новых случаях заражения коронавирусом в России.
Bash.News 06 марта в 15:39
Общество

«Мы увидим доллар по 80 рублей»: эксперт заявил, что нефтяная война России с Саудовской Аравией может обернуться катастрофическим поражением

Российский экономист Владислав Иноземцев заявил, что из-за выхода России из сделки с ОПЕК+ «после нескольких лет стабильности мы снова увидим доллар по 80 рублей, двухзначные цифры ключевой ставки ЦБ, паническую трату резервов».
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В Нарьян-Маре найден мертвым начальник регионального наркоконтроля

В Нарьян-Маре проводится проверка по факту смерти начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Ненецкому автономному округу (НАО).
Вести.Ru 05:04
Финансы

Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке

Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
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Сергей Полунин и Елена Ильиных сообщили о рождении первенца

Отечественный артист балета Сергей Полунин и олимпийская чемпионка в танцах на льду Елена Ильиных впервые стали родителями.
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Первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме попало в Сеть

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Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель

Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
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Дочь экс-вратаря «Зенита» Малафеева заподозрили в наркоторговле

Ксения Малафеева, 16-летняя дочь бывшего вратаря петербургского «Зенита» Вячеслава Малафеева, подозревается в незаконном обороте наркотиков.
Ридус 07 марта в 15:40
Общество

В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых россиян

В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали, что самозанятые россияне их всех услуг предпочтение отдают перевозке пассажиров (16,5%).
Газета.Ru 02:30
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Покушение совершено на премьер-министра Судана

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«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. "Спартак" сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2.
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