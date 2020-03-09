Общество

РЕН ТВРЕН ТВПротоиерей Смирнов объявил мигрантов будущим России

Протоиерей Димитрий Смирнов 9 марта в эфире радио "Радонеж" призвал жителей России пересмотреть свое отношение к мигрантам, так как, по мнению священнослужителя, в обозримом будущем они составят большинство населения страны.
Читать в источнике
Комментировать162

Подробнее о событии

Протоиерей Смирнов назвал мигрантов будущим России и призвал возлюбить их

REGNUM04:54

Протоиерей Смирнов призвал любить мигрантов: скоро они будут нас нанимать на работу

Росбалт03:46

Протоиерей Смирнов назвал мигрантов будущим России

News.ru01:25

Протоиерей Смирнов назвал мигрантов будущим России

Известия02:20

Россиян призвали полюбить заменяющих их мигрантов

Lenta.ru01:52

Протоиерей Смирнов призвал россиян изменить отношение к мигрантам

Вечерняя Москва01:50

Протоиерей Смирнов призвал любить мигрантов как будущее население РФ

Московский Комсомолец02:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 08:47, Ашберн
Общество

В Москве зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом

За сутки в Москве зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ 07:59
Энергетика

Мировые цены на нефть замедлили падение

Нефть марки Brent пробила прежний минимум в $31,38 за баррель, продолжив падение.
News.ru 02:40
Политика

Ашраф Гани принял присягу президента Афганистана

Действующий президент Афганистана Ашраф Гани 9 марта в рамках официальной церемонии в Кабуле принял присягу президента государства.
RT на русском 07:27
Космос

На Марсе выявили возможные следы органики

Тиофены выявили в пробах марсианского грунта.
МИР 24 06 марта в 08:40
Футбол

Акинфеев отбил пенальти в исполнении Еременко

На 21-й минуте Акинфеев отразил пенальти в исполнении Романа Еременко.
Sports.ru 07:31
Шоу-бизнес

Степаненко пошутила о разводе с Петросяном на сцене

Аргументы и Факты 05:37
Кино

Во Франции скончался актер Макс фон Сюдов

Lenta.ru 08:35
Политика

Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс

Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
РИА Новости вчера в 15:40
Армия и оружие

В Германии выразили восторг российскому проекту бомбардировщика ПАК ДА

В издании пишут, что первые образцы ПАК ДА могут "встать на крыло" в 2025-2026 годах, а серийный выпуск стартует в конце 2020-х.
ГЛАС.RU 06:46
Общество

Синоптик рассказал, каким будет лето в 2020 году в России

Температурный коридор составит +21-26°C, +22-27°C. Тишковец добавил, что в этом году будет нормальная летняя погода, ожидаются также ливни, грозы и град.
Газета.Ru 05:15
Армия и оружие

Глава SOHR сообщил о переброске выходцев ИГИЛ на сторону ПНС Ливии

Слово и Дело 06:15
Экономика

Саудовская Аравия прокомментировала обвинения в начале войны цен с РФ

Агентство ТАСС, которое ссылается на источник, знакомый с решением властей королевства, заявил, что Саудовская Аравия не объявляла РФ войну цен на рынке нефти.
Ореанда-Новости 08:27
Политика

В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17

В Амстердаме начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года.
BFM.ru 05:19
Армия и оружие

Ветеран ФСБ рассказал о ликвидации Масхадова

Ликвидация лидера самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова стала «водоразделом» во второй чеченской войне, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров РИА Новости.
Lenta.ru 07 марта в 19:15
Армия и оружие

Новейший российский бронеавтомобиль замечен в Сирии

В Сирии был замечен новейший российский санитарный бронеавтомобиль "Линза". Он создан на базе бронемашины "Тайфун-К".
ANNA-News вчера в 12:26
Финансы

Банк России на 30 дней приостановил покупку валюты из-за обвала рубля

Как сообщает пресс-служба регулятора, в ближайшие 30 дней ЦБ не будет закупать иностранные валюты на внутреннем рынке.
Properm.ru 03:04
Экономика

Впервые за семь лет цена золота превысила уровень $1700 за унцию

Цены на золото подскочили выше уровня $1700 за унцию, сообщило агентство Reuters.
РБК 08:24
Происшествия

В Якутске обнаружили контейнер с десятками трупов собак и кошек

РИА Новости 06:58
Политика

Украинцев призвали подготовиться к коллапсу из-за политики Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский упустил время для реформ, которые бы увеличили эффективность госинститутов, поэтому гражданам страны следует оставить надежды и приготовиться к коллапсу.
Life.ru вчера в 04:15
Энергетика

В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года.
РИА Новости вчера в 06:53
Политика

Кива: восстановление отношений с РФ могло бы оживить экономику Украины

Восстановление отношений Украины с Россией могло бы реанимировать украинскую экономику.
REGNUM 02:18
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»

Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Lenta.ru 03:27
Авто

Украинский ЗАЗ начал собирать российские автомобили Lada

Хэтчбек LADA XRay выпускается на ЗАЗе в двух модификациях: с 1,6- и 1,8-литровым бензиновыми двигателями мощностью 106 и 122 л.с. соответственно, сопряженными с пятиступенчатой механической коробкой передач.
Автоновости дня 07 марта в 17:01
Здоровье

Число заболевших коронавирусом превысило 100 тыс. человек

Число заболевших коронавирусом во всем мире превысило 100 тыс. человек.
РБК 06 марта в 20:57
Общество

Вступил в силу новый формат ОСАГО

Российские водители с 8 марта смогут вносить информацию о каско на обратную сторону полиса ОСАГО.
Коммерсантъ вчера в 06:28
Энергетика

МЭА ожидает падения спроса на нефть впервые за 11 лет

Международное энергетическое агентство (МЭА) по итогам 2020 года ожидает снижение спроса на нефть на 90 тыс. баррелей в сутки в базовом сценарии и на 730 тыс. в пессимистичном.
Коммерсантъ 06:18
Экономика

Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей медикам

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Газета.Ru 07 марта в 06:32
Происшествия

Пьяный водитель сбил семью из пяти человек в Воронежской области

РБК 05:46
Шоу-бизнес

Шоу «Ваши пельмени» состоится в Санкт-Петербурге

Peterburg2.ru вчера в 08:41
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

Со слов зампреда комитета Совета Федерации по соцполитике Елены Бибиковой, социальные выплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля, пишет РИА Новости.
Инфорос 08:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное