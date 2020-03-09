Протоиерей Димитрий Смирнов 9 марта в эфире радио "Радонеж" призвал жителей России пересмотреть свое отношение к мигрантам, так как, по мнению священнослужителя, в обозримом будущем они составят большинство населения страны.

Политика Ашраф Гани принял присягу президента Афганистана Действующий президент Афганистана Ашраф Гани 9 марта в рамках официальной церемонии в Кабуле принял присягу президента государства.

Политика Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.

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Общество Вступил в силу новый формат ОСАГО Российские водители с 8 марта смогут вносить информацию о каско на обратную сторону полиса ОСАГО.

Энергетика МЭА ожидает падения спроса на нефть впервые за 11 лет Международное энергетическое агентство (МЭА) по итогам 2020 года ожидает снижение спроса на нефть на 90 тыс. баррелей в сутки в базовом сценарии и на 730 тыс. в пессимистичном.

Экономика Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей медикам Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.