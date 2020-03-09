Общество
РЕН ТВПротоиерей Смирнов объявил мигрантов будущим России
Протоиерей Димитрий Смирнов 9 марта в эфире радио "Радонеж" призвал жителей России пересмотреть свое отношение к мигрантам, так как, по мнению священнослужителя, в обозримом будущем они составят большинство населения страны.
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Общество
В Москве зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом
За сутки в Москве зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Энергетика
Мировые цены на нефть замедлили падение
Нефть марки Brent пробила прежний минимум в $31,38 за баррель, продолжив падение.
Политика
Ашраф Гани принял присягу президента Афганистана
Действующий президент Афганистана Ашраф Гани 9 марта в рамках официальной церемонии в Кабуле принял присягу президента государства.
Космос
На Марсе выявили возможные следы органики
Тиофены выявили в пробах марсианского грунта.
Футбол
Акинфеев отбил пенальти в исполнении Еременко
На 21-й минуте Акинфеев отразил пенальти в исполнении Романа Еременко.
Шоу-бизнес
Степаненко пошутила о разводе с Петросяном на сцене
Кино
Во Франции скончался актер Макс фон Сюдов
Политика
Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс
Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
Армия и оружие
В Германии выразили восторг российскому проекту бомбардировщика ПАК ДА
В издании пишут, что первые образцы ПАК ДА могут "встать на крыло" в 2025-2026 годах, а серийный выпуск стартует в конце 2020-х.
Общество
Синоптик рассказал, каким будет лето в 2020 году в России
Температурный коридор составит +21-26°C, +22-27°C. Тишковец добавил, что в этом году будет нормальная летняя погода, ожидаются также ливни, грозы и град.
Экономика
Саудовская Аравия прокомментировала обвинения в начале войны цен с РФ
Агентство ТАСС, которое ссылается на источник, знакомый с решением властей королевства, заявил, что Саудовская Аравия не объявляла РФ войну цен на рынке нефти.
Политика
В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17
В Амстердаме начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года.
Армия и оружие
Ветеран ФСБ рассказал о ликвидации Масхадова
Ликвидация лидера самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова стала «водоразделом» во второй чеченской войне, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров РИА Новости.
Армия и оружие
Новейший российский бронеавтомобиль замечен в Сирии
В Сирии был замечен новейший российский санитарный бронеавтомобиль "Линза". Он создан на базе бронемашины "Тайфун-К".
Финансы
Банк России на 30 дней приостановил покупку валюты из-за обвала рубля
Как сообщает пресс-служба регулятора, в ближайшие 30 дней ЦБ не будет закупать иностранные валюты на внутреннем рынке.
Экономика
Впервые за семь лет цена золота превысила уровень $1700 за унцию
Цены на золото подскочили выше уровня $1700 за унцию, сообщило агентство Reuters.
Политика
Украинцев призвали подготовиться к коллапсу из-за политики Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский упустил время для реформ, которые бы увеличили эффективность госинститутов, поэтому гражданам страны следует оставить надежды и приготовиться к коллапсу.
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года.
Политика
Кива: восстановление отношений с РФ могло бы оживить экономику Украины
Восстановление отношений Украины с Россией могло бы реанимировать украинскую экономику.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»
Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Авто
Украинский ЗАЗ начал собирать российские автомобили Lada
Хэтчбек LADA XRay выпускается на ЗАЗе в двух модификациях: с 1,6- и 1,8-литровым бензиновыми двигателями мощностью 106 и 122 л.с. соответственно, сопряженными с пятиступенчатой механической коробкой передач.
Здоровье
Число заболевших коронавирусом превысило 100 тыс. человек
Число заболевших коронавирусом во всем мире превысило 100 тыс. человек.
Общество
Вступил в силу новый формат ОСАГО
Российские водители с 8 марта смогут вносить информацию о каско на обратную сторону полиса ОСАГО.
Энергетика
МЭА ожидает падения спроса на нефть впервые за 11 лет
Международное энергетическое агентство (МЭА) по итогам 2020 года ожидает снижение спроса на нефть на 90 тыс. баррелей в сутки в базовом сценарии и на 730 тыс. в пессимистичном.
Экономика
Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей медикам
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Шоу-бизнес
Шоу «Ваши пельмени» состоится в Санкт-Петербурге
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
Со слов зампреда комитета Совета Федерации по соцполитике Елены Бибиковой, социальные выплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля, пишет РИА Новости.