Общество

ИзвестияИзвестияПротоиерей Смирнов назвал мигрантов будущим России

Протоиерей Димитрий Смирнов призвал россиян пересмотреть свое отношение к мигрантам, которые, по его мнению, в будущем составят большинство населения страны. Об этом он заявил в эфире радио «Радонеж» 9 марта.
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Протоиерей Смирнов призвал любить мигрантов: скоро они будут нас нанимать на работу

Росбалт03:46

«Они нас будут нанимать на работу». Протоиерей Смирнов назвал мигрантов будущим России

ФедералПресс02:44

Протоиерей Смирнов назвал мигрантов будущим России

News.ru01:25

Протоиерей Смирнов назвал мигрантов будущим России

Известия02:20

Россиян призвали полюбить заменяющих их мигрантов

Lenta.ru01:52

Протоиерей Смирнов призвал россиян изменить отношение к мигрантам

Вечерняя Москва01:50

Протоиерей Смирнов призвал любить мигрантов как будущее население РФ

Московский Комсомолец02:32
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Финансы

Центробанк приостановил покупку иностранной валюты на 30 дней

Известно, что рассматривать возобновление покупок Центробанк будет в марте, учитываю ситуацию на рынке.
Деловое.ТВ 02:49
Экономика

Главный стратег «Атона» посоветовал переждать «шок» в наличных

В «Атоне» курирует анализ глобального рынка облигаций, формирование торговых стратегий и взаимодействие с российскими институциональными инвесторами.
РБК 07 марта в 03:00
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»

Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Lenta.ru 03:27
Хоккей

«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. "Спартак" сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2.
Газета.Ru вчера в 12:43
Энергетика

Обрушение цен на нефть оказалось сильнейшим с 1991 года

Обрушение цен на нефть, произошедшее 9 марта, оказалось сильнейшим с 1991 года, когда закончилась война в Персидском заливе.
Lenta.ru 01:15
Политика

Суд в Нидерландах начинает рассматривать дело о крушении рейса МН17

Суд в Нидерландах 9 марта начинает рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе.
BFM.ru 00:09
Общество

В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
РИА Новости вчера в 12:04
Армия и оружие

На Донбассе уничтожен грузовик ВСУ, оккупанты понесли потери

Rusvesna.su вчера в 15:26
Биатлон

Логинов снялся с масс-старта на этапе КМ в Нове-Место

Александр Логинов не примет участия в гонке с общим стартом на 15 км на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
RT на русском вчера в 05:20
Кино

Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол

В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Salt Mag вчера в 04:51
Единоборства

Конор МакГрегор высмеял Хабиба Нурмагомедова за слова об уличных боях

«Уличный бой», - написал МакГрегор в Твиттер, опубликовав фото Нурмагомедова в момент нападения ирландской команды на автобус в Бруклине.
FightTime.ru 01:49
Армия и оружие

Колонну американской бронетехники закидали камнями в провинции Хасеке

Жители деревни аль-Кузлия к западу от города Телль-Тамр в провинции Хасеке не дали колонне американских оккупантов, состоящей из семи бронемашин, въехать в деревню, закидали ее камнями и вынудили ее отступить - говорится в сообщении радиостанции.
Военное обозрение вчера в 06:49
Общество

Синоптик рассказал о температурном коридоре грядущего лета

Средней температурой для Русской равнины остаются значения 20–25 градусов; если будет теплее, то температурный коридор составит 22–27 градусов.
Известия 02:09
Энергетика

В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года.
РИА Новости вчера в 06:53
Армия и оружие

США показали подлодку, способную атаковать без приказа военных

ВМФ Соединенных Штатов продемонстрировал субмарину, управляемую искусственным интеллектом и способную принять решение об атаке без приказа от военных.
Discover24 03:25
Спорт

Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов выиграл марафонскую гонку на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.
Lenta.ru вчера в 09:11
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости 07 марта в 11:09
Общество

Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции

Британский таблоид Daily Mail нашел новую причину для критики российской армии и полиции.
Газета.Ru вчера в 03:21
Наука

«Вакцинационную неуверенность» ученые объяснили эффектом Даннинга — Крюгера

Даннинг подразумевает под этим эффект, когда дефицит достоверной информации приводит к тому, что люди входят в состояние уверенности, будто бы они знают значительно больше специалистов.
Красная весна 07 марта в 17:13
Футбол

«Локомотив» победил «Ахмат» в матче РПЛ

В домашнем матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги на «РЖД-Арене» московский «Локомотив» одержал победу над грозненским «Ахматом» со счетом 1:0.
Inc-news.ru 00:26
Политика

Клинцевич: следствие по MH17 «пошло по беспределу»

Как писал NEWS.ru, в Сети появилась информация, что международная группа сыщиков по делу о крушении малайзийского лайнера MH17 обсуждала возможность нарушения суверенитета России.
News.ru вчера в 11:19
Политика

Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель

Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
РИА Новости 02:57
Политика

Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс

Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
РИА Новости вчера в 15:40
Энергетика

Торги фьючерсами S&P 500 в США остановлены из-за падения индекса на 5%

В США во воскресенье вечером по местному времени были приостановлены электронные торги фьючерсами S&P 500 из-за падения индекса на 5%. Предполагается, что торги будут вновь возобновлены утром в понедельник.
ФАН вчера в 22:24
Авто

Украинский ЗАЗ начал собирать российские автомобили Lada

Как сообщил пресс-секретарь корпорации «Укравто» Дмитрий Скляренко, украинский ЗАЗ начал выпуск тестовых партий российских моделей Lada в рамках аудита, об их серийном выпуске речь не идет.
Тарантас Ньюс 07 марта в 04:17
Авто

Почему забытый минивэн LADA Kalina не пошел в серию

В Сети напомнили о нереализованном проекте Lada Kalina минивэн. Первый прототип модели был продемонстрирован 18 лет назад.
Tvoe-avto.com вчера в 01:42
Технологии

В процессорах AMD обнаружили новую уязвимость

Учёные из Грацского технического университета нашли новую уязвимость в процессорах AMD, выпущенных с 2011 года.
CyberSport.ru вчера в 17:50
Экономика

Траты китайских туристов в России рухнули на 80% из-за коронавируса

По данным банка, наблюдалась следующая динамика "китайских" транзакций: в феврале 2020 года количество платежей через систему Alipay (работает только для нерезидентов России) рухнуло на 84% год к году, а сумма платежей за тот же период упала на 82%.
РБК 03:01
Футбол

Заболотный обратился к пустой микст-зоне

ProstoProSport вчера в 16:19
Общество

Малышева рассказала о своих сыновьях, которые перебрались в США

ToDay News Ufa вчера в 11:22
Как работают Яндекс.Новости?
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