Общество
ИзвестияПротоиерей Смирнов назвал мигрантов будущим России
Протоиерей Димитрий Смирнов призвал россиян пересмотреть свое отношение к мигрантам, которые, по его мнению, в будущем составят большинство населения страны. Об этом он заявил в эфире радио «Радонеж» 9 марта.
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Финансы
Центробанк приостановил покупку иностранной валюты на 30 дней
Известно, что рассматривать возобновление покупок Центробанк будет в марте, учитываю ситуацию на рынке.
Экономика
Главный стратег «Атона» посоветовал переждать «шок» в наличных
В «Атоне» курирует анализ глобального рынка облигаций, формирование торговых стратегий и взаимодействие с российскими институциональными инвесторами.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»
Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Хоккей
«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. "Спартак" сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2.
Энергетика
Обрушение цен на нефть оказалось сильнейшим с 1991 года
Обрушение цен на нефть, произошедшее 9 марта, оказалось сильнейшим с 1991 года, когда закончилась война в Персидском заливе.
Политика
Суд в Нидерландах начинает рассматривать дело о крушении рейса МН17
Суд в Нидерландах 9 марта начинает рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе.
Общество
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
Армия и оружие
На Донбассе уничтожен грузовик ВСУ, оккупанты понесли потери
Биатлон
Логинов снялся с масс-старта на этапе КМ в Нове-Место
Александр Логинов не примет участия в гонке с общим стартом на 15 км на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Единоборства
Конор МакГрегор высмеял Хабиба Нурмагомедова за слова об уличных боях
«Уличный бой», - написал МакГрегор в Твиттер, опубликовав фото Нурмагомедова в момент нападения ирландской команды на автобус в Бруклине.
Армия и оружие
Колонну американской бронетехники закидали камнями в провинции Хасеке
Жители деревни аль-Кузлия к западу от города Телль-Тамр в провинции Хасеке не дали колонне американских оккупантов, состоящей из семи бронемашин, въехать в деревню, закидали ее камнями и вынудили ее отступить - говорится в сообщении радиостанции.
Общество
Синоптик рассказал о температурном коридоре грядущего лета
Средней температурой для Русской равнины остаются значения 20–25 градусов; если будет теплее, то температурный коридор составит 22–27 градусов.
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года.
Армия и оружие
США показали подлодку, способную атаковать без приказа военных
ВМФ Соединенных Штатов продемонстрировал субмарину, управляемую искусственным интеллектом и способную принять решение об атаке без приказа от военных.
Спорт
Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов выиграл марафонскую гонку на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Общество
Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции
Британский таблоид Daily Mail нашел новую причину для критики российской армии и полиции.
Наука
«Вакцинационную неуверенность» ученые объяснили эффектом Даннинга — Крюгера
Даннинг подразумевает под этим эффект, когда дефицит достоверной информации приводит к тому, что люди входят в состояние уверенности, будто бы они знают значительно больше специалистов.
Футбол
«Локомотив» победил «Ахмат» в матче РПЛ
В домашнем матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги на «РЖД-Арене» московский «Локомотив» одержал победу над грозненским «Ахматом» со счетом 1:0.
Политика
Клинцевич: следствие по MH17 «пошло по беспределу»
Как писал NEWS.ru, в Сети появилась информация, что международная группа сыщиков по делу о крушении малайзийского лайнера MH17 обсуждала возможность нарушения суверенитета России.
Политика
Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель
Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
Политика
Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс
Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
Энергетика
Торги фьючерсами S&P 500 в США остановлены из-за падения индекса на 5%
В США во воскресенье вечером по местному времени были приостановлены электронные торги фьючерсами S&P 500 из-за падения индекса на 5%. Предполагается, что торги будут вновь возобновлены утром в понедельник.
Авто
Украинский ЗАЗ начал собирать российские автомобили Lada
Как сообщил пресс-секретарь корпорации «Укравто» Дмитрий Скляренко, украинский ЗАЗ начал выпуск тестовых партий российских моделей Lada в рамках аудита, об их серийном выпуске речь не идет.
Авто
Почему забытый минивэн LADA Kalina не пошел в серию
В Сети напомнили о нереализованном проекте Lada Kalina минивэн. Первый прототип модели был продемонстрирован 18 лет назад.
Технологии
В процессорах AMD обнаружили новую уязвимость
Учёные из Грацского технического университета нашли новую уязвимость в процессорах AMD, выпущенных с 2011 года.
Экономика
Траты китайских туристов в России рухнули на 80% из-за коронавируса
По данным банка, наблюдалась следующая динамика "китайских" транзакций: в феврале 2020 года количество платежей через систему Alipay (работает только для нерезидентов России) рухнуло на 84% год к году, а сумма платежей за тот же период упала на 82%.
Футбол
Заболотный обратился к пустой микст-зоне
Общество