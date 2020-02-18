с чего всё началось

Происшествия ФСБ задержала планировавших теракты в Керчи подростков ФСБ предотвратила теракты в образовательных учреждениях Керчи — двое подростков планировали совершить нападения с использованием самодельных бомб.

Общество Правительство отказалось делать 31 декабря выходным днем Как сказано в решении комиссии, правительство по действующему законодательству и сейчас имеет право объявить 31 декабря выходным днем, поэтому отдельного закона на этот счет принимать не нужно.

Экономика В «Единой России» предложили вернуться к вопросу повышения пенсий Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в ходе пленарного заседания нижней палаты во вторник заявил, что Госдуме и правительству РФ необходимо вернуться к обсуждению вопроса о повышении пенсионного обеспечения, учитывая улучшение макроэкономической ситуации.

Экономика Центробанк изменит основания для блокировки счетов ЦБ России считает нужным добавить в перечень ситуацию, когда клиент отказывается от разовой операции и настаивает на закрытии банковского счета и снятии денег после того, как у банка к клиенту появились вопросы.

Шоу-бизнес Анфиса Чехова сделала стрижку «капля» с голливудской челкой Возможно, приближение долгожданной весны внесло свои коррективы в имиджевые планы звезды, но, очевидно, встречать новый сезон Чехова решила тоже обновленной и, как любая девушка, естественно, отправилась в салон красоты.

Здоровье Коронавирус оказался особенно опасным для онкобольных Коронавирус может оказаться особенно опасным для онкобольных и пожилых людей с ослабленным организмом.

Политика Небензя: многие украинские чиновники саботируют соглашения по Донбассу Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя заявил, что многие украинские чиновники настроены саботировать выполнение договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе.

Происшествия Первая россиянка заразилась коронавирусом На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у берегов Японии, коронавирусом нового типа 2019-nCoV заразилась россиянка.

Политика В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию предложила закрепить в основном законе страны неприкосновенность бывших президентов.

Авто Показали новые изображения «Русского Прадо» от УАЗ На прошлой неделе появились дизайнерские наброски УАЗ «Патриот» следующей генерации, сделанные по размещенным в Роспатента документам отдельных элементов «Русского Прадо».

Наука У некоторых западноафриканцев могут быть гены от древнего «призрачного» гоминида В докладе добавлены последние данные о том, что скрещивание древних людей с различными видами гомо сыграло большую роль в эволюции современных африканцев, чем это обычно предполагалось.

Космос В Челябинском метеорите найден неизвестный ранее минерал В Челябинском метеорите найден неизвестный ранее минерал Учёные сообщили о том. что углеродный кристалл химического состава в обнаруженной ими вариации до этого момента на Земле не встречался.

Единоборства Емельяненко и Кадыров показали видео перед боксерским поединком Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в своем аккаунте Instagram видеоролик с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадырова, рассказав, что собирается с ним побоксировать.