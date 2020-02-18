Общество

РИА НовостиРИА НовостиПротоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной катастрофой

Российские мужчины перестали выполнять роль главы семейства и стали "национальной катастрофой" страны, заявил протоиерей Дмитрий Смирнов.
Читать в источнике
Комментировать542
с чего всё началось
18 февраля протоиерей Дмитрий Смирнов в пресс-центре НСН высказался
 по поводу российских мужчин и назвал их «маменькиными сынками» и «национальной катастрофой».
Дождь15:05

Подробнее о событии

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин «национальной катастрофой»

Газета.Ru15:55

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной катастрофой

РИА Новости13:33

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин «национальной катастрофой»

Известия12:08

В РПЦ российских мужчин назвали национальной катастрофой

Lenta.ru12:54

Протоиерей Смирнов назвал мужчин катастрофой России

URA.Ru12:00

Протоиерей – мужчинам, не готовым идти в ЗАГС: Идите в детсад

РЕН ТВ12:28

"Стряхни с себя этот титул!" Протоиерей Смирнов не стал отказываться от слов о "россиянках-проститутках"

Life.ru05:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 18:13, Ашберн
Армия и оружие

В ЛНА заявили об уничтожении судна с оружием в порту Триполи

RT на русском 08:25
Общество

Россия временно остановит въезд граждан Китая

С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу.
RT на русском 14:04
Политика

Сурков освобожден от должности помощника Путина

Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Газета.Ru 12:34
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Интерфакс 04:48
Экономика

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесли законопроект о разморозке индексации пенсий работающих пенсионеров, которая действует с 2016 года.
Газета.Ru 01:39
Происшествия

ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Газета.Ru 10:54
Общество

Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд

Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
РИА Новости 07:34
Футбол

Дубль Холанда принес «Боруссии» победу над ПСЖ в Лиге чемпионов

РБК 17:13
Политика

Небензя назвал выполняемые Украиной пункты Минских соглашений

Киев выполняет только два из 13 пунктов Минских соглашений.
Российская газета 16:16
Политика

В Кремле отреагировали на обострение ситуации в Донбассе

Рамблер 06:03
Происшествия

Коронавирус выявлен у россиянина с лайнера в японском порту

РБК 08:10
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз

Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.
КМВ Новости 13:11
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии

В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
RuNews24.ru 03:38
Общество

Роскачество нашло антибиотики в говяжьей тушенке

Роскачество исследовало тушеную говядину и сделало печальный вывод: содержимое проверенных банок не соответствует ГОСТу.
Российская газета 00:00
Происшествия

Мантуров подтвердил успешную посадку самолета во Внуково

Известия 15:28
Спорт

Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»

Александр Большунов не смог пробиться в финал спринта на лыжной многодневке "Ски Тур".
Газета.Ru 14:18
Армия и оружие

Украинские военные сообщили об атаке на свои позиции на линии разграничения в Донбассе

В результате украинские военные отошли к своей основной линии передовых позиций.
Новая газета 14:11
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована и перенесла операцию

Газета.Ru 12:24
Общество

Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
Lenta.ru 10:29
Армия и оружие

Россия атаковала район террористов в Сирии

Военно-воздушные силы (ВВС) России атаковали террористов в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.
Lenta.ru 14:53
Общество

Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата

Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.
Интерфакс вчера в 16:34
Политика

США ввели санкции против подразделения «Роснефти»

США внесли в список санкций по Венесуэле швейцарскую компанию Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, сообщил американский Минфин.
РИА Новости 10:55
Шоу-бизнес

Анна Семенович призвала журналистов перестать печатать гадости про нее

Со своей страницы в Инстаграм Семенович обратилась к журналистам с просьбой относиться добрее к ней и друг другу.
МонаВиста вчера в 12:03
Политика

Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР

Судья Конституционного суда Константин Арановский предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
RT на русском вчера в 02:34
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу

Учительница выдернула стул из-под подростка, срывавшего урок. В ответ школьник ударил женщину по лицу. Видео появилось в социальных сетях.
Российская газета 06:15
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Общество

Эвакуированные из Китая в Тюмень завершили свой карантин

Все 144 человека, которые были эвакуированы из провинции Хубэй в Тюмень 5 февраля, по результатам итоговых анализов признаны здоровыми.
Политика Сегодня 10:02
Экономика

Кудрин назвал допустимой покупку Сбербанка за счет средств ФНБ

Покупка акций Сбербанка у ЦБ за счет средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) не противоречит принципам использования фонда, передает «Интерфакс» слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина.
Ведомости 06:59
Политика

В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию предложила закрепить в основном законе страны неприкосновенность бывших президентов.
RT на русском 07:20
Политика

Кудрин: Путин привлек во власть многих передовых специалистов

По мнению председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, президент страны Владимир Путин привел во власть команду из Санкт-Петербурга, которая проявила свой профессионализм во многих сферах.
Московский Комсомолец 16:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное