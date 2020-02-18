Общество

РИА НовостиРИА НовостиПротоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной катастрофой

Российские мужчины перестали выполнять роль главы семейства и стали "национальной катастрофой" страны, заявил протоиерей Дмитрий Смирнов.
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с чего всё началось
18 февраля протоиерей Дмитрий Смирнов в пресс-центре НСН высказался
 по поводу российских мужчин и назвал их «маменькиными сынками» и «национальной катастрофой».
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