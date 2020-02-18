Общество
РИА НовостиПротоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной катастрофой
Российские мужчины перестали выполнять роль главы семейства и стали "национальной катастрофой" страны, заявил протоиерей Дмитрий Смирнов.
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с чего всё началось
18 февраля протоиерей Дмитрий Смирнов в пресс-центре НСН высказался по поводу российских мужчин и назвал их «маменькиными сынками» и «национальной катастрофой».Дождь15:05
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Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера
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Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию в одиночном разряде Аделина Сотникова госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова.
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