Общество
RT на русскомПротоиерей Смирнов назвал российских мужчин «национальной катастрофой»
Главы патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов, комментируя в ходе пресс-конференции в пресс-центре НСН своё высказывание о гражданских браках, отметил, что мужчины перестали быть главой семьи и стали «национальной катастрофой».
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с чего всё началось
18 февраля протоиерей Дмитрий Смирнов в пресс-центре НСН высказался по поводу российских мужчин и назвал их «маменькиными сынками» и «национальной катастрофой».Дождьвчера в 15:05
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В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
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