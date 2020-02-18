Общество

RT на русскомRT на русскомПротоиерей Смирнов назвал российских мужчин «национальной катастрофой»

Главы патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов, комментируя в ходе пресс-конференции в пресс-центре НСН своё высказывание о гражданских браках, отметил, что мужчины перестали быть главой семьи и стали «национальной катастрофой».
Читать в источнике
Комментировать608
с чего всё началось
18 февраля протоиерей Дмитрий Смирнов в пресс-центре НСН высказался
 по поводу российских мужчин и назвал их «маменькиными сынками» и «национальной катастрофой».
Дождьвчера в 15:05

Подробнее о событии

Протоиерей Смирнов заявил, что власти СССР специально спаивали мужчин

URA.Ruвчера в 23:22

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин «национальной катастрофой»

RT на русскомвчера в 15:14

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной катастрофой

РИА Новостивчера в 13:33

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин «национальной катастрофой»

Газета.Ruвчера в 15:55

В РПЦ российских мужчин назвали национальной катастрофой

Lenta.ruвчера в 12:54

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин «национальной катастрофой»

Известиявчера в 12:08

Протоиерей – мужчинам, не готовым идти в ЗАГС: Идите в детсад

РЕН ТВвчера в 12:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в , Ашберн
Спорт

Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»

Газета.Ru вчера в 14:18
Происшествия

Задержание гендиректора «Титановой долины» назвали провокацией

Задержание руководителя свердловской «Титановой долины» Артемия Кызласова может быть провокацией.
REGNUM вчера в 01:12
Общество

В Москве побит температурный рекорд 1949 года

В Москве 18 февраля побит температурный рекорд 1949 года, сообщает Гидрометцентр.
RT на русском вчера в 00:09
Общество

Телеведущий Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил в своем Instagram об уходе с Первого канала, в пресс-службе вещателя по запросу РИА Новости эту информацию подтвердили.
РИА Новости вчера в 10:53
Происшествия

Бывший министр здравоохранения Омской области найден мертвым

ТАСС вчера в 22:37
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань 17 февраля в 07:58
Гаджеты

Названы опасные для скачивания приложения

В пример он привел приложение GetContact.
Lenta.ru 00:01
Политика

Сурков освобожден от должности помощника президента

Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.
РИА Новости вчера в 11:39
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила Джигану долгожданного сына

Жена российского и украинского рэпера Джигана Оксана Самойлова подарила известному супругу сына. Мальчик родился в частной клинике Майами.
News.ru вчера в 11:47
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что остановить ВСУ смог лишь патруль ОБСЕ

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили обстрел поселка Голубовское в Луганской народной республике (ЛНР) лишь после прибытия в данный район наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Газета.Ru вчера в 07:19
Происшествия

ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Газета.Ru вчера в 10:54
Общество

Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о бесплатном горячем питании для учеников начальной школы, сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания.
Газета.Ru вчера в 08:34
Общество

Boeing проверяет новые самолеты 737 MAX из-за мусора в топливных баках

Корпорация Boeing проводит проверку более 400 новых самолетов из-за обнаружения в топливных баках мусора — ветоши и частей инструментов, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебный циркуляр генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса.
Коммерсантъ вчера в 23:29
Политика

WP: министр юстиции США может уйти в отставку из-за твитов Трампа

Министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр рассматривает возможность ухода в отставку из-за касающихся минюста публикаций американского лидера Дональда Трампа в Twitter.
ТАСС вчера в 22:15
Происшествия

Фигурант «московского дела» Андрей Баршай получил три года условно

РБК вчера в 11:23
Транспорт

На красной ветке метро Петербурга остановилось движение поездов

Движение поездов от станции метро «Проспект Ветеранов» до станции «Площадь Восстания» временно приостановлено.
Gazeta.SPb вчера в 23:01
Общество

Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Ведомости вчера в 12:32
Шоу-бизнес

Анна Банщикова покрасилась и визуально постарела

Uznayvse.ru вчера в 10:00
Политика

Кудрин рассказал про приход во власть «питерцев»

Президент России Владимир Путин привел во власть свою команду петербуржцев - сильных передовых специалистами в своих сферах.
Газета.Ru вчера в 19:40
Политика

В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

Известия 17 февраля в 05:24
Общество

Карантин для эвакуированных из Китая в Тюмень россиян завершился

РБК вчера в 19:25
Кино

В сети появилось новое видео со съемок четвертой «Матрицы»

Автор YouTube-канала «Is It Worth It» опубликовал видео с возможных съемок новой части всеми любимой франшизы «Матрица».
Live24 17 февраля в 01:11
Футбол

«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Английский "Ливерпуль" уступил мадридскому "Атлетико" в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
РИА Новости вчера в 16:57
Происшествия

Ещё один россиянин заразился коронавирусом

Во вторник, 18 февраля, стало известно, что второй турист из России заразился коронавирусом на лайнере Diamond Princess.
Карелинформ вчера в 08:36
Политика

Совбез ООН обсудит обострение ситуации в Донбассе

Заседание в СБ ООН пройдет по запросу РФ в связи с пятой годовщиной заключения договоренности по урегулированию ситуации на Украине.
Росбалт вчера в 08:58
Культура

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

Lenta.ru вчера в 19:18
Автоспорт

Стал известен график работы Даниила Квята на тестах в Барселоне

Команда AlphaTauri обнародовала график работы своих гонщиков на первой неделе зимних тестов в Барселоне.
Autosport.com.ru вчера в 04:54
Шоу-бизнес

Бен Аффлек назвал алкоголизм причиной развода и отказа от роли Бэтмена

Американский актер Бен Аффлек назвал алкоголизм причиной развода и отказа от роли Бэтмена.
Lenta.ru вчера в 21:17
Футбол

Пятилетка после обвала

Как российский спорт переживает валютный кризис Пять лет назад в рамках зимнего трансферного футбольного окна российский спорт впервые столкнулся с последствиями случившегося в декабре валютного кризиса с резкой девальвацией рубля.
Коммерсантъ вчера в 17:53
Армия и оружие

ЦПВС: сирийские боевики используют оружие США против турецких военных

Переданное силами США оружие используется боевиками против турецких военных в Сирии, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
Газета.Ru вчера в 14:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное