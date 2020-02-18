с чего всё началось

Главы патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов, комментируя в ходе пресс-конференции в пресс-центре НСН своё высказывание о гражданских браках, отметил, что мужчины перестали быть главой семьи и стали «национальной катастрофой».

Общество Телеведущий Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала Телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил в своем Instagram об уходе с Первого канала, в пресс-службе вещателя по запросу РИА Новости эту информацию подтвердили.

Политика Сурков освобожден от должности помощника президента Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.

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