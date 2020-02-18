Общество
RT на русскомПротоиерей Смирнов назвал российских мужчин «национальной катастрофой»
Главы патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов, комментируя в ходе пресс-конференции в пресс-центре НСН своё высказывание о гражданских браках, отметил, что мужчины перестали быть главой семьи и стали «национальной катастрофой».
Читать в источнике
Оценить468
с чего всё началось
18 февраля протоиерей Дмитрий Смирнов в пресс-центре НСН высказался по поводу российских мужчин и назвал их «маменькиными сынками» и «национальной катастрофой».Дождьвчера в 15:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в , Ашберн
Спорт
Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»
Происшествия
Задержание гендиректора «Титановой долины» назвали провокацией
Задержание руководителя свердловской «Титановой долины» Артемия Кызласова может быть провокацией.
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1949 года
В Москве 18 февраля побит температурный рекорд 1949 года, сообщает Гидрометцентр.
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил в своем Instagram об уходе с Первого канала, в пресс-службе вещателя по запросу РИА Новости эту информацию подтвердили.
Происшествия
Бывший министр здравоохранения Омской области найден мертвым
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Гаджеты
Названы опасные для скачивания приложения
В пример он привел приложение GetContact.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника президента
Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила Джигану долгожданного сына
Жена российского и украинского рэпера Джигана Оксана Самойлова подарила известному супругу сына. Мальчик родился в частной клинике Майами.
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что остановить ВСУ смог лишь патруль ОБСЕ
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили обстрел поселка Голубовское в Луганской народной республике (ЛНР) лишь после прибытия в данный район наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Происшествия
ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Общество
Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о бесплатном горячем питании для учеников начальной школы, сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания.
Общество
Boeing проверяет новые самолеты 737 MAX из-за мусора в топливных баках
Корпорация Boeing проводит проверку более 400 новых самолетов из-за обнаружения в топливных баках мусора — ветоши и частей инструментов, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебный циркуляр генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса.
Политика
WP: министр юстиции США может уйти в отставку из-за твитов Трампа
Министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр рассматривает возможность ухода в отставку из-за касающихся минюста публикаций американского лидера Дональда Трампа в Twitter.
Транспорт
На красной ветке метро Петербурга остановилось движение поездов
Движение поездов от станции метро «Проспект Ветеранов» до станции «Площадь Восстания» временно приостановлено.
Общество
Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Шоу-бизнес
Анна Банщикова покрасилась и визуально постарела
Политика
Кудрин рассказал про приход во власть «питерцев»
Президент России Владимир Путин привел во власть свою команду петербуржцев - сильных передовых специалистами в своих сферах.
Политика
В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы
Кино
В сети появилось новое видео со съемок четвертой «Матрицы»
Автор YouTube-канала «Is It Worth It» опубликовал видео с возможных съемок новой части всеми любимой франшизы «Матрица».
Футбол
«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Английский "Ливерпуль" уступил мадридскому "Атлетико" в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Происшествия
Ещё один россиянин заразился коронавирусом
Во вторник, 18 февраля, стало известно, что второй турист из России заразился коронавирусом на лайнере Diamond Princess.
Политика
Совбез ООН обсудит обострение ситуации в Донбассе
Заседание в СБ ООН пройдет по запросу РФ в связи с пятой годовщиной заключения договоренности по урегулированию ситуации на Украине.
Культура
Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили
Автоспорт
Стал известен график работы Даниила Квята на тестах в Барселоне
Команда AlphaTauri обнародовала график работы своих гонщиков на первой неделе зимних тестов в Барселоне.
Шоу-бизнес
Бен Аффлек назвал алкоголизм причиной развода и отказа от роли Бэтмена
Американский актер Бен Аффлек назвал алкоголизм причиной развода и отказа от роли Бэтмена.
Футбол
Пятилетка после обвала
Как российский спорт переживает валютный кризис Пять лет назад в рамках зимнего трансферного футбольного окна российский спорт впервые столкнулся с последствиями случившегося в декабре валютного кризиса с резкой девальвацией рубля.
Армия и оружие
ЦПВС: сирийские боевики используют оружие США против турецких военных
Переданное силами США оружие используется боевиками против турецких военных в Сирии, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.