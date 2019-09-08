Общество
ИзвестияПротоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией. Как передает «Интерфакс», с таким заявлением он выступил в воскресенье, 8 сентября, беседуя со священнослужителями Сызранской епархии.
Читать в источнике
Оценить566
Когда у тебя 12 детей, ни о какой работе быть не может даже речи, работать должен мужик, и он на этой работе закалялся. А те дети, которые у этой матери были, они все время были в конкурентной борьбе: они друг с другом дрались, младшие никогда не давали спуску старшим.
— Димитрий Смирнов, священнослужительКоммерсантъ 05:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Милонов согласился с протоиереем насчет россиян: «Мода на женоподобных мужиков»
Московский Комсомолец08:53
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 08:59, Вашингтон
Происшествия
В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову
В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
Газета.Ru 06:47
Баскетбол
Сборная России обыграла Венесуэлу на ЧМ
В последнем матче группового этапа команда Сергея Базаревича оказалась сильнее Венесуэлы со счетом.
Нева Спорт 06:06
Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
RT на русском 08:33
Политика
Песков напомнил о нерешенных проблемах в отношениях с Японией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москве пока не удалось решить ряд важных проблем в отношениях с Токио, что вызывает сожаление у Кремля.
Известия 08:22
Происшествия
В Москве пенсионерка заживо сожгла двух человек
В столице полиция задержала 61-летнюю пенсионерку, которую подозревают в жестоком убийстве мужчины и женщины.
Российская газета 03:02
Политика
Песков заявил о секретах Путина в подготовке к дальним перелетам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за один день невозможно подготовиться к такому жесткому графику, как у главы государства Владимира Путина.
РБК 08:45
Шоу-бизнес
Ольга Бузова публично высмеяла Анастасию Костенко
Для телеведущей стала болезненной новость о том, что Анастасия Костенко ожидает второго ребёнка от Дмитрия Тарасова.
ИнфоСМИ 04:28
Шоу-бизнес
У сына Александры Савельевой и Кирилла Сафонова начали резаться зубы
Для Александры Савельевой сын стал первым ребенком. У Сафонова же есть дочь Анастасия от предыдущего брака.
OAnews вчера в 06:36
Политика
МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму
МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями.
Коммерсантъ 07:31
Армия и оружие
Шойгу оценил вклад бронетанковых войск в обороноспособность РФ
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и работников оборонных предприятий с Днем танкиста.
ФАН вчера в 19:13
Футбол
«Зенит» в товарищеском матче обыграл «Сочи»
Спорт-Экспресс 08:51
Политика
Зеленский рассказал о втором этапе обмена заключенными с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возможности второго этапа освобождения задержанных в России украинцев.
Lenta.ru вчера в 08:30
Политика
Цемах отказался от сделки со следствием по делу о крушении МН17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
РИА Новости 08:36
Общество
На Пискаревском кладбище Петербурга почтили память жертв блокады
На Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в воскресенье состоялась церемония возложения цветов и венков в День памяти жертв блокады Ленинграда, который приходится на 8 сентября.
REGNUM 05:00
Происшествия
На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
ТАСС 06:38
Футбол
Гол Роналду помог Португалии обыграть Сербию в квалификации Евро-2020
В матче пятого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная Португалии в Белграде обыграла национальную команду Сербии со счетом 4:2. У победителей встречи голами отметились Вилльям Карвалью (42-я минута), Гонсалу Гуэдеш (58), Криштиану Роналду (80) и Бернарду Силва (86), а у хозяев поля мячи забили Никола Миленкович (68) и Александр Митрович (85).
Вести.Ru вчера в 22:00
Политика
Сегодня в Оренбуржье выбирают губернатора
Беловка.рус вчера в 14:21
Кино
Стало известно, когда выйдет фильм о самом страшном клоуне
В фильме Wrinkles the Clown рассказывается о клоуне, от которого пришли в ужас жители юго-западной части Флориды, после того, как в 2014 году в Сети появилось вирусное видео актера, который вылезал из-под детской кроватки в образе циркового персонажа и страшном гриме.
РИА Новости 05:28
Общество
В Крыму объявлено штормовое предупреждение
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об этом сообщает региональное МЧС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:58
Политика
На выборах в Челябинской области проголосовали 16% избирателей
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на 12:00 в Челябинской области проголосовали 434233 избирателя.
Новый День 04:02
Политика
Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья
Коммерсантъ 08:30
Политика
ЦИК признала выборы президента Абхазии состоявшимися
RT на русском 08:16
Политика
Памфилова пригрозила «доской антипочёта» дезинформаторам о выборах
RT на русском 05:07
Здоровье
Названы внешние признаки проблем с печенью
Врачи отмечают, что желтизна кожи и склер глаз свидетельствуют об уже серьезных и запущенных проблемах с печенью, в том числе указывая на острую стадию гепатита А или вирусных заболеваний.
Известия 00:38
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.
Газета.Ru 05:12