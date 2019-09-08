Общество

ИзвестияИзвестияПротоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией

Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией. Как передает «Интерфакс», с таким заявлением он выступил в воскресенье, 8 сентября, беседуя со священнослужителями Сызранской епархии.
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Димитрий Смирнов
Когда у тебя 12 детей, ни о какой работе быть не может даже речи, работать должен мужик, и он на этой работе закалялся. А те дети, которые у этой матери были, они все время были в конкурентной борьбе: они друг с другом дрались, младшие никогда не давали спуску старшим.
— Димитрий Смирнов, священнослужительКоммерсантъ 05:45
с чего всё началось

Глава патриаршей комиссии счел женщин виноватыми в слабости русских мужчин

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