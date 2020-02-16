Общество
РБКЗахарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских женах
Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками». По мнению священника, вступившая в гражданский брак женщина считается не женой, а «временной утехой».
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с чего всё началось
В своем Facebook Захарова отметила, что у нее возникла "одна просьба" к председателю синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойде.Радио Sputnikвчера в 11:08
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