Общество

РБКРБКЗахарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских женах

Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками». По мнению священника, вступившая в гражданский брак женщина считается не женой, а «временной утехой».
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с чего всё началось
В своем Facebook Захарова отметила
, что у нее возникла "одна просьба" к председателю синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойде.
Радио Sputnikвчера в 11:08

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Протоиерей назвал гражданских жен «бесплатными проститутками». Но РПЦ к таким выходкам не привыкать

Телеканал 360°06:05

Протоиерей Смирнов сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками»

Интерфаксвчера в 00:11

Легойда посчитал слова Смирнова о гражданских женах неудачным троллингом

РБКвчера в 23:45

В РПЦ назвали троллингом слова Смирнова о гражданских женах

Lenta.ruвчера в 17:49

Представитель РПЦ оценил слова протоиерея Смирнова о женщинах

РИА Новостивчера в 21:38

В РПЦ назвали неудачным троллингом слова Смирнова о гражданских жёнах

Говорит Москвавчера в 14:10

В РПЦ назвали недопустимыми слова протоиерея о гражданских жёнах

RT на русскомвчера в 21:39
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 17:47, Ашберн
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Депутаты хотят присваивать автомобилям экологический класс

Всем автомобилям в базе ГИБДД должен быть присвоен экологический класс. С такой инициативой выступил депутат Михаил Старшинов.
Русская Планета вчера в 19:03
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В Госдуме намерены запретить отключение услуг ЖКХ должникам

Госдума рассмотрит поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса РФ, запрещающие отключать услуги ЖКХ за долги.
Известия 16:01
Экономика

Центробанк изменит основания для блокировки счетов

ЦБ России считает нужным добавить в перечень ситуацию, когда клиент отказывается от разовой операции и настаивает на закрытии банковского счета и снятии денег после того, как у банка к клиенту появились вопросы.
Газета.Ru 02:14
Космос

Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу

Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.
РИА Новости 10:59
Экономика

ФАС предложила устроить передел на рынке вылова рыбы

Предложение о реформировании порядка распределения прав на добычу рыбы и морепродуктов содержится в проекте указа президента «О национальном плане развития конкуренции на 2021–2025 гг.». Его разработала и направила на межведомственное согласование Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Ведомости 13:23
Общество

В России предложили использовать сайт госуслуг для продажи алкоголя

Предполагается, что заказ алкоголя будет проходить по следующей схеме: пользователь оформляет покупку в онлайн-магазине и выбирает способ оплаты, после чего магазин предложит ему пройти идентификацию с помощью портала госуслуг, связанного с ЕБС.
Известия 12:00
Общество

В РПЦ извинились за слова протоиерея о «бесплатных проститутках»

Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион принес извинения за слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего женщин, сожительствующих с мужчинами без оформления брака, с «бесплатными проститутками».
Взгляд.ру 04:31
Происшествия

В Петербурге нашли пропавшую восьмилетнюю девочку

ТАСС 16:56
Общество

Названа причина отставки начальника московской полиции

Газета.Ru 11:11
Общество

В Москве экстренно госпитализирован Дмитрий Дибров

Российская газета 15:05
Политика

Глава Мюнхенской конференции попал в украинскую базу «Миротворец»

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу украинского сайта «Миротворец» за подписание плана по мирному урегулированию в Донбассе.
REGNUM 16:53
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

ТАСС вчера в 12:30
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Мужчина напал с ножом на прихожан храма в центре Москвы

Мужчина напал с ножом на прихожан в храме Святителя Николая в Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 02:13
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Б. Ротенберг: «Сочи» на расширение РПЛ даже не рассчитывает

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг поделился мнением о возможном увеличении числа участников Российской Премьер-Лиги.
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Происшествия

Грузовой «корабль-призрак» прибило к берегам Ирландии

Грузовое судно MV Alta обнаружили у южных берегов Ирландии. Об этом сообщило британское издание The Guardian в понедельник, 17 февраля.
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МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России

Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах России в связи с задержанием четырёх браконьеров в Азовском море, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 13:03
Общество

Основатель Amazon пожертвует $10 млрд на борьбу с изменениями климата

Американский миллиардер Джефф Безос, глава и основатель компании Amazon, объявил в понедельник о создании "Фонда Земли" для борьбы с климатическими изменениями.
ТАСС 15:26
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ФК «Актобе» уволил главного тренера спустя месяц после назначения

Руководство футбольного клуба «Актобе» отправило в отставку главного тренера команды Владимира Маминова.
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Здоровье

В поликлиниках России исчезнут кабинеты психологов и стоматологов

Поправки вступили в силу с 15 февраля. Кабинетов стоматологов и психологов в поликлиниках больше не будет.
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 23:21
Происшествия

Названа причина расстрела семьи в центре Калининграда

Свидетели рассказали следователям: причиной ссоры мужчин стал неудачно припаркованный автомобиль.
Российская газета 07:03
Экономика

ЦБ одобрил блокчейн-проект «Норникеля» для токенизации продукции

Комитет Банка России по развитию финансового рынка одобрил блокчейн-платформу "Норникеля" для выпуска и оборота цифровых прав, пилотный проект сможет заработать после вступления в силу закона "О цифровых финансовых активах".
ТАСС 04:33
Энергетика

Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд

Литва проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ).
RT на русском 09:44
Политика

В ФСБ исключили связь с убийством Хангошвили в Берлине

Президент ассоциации спецподразделения ФСБ России "Вымпел" Валерий Попов заявил, что никакой связи между фондом и убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине нет, передает "Интерфакс".
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В США предложили заменить похороны компостированием тел

Коммерческое компостирование тел планируется провести в штате Вашингтон в США в этом месяце.
Газета DAILY 12:22
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Первая партия флагманского Xiaomi Mi 10 Pro окажется неполноценной

Китайская компания Xiaomi сообщила неприятную новость относительно флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 Pro, который только-только дебютировал в Китае.
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Бузова прыгнула в толпу со сцены

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В центре Млечного Пути зафиксированы странные движения газа

Астрономы при наблюдении за Млечным Путем смогли зафиксировать в самом центре галактики нетипичные движения газа.
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Глава МИД Украины предрек войну между Россией и Белоруссией

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РИА Новости 16:09
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В Госдуму внесен законопроект об индексации для работающих пенсионеров

Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении с 2020 года механизма индексации пенсий работающим пенсионерам.
Газета.Ru 15:52
Как работают Яндекс.Новости?
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