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РИА Новости
РИА Новости

Протоиерея Смирнова освободили от должности главы патриаршей комиссии

Главу патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова освободили от должности по состоянию здоровья, сообщается в опубликованных постановлениях Священного Синода Русской православной церкви.В источнике
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Коммерсантъ

Протоиерей Смирнов освобожден от должности главы патриаршей комиссии по семье

Коммерсантъвчера в 15:22
РИА Новости

Протоиерея Смирнова освободили от должности главы патриаршей комиссии

РИА Новостивчера в 14:22
РБК

Главу комиссии РПЦ по делам семьи Димитрия Смирнова отправили в отставку

РБКвчера в 14:56
ТАСС

Димитрий Смирнов освобожден от должности главы Патриаршей комиссии по вопросам семьи

ТАССвчера в 14:46
Rambler News Service

Протоиерей Смирнов покинул пост главы комиссии РПЦ по делам семьи

Rambler News Serviceвчера в 14:22
Комсомольская правда

Протоиерея Смирнова освободили от должности главы патриаршей комиссии по семье

Комсомольская правдавчера в 15:02
RT на русском

Протоиерей Смирнов освобождён от должности главы патриаршей комиссии

RT на русскомвчера в 14:19

В США уличили депутатов Рады во лжи в связи с законом о локализации

В администрации президента США Дональда Трампа заявили, что украинские законодатели лгут, когда ссылаются на якобы похожие американские законы, аргументируя необходимость принятия законопроекта о локализации.
Евразия Dailyвчера в 04:33
1

Госдеп поддержал требование ЕС о расследовании отравления Навального

Если информация об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального подтвердится, то США поддержат призыв Евросоюза провести полное расследование этого инцидента и готовы предоставить для этого необходимую помощь.
РБКвчера в 13:07
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«Ростех» представил нейросеть для управления боевыми роботами

Пресс-служба госкорпорации Ростех сообщила о представленой на Международном форуме «Армия-2020» автоматизированной интеллектуальной системе управления формированиями роботов на основе нейросетей.
Военное дело24 августа в 05:32
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Суд арестовал второго за день члена совета оппозиции Белоруссии

25 августа суд Заводского района Минска за организацию несанкционированной акции приговорил к административному аресту на 10 суток лидера стачечного комитета Минского тракторного завода и члена президиума координационного совета оппозиции Сергея Дылевского.
РБКвчера в 11:07
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Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана

Члены Совета Безопасности ООН не признали требование США восстановить санкции против Ирана в рамках резолюции 2231, подавляющее большинство стран считают, что Вашингтон не имеет права на такой шаг.
РИА Новостивчера в 16:45
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Участники беспорядков в Париже после финала ЛЧ предстанут перед судом

Париж, 25 августа 2020, 16:03 — REGNUM Пятнадцать человек, подозреваемых в причастности к беспорядкам в Париже после финала Лиги чемпионов, предстанут перед судом во вторник, 25 августа 2020 года, сообщает Le Figaro.
REGNUMвчера в 09:03

Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата

Минск, 25 августа 2020, 17:30 — REGNUM Священный синод Русской православной церкви освободил главу Белорусского экзархата РПЦ митрополита Минского и Заславского Павла от занимаемой должности, удовлетворив его прошение об отставке.
REGNUMвчера в 10:30
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Суд приговорил капитана «МЮ» к 21 месяцу лишения свободы условно

Защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Гарри Магуайра приговорили к 21 месяцу лишения свободы условно после того, как его признали виновным во всех выдвинутых обвинениях по инциденту на острове Миконос (Греция).
Газета.Ruвчера в 15:32
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