с чего всё началось

Друзья-коллеги, я понимаю, что многим нужен „хайп“, но давайте все же оставаться в рамках профессии, не превращая ее в фарс. Ну никак не следует, что „протоиерей Смирнов призвал не отдавать девочек в школу“

В пример Смирнов привел одну из прихожанок, которая вместо того, чтобы отдать одну из младших дочерей в школу, оставила ее ухаживать за младенцем. Протоиерей уверен, что в школе семилетние девочки ничему хорошему не научатся и начальное образование не столь важно.

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