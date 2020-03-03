Общество
ИзвестияПротоиерей Смирнов призвал оставить девочек без школьного образования
В пример Смирнов привел одну из прихожанок, которая вместо того, чтобы отдать одну из младших дочерей в школу, оставила ее ухаживать за младенцем. Протоиерей уверен, что в школе семилетние девочки ничему хорошему не научатся и начальное образование не столь важно.
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Друзья-коллеги, я понимаю, что многим нужен „хайп“, но давайте все же оставаться в рамках профессии, не превращая ее в фарс. Ну никак не следует, что „протоиерей Смирнов призвал не отдавать девочек в школу“
— Владимир Легойда, российский общественный деятельРидус 15:22
с чего всё началось
В интервью радио «Радонеж» Смирнов 3 марта рассказал, что одна из прихожанок оставила семилетнюю дочку на домашнем обучении, чтобы та помогала ей с новорожденным.Известия15:52
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Национальный родительский комитет: В школе делать нечего не только девочкам, но и мальчикам!
Национальная служба новостей14:12
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