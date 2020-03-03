Общество
Газета.RuВ РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек
Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
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с чего всё началось
В эфире православной радиостанции "Радонеж" Смирнов ответил на ряд вопросов, в числе которых были темы, касающиеся веры в Бога, взаимоотношений в семье, а также воспитания детей.Вести.Ru09:17
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Экономика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о продаже акций Сбербанка
Правительство намерено выкупить у Банка России пакет акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния.
Армия и оружие
СМИ сообщили о попытке Сирии сбить турецкий F-16 с помощью С-200
Сирийская армия предприняла попытку сбить истребитель F-16 Военно-воздушных сил Турции с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Политика
Рада утвердила новый состав правительства Украины
Верховная рада Украины в ходе голосования утвердила новый состав правительства страны, который был предложен новым премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Общество
Отца Киркорова объявили в розыск из-за неоплаченных штрафов ГИБДД
Судебные приставы разыскивают 87-летнего отца Филиппа Киркорова Бедроса, который не оплатил штрафы ГИБДД за превышение скорости.
Политика
Зеленский предложил кандидатуры глав МИД и Минобороны Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить на пост главы МИД Дмитрия Кулебу, а на пост министра обороны — генерал-лейтенанта в отставке Андрея Тарана.
Экономика
У семьи Марата Хуснуллина нашли активы на 3,2 млрд рублей
«Семья Хуснуллина управляет портфелем земельных участков в Татарстане площадью 8 587 гектаров или почти 86 квадратных километров, это больше острова Гернси и лишь в два раза меньше государства Лихтенштейн», — говорится в сообщении издания.
Спорт
Большунов стал пятым в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии
На очередном этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Драммене, завершилась спринтерская гонка свободным стилем у мужчин.
Происшествия
В подмосковной больнице усилили охрану после побега пациента
Пациент с признаками респираторного заболевания, прибывший из Италии, все же сбегал из Домодедовской больницы, сейчас мужчину вернули и усилили охранно-пропускной режим с дополнительным привлечением сотрудников Росгвардии, сообщили в минздраве Подмосковья.
Общество
Подмосковные пенсионеры станцевали Skibidi в поддержку Little Big
Футбол
«Зенит» обыграл «Ахмат» и пробился в полуфинал Кубка России
В поединке 1/4 финала Кубка России санкт-петербургский "Зенит" одержал волевую победу над "Ахматом".
Футбол
Спартак — ЦСКА 2:2 (1-й экстра-тайм)
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев получил сотрясение мозга в матче 1/4 финала Кубка России по футболу с ЦСКА.
Армия и оружие
Украинская разведка выяснила предназначение Крыма
Разведчики пояснили, для чего Россией используется полуостров. Украинская разведка выяснила предназначение Крыма.
Политика
Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17
Ранее Совместная следственная группа по расследованию крушения малайзийского Boeing MH17 сообщала, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта.
Шоу-бизнес
Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"
Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Общество
ПФР начнет уведомлять граждан о размере их будущей пенсии
По инициативе Минтруда граждане России, достигшие 45 лет, начнут получать уведомления Пенсионного фонда о размере их будущей пенсии.
Политика
Путин обсудил с членами Совета безопасности ситуацию вокруг Идлиба
Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию вокруг сирийского Идлиба и ряд вопросов российско-турецких отношений в контексте намеченных на четверг переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Происшествия
Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно
Политика
Кремль не считает термин «государствообразующий народ» ущемлением прав
Песков назвал опасения подобного толка «безосновательными».
Кино
Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»
Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Армия и оружие
Асад заявил, что Эрдоган бросил все свои силы в Сирию по указке США
Турция перебросила войска в сирийскую провинцию Идлиб по указанию США. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад.
Культура
Юлия Самойлова обвинила Первый канал в своем провале на Евровидении
Российская певица Юлия Самойлова заявила, что Первый канал не предоставил ей достаточно времени для подготовки к Евровидению-2018.
Здоровье
ВОЗ прогнозирует распространение коронавируса на Украине
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что новая коронавирусная инфекция может распространиться по Украине.
Общество
Путин объяснил разницу между стабильностью и застоем
Главная разница между экономической стабильностью и застоем заключается в том, что стабильность является базой для развития, а застой — по сути, движение назад и отказ от развития.
Наука
Мутированный коронавирус образовал более агрессивный подтип
Исследователи из КНР выявили два подтипа коронавируса, один из которых гораздо заразнее другого, пишет газета «Бэйцзин жибао» со ссылкой на Академию наук Китая.