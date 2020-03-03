с чего всё началось

Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.

В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек

Политика Рада утвердила новый состав правительства Украины Верховная рада Украины в ходе голосования утвердила новый состав правительства страны, который был предложен новым премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Политика Зеленский предложил кандидатуры глав МИД и Минобороны Украины Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить на пост главы МИД Дмитрия Кулебу, а на пост министра обороны — генерал-лейтенанта в отставке Андрея Тарана.

Экономика У семьи Марата Хуснуллина нашли активы на 3,2 млрд рублей «Семья Хуснуллина управляет портфелем земельных участков в Татарстане площадью 8 587 гектаров или почти 86 квадратных километров, это больше острова Гернси и лишь в два раза меньше государства Лихтенштейн», — говорится в сообщении издания.

Происшествия В подмосковной больнице усилили охрану после побега пациента Пациент с признаками респираторного заболевания, прибывший из Италии, все же сбегал из Домодедовской больницы, сейчас мужчину вернули и усилили охранно-пропускной режим с дополнительным привлечением сотрудников Росгвардии, сообщили в минздраве Подмосковья.

Политика Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17 Ранее Совместная следственная группа по расследованию крушения малайзийского Boeing MH17 сообщала, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта.

Здоровье Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.

Политика Путин обсудил с членами Совета безопасности ситуацию вокруг Идлиба Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию вокруг сирийского Идлиба и ряд вопросов российско-турецких отношений в контексте намеченных на четверг переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Общество Путин объяснил разницу между стабильностью и застоем Главная разница между экономической стабильностью и застоем заключается в том, что стабильность является базой для развития, а застой — по сути, движение назад и отказ от развития.