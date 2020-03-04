Общество

РИА НовостиРИА НовостиПротоиерей Смирнов заявил о бесполезности образования для девочек

Школы не прививают девочкам необходимые навыки, заявил протоиерей РПЦ Дмитрий Смирнов в эфире радиостанции "Радонеж". Отвечая на вопрос о воспитании детей, священнослужитель рассказал о женщине, которая не стала отдавать дочь в школу, чтобы та помогала ей с новорожденным ребенком.
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Протоиерей Смирнов посоветовал девочкам не ходить в школу

Национальная служба новостей11:27

В РПЦ заявили о бесполезности школьного образования для девочек

Lenta.ru08:36

Протоиерей Смирнов заявил о бесполезности образования для девочек

РИА Новости10:55

Протоиерей Смирнов заявил о ненужности школьного образования для девочек

Газета.Ru09:30

Протоиерей Смирнов призвал оставить девочек без школьного образования

Известия11:15

Священник Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу

Народные новостивчера в 20:39

Священник Дмитрий Смирнов выступил против школьного образования для девочек

URA.Ruвчера в 10:33
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Кино

Из ремейка «Мулан» из-за движения #MeToo убрали возлюбленного героини

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Верховная рада утвердила нового премьера Украины

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Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус

Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания.
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Армия и оружие

Сирия пыталась сбить турецкий F-16 с помощью С-200

Сирийская армия предприняла попытку сбить истребитель F-16 турецких Военно-воздушных сил (ВВС) с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200, сообщает Al Masdar News.
Газета.Ru 11:19
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«Спартак» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч Кубка России

Футболисты Никола Влашич и Федор Чалов выйдут в стартовом составе ЦСКА в четвертьфинальном матче Кубка России со "Спартаком", сообщается в микроблоге армейцев в Twitter.
РИА Новости 10:31
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Дублин и посетили Музей пива

Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям начали трехдневный тур по Ирландии — герцог и герцогиня Кембриджские прилетели в Дублин утром, а уже днем посетили первые официальные мероприятия.
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Общество

Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе

В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
Газета.Ru 07:00
Шоу-бизнес

Шубская и Овечкин рассекретили пол будущего ребенка

На днях стало известно, что пара ждет второго ребенка, и пользователи соцсетей наперебой строили предположения относительно пола будущего малыша.
Пятый канал 00:13
Армия и оружие

Эрдоган запросил боеприпасы у Трампа для операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запросил у американского лидера Дональда Трампа поддержку боеприпасами в связи с турецкой военной операцией в сирийском Идлибе.
Известия 05:53
Происшествия

В Оренбурге изберут меру пресечения президенту Федерации ММА области

Телеканал UTV 05:38
Политика

Комитет Госдумы поддержал поправку о переименовании членов Совфеда

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции о переименовании членов Совета Федерации в сенаторов.
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Политика

Майкл Блумберг снял свою кандидатуру с выборов президента США

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Спорт

Клебо завоевал золото спринтерской гонки на Кубке Мира

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо занял первое место в рамках мужской спринтерской гонки свободным стилем на 12-м этапе Кубка Мира лыжным гонкам в Драммене, Норвегия.
REGNUM 11:28
Общество

Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России

Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:25
Общество

Депутаты отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста

Депутаты предлагали прописать в основной закон, что право на страховую пенсию по старости возникает по заявлению гражданина для мужчин в возрасте 60 лет, а для женщин — в 55 лет.
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Экономика

Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
RT на русском 01:34
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Общество

В Италии закрывают все образовательные учреждения из-за коронавируса

Правительство Италии распорядилось закрыть до середины марта все школы и университеты страны в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:27
Общество

Какая-то «бодяга»: отец Киркорова прокомментировал задолженность ГИБДД

87-летний народный артист Болгарии и России Бедрос Киркоров прокомментировал появившуюся информацию о его задолженности ГИБДД.
Вести.Ru 09:49
Общество

Блогер Екатерина Диденко назвала смерть мужа 29 февраля его «подарком»

В ночь на 29 февраля в столице произошла трагедия: на банной вечеринке в честь дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко в бассейне оказался сухой лед.
Вечерняя Москва 00:23
Шоу-бизнес

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Toyota Raize обошел по популярности Toyota Corolla

По данным портала NJCAR.RU, за январь 2020 года только в Стране Восходящего Солнца было реализовано более 10 220 таких паркетников, благодаря чему Toyota Raize стал абсолютным бестселлером марки и оказался популярнее прежнего лидера Toyota Corolla, который разошелся тиражом 8 480 единиц.
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Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"

Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Газета.Ru 08:47
Шоу-бизнес

Госпитализирована актриса Инна Макарова

Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.
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Армия и оружие

США нанесли авиаудар по талибам в Афганистане

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«Нафтогаз» обсуждает с США меры против «Северного потока — 2»

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Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Известия 11:27
Происшествия

У жителя Твери коронавирус не подтвердился

У мужчины, госпитализированного в Твери с подозрением на новый коронавирус, результаты анализов опасное заболевание не подтвердили.
REGNUM 11:38
Армия и оружие

Асад заявил, что Сирия не совершала враждебных действий против Турции

Президент Сирии Башар Асад заявил, что Сирия не совершала никаких враждебных действий в отношении Турции, и нынешние разногласия между странами «нелогичны».
iReactor 09:38
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Кремль не считает термин «государствообразующий народ» ущемлением прав

Песков назвал опасения подобного толка «безосновательными».
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