Протоиерей Смирнов освобождён от должности главы патриаршей комиссии

Смирнов теперь назначен ее почетным председателем. Место главы займет священник Феодор Лукьянов, клирик Москвы. Напомним, ранее стало известно, что глава Белорусской православной церкви митрополит Павел освобожден от должности и стал главой Кубанской митрополии.