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Протоиерей Смирнов освобождён от должности главы патриаршей комиссии

Смирнов теперь назначен ее почетным председателем. Место главы займет священник Феодор Лукьянов, клирик Москвы. Напомним, ранее стало известно, что глава Белорусской православной церкви митрополит Павел освобожден от должности и стал главой Кубанской митрополии.В источнике
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Коммерсантъ

Протоиерей Смирнов освобожден от должности главы патриаршей комиссии по семье

Коммерсантъвчера в 15:22
Комсомольская правда

Протоиерея Смирнова освободили от должности главы патриаршей комиссии по семье

Комсомольская правдавчера в 15:02
РИА Новости

Протоиерея Смирнова освободили от должности главы патриаршей комиссии

РИА Новостивчера в 14:22
ТАСС

Димитрий Смирнов освобожден от должности главы Патриаршей комиссии по вопросам семьи

ТАССвчера в 14:46
Rambler News Service

Протоиерей Смирнов покинул пост главы комиссии РПЦ по делам семьи

Rambler News Serviceвчера в 14:22
РБК

Главу комиссии РПЦ по делам семьи Димитрия Смирнова отправили в отставку

РБКвчера в 14:56
RT на русском

Протоиерей Смирнов освобождён от должности главы патриаршей комиссии

RT на русскомвчера в 14:19

Немецкие врачи назвали причиной состояния Навального интоксикацию

Согласно результатам диагностики, проведенной немецкими врачами, Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, заявила берлинская клиника "Шарите".
РИА Новости24 августа в 16:30
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Володин поручил комитету Госдумы проанализировать ситуацию с Навальным

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету палаты по безопасности и противодействию коррупции проанализировать ситуацию с Алексеем Навальным, чтобы понять, не было ли это попыткой со стороны иностранных государств создать напряжение внутри России.
RT на русскомвчера в 12:42
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Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъвчера в 12:50
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В Киеве заявили о переносе встречи советников нормандского формата

«Встреча советников лидеров государств — участников нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русскомвчера в 09:29
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Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ruвчера в 14:03
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