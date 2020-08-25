В Италии врачи рассказали, чем вторая волна эпидемии отличается от первой

Милан, Италия, 25 августа 2020, 13:20 — REGNUM В августе 2020 года в Италии вновь наблюдается много случаев заражения коронавирусом, но ситуация имеет очень мало общего с первой волной эпидемии, заявил в интервью Corriere della Sera во вторник, 25 августа, главный инфекционист миланского госпиталя «Сакко» Массимо Галли.