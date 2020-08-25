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РИА Новости
РИА Новости

Протоиерея Смирнова освободили от должности главы патриаршей комиссии

Главу патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова освободили от должности по состоянию здоровья, сообщается в опубликованных постановлениях Священного Синода Русской православной церкви.В источнике
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Коммерсантъ

Протоиерей Смирнов освобожден от должности главы патриаршей комиссии по семье

Коммерсантъвчера в 15:22
RT на русском

Протоиерей Смирнов освобождён от должности главы патриаршей комиссии

RT на русскомвчера в 14:19
РБК

Главу комиссии РПЦ по делам семьи Димитрия Смирнова отправили в отставку

РБКвчера в 14:56
ТАСС

Димитрий Смирнов освобожден от должности главы Патриаршей комиссии по вопросам семьи

ТАССвчера в 14:46
Rambler News Service

Протоиерей Смирнов покинул пост главы комиссии РПЦ по делам семьи

Rambler News Serviceвчера в 14:22
РИА Новости

Протоиерея Смирнова освободили от должности главы патриаршей комиссии

РИА Новостивчера в 14:22
Комсомольская правда

Протоиерея Смирнова освободили от должности главы патриаршей комиссии по семье

Комсомольская правдавчера в 15:02

Финансовое подразделение Alibaba сообщило о росте прибыли на 1000%

Сегодня китайская компания Ant Group, являющаяся финансовым подразделением интернет-компании Alibaba, официально подала заявку на проведение IPO, где раскрыла некоторые ключевые показатели своей деятельности.
Коммерсантъвчера в 12:39

Черчесов: Соболев не вызван в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского "Спартака" не вызван в расположение сборной России по футболу из-за конфликта с форвардом петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой, заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
МК-Спортвчера в 11:43
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Ученые предсказали, каким будет конец Вселенной

Новое исследование международной группы ученых предполагает, что эти ослепительные взрывы, названные сверхновыми черными карликами, возвестят о вечной тьме, когда Вселенная погрузится в состояние покоя.
Капитал странывчера в 14:33

Тихановская заявила о недопустимости внешнего влияния на народ Белоруссии

Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила в американском телеэфире о недопустимости того, чтобы другие страны вмешивались в ситуацию в республике.
РИА Новости18:12

Власти США намерены обвинить Пекин в геноциде уйгуров — Politico

Соединенные Штаты прорабатывают возможность признать репрессии Китая в отношении этнических мусульманских меньшинств — уйгуров, «геноцидом», написала 25 августа газета Politico, сославшись на информацию двух чиновников администрации Трампа.
ИА Красная Веснавчера в 16:21
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