Протоиерея Смирнова освободили от должности главы патриаршей комиссии
Главу патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова освободили от должности по состоянию здоровья, сообщается в опубликованных постановлениях Священного Синода Русской православной церкви.В источнике
Подробнее о событии
Протоиерей Смирнов освобожден от должности главы патриаршей комиссии по семье
Коммерсантъвчера в 15:22
Протоиерея Смирнова освободили от должности главы патриаршей комиссии по семье
Комсомольская правдавчера в 15:02