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РИА Новости
РИА Новости

Протоиерея Смирнова освободили от должности главы патриаршей комиссии

Главу патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова освободили от должности по состоянию здоровья, сообщается в опубликованных постановлениях Священного Синода Русской православной церкви.В источнике
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Коммерсантъ

Протоиерей Смирнов освобожден от должности главы патриаршей комиссии по семье

Коммерсантъвчера в 15:22
РИА Новости

Протоиерея Смирнова освободили от должности главы патриаршей комиссии

РИА Новостивчера в 14:22
РБК

Главу комиссии РПЦ по делам семьи Димитрия Смирнова отправили в отставку

РБКвчера в 14:56
ТАСС

Димитрий Смирнов освобожден от должности главы Патриаршей комиссии по вопросам семьи

ТАССвчера в 14:46
Rambler News Service

Протоиерей Смирнов покинул пост главы комиссии РПЦ по делам семьи

Rambler News Serviceвчера в 14:22
Комсомольская правда

Протоиерея Смирнова освободили от должности главы патриаршей комиссии по семье

Комсомольская правдавчера в 15:02
RT на русском

Протоиерей Смирнов освобождён от должности главы патриаршей комиссии

RT на русскомвчера в 14:19

Верховный суд Белоруссии отклонил жалобу Тихановской на итоги выборов

Верховный суд Белоруссии принял решение отказать трем экс-кандидатам на пост президента - Светлане Тихановской, Анне Канопацкой и Андрею Дмитриеву - в возбуждении дел по их жалобам, поданным по итогам выборов, сообщает РИА Новости.
Верховный суд Белоруссии отклонил жалобу Тихановской на итоги выборов
Аргументы и Фактывчера в 13:22
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В России приставы взыскали за три года более 2 трлн рублей

"Если в общем брать цифровые параметры исполнительного производства, было взыскано за три года более 2 триллионов рублей, в консолидированный бюджет тоже за три года было взыскано порядка 725 миллиардов рублей", - сказал Аристов.
ТАССвчера в 07:51
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Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

"Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.
РИА Новостивчера в 03:20
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Пропавшую в Крыму школьницу из Башкирии нашли живой

Девушка из Башкортостана, которую на протяжении нескольких дней искали правоохранители и волонтеры в Крыму, найдена, сообщила журналистам представитель главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова.
РИА Новостивчера в 16:09
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Володин поручил профильному комитету ГД проверить инцидент с Навальным

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин поручил комитету ГД проанализировать инцидент с Алексеем Навальным, которого вывезли на лечение в немецкую клинику "Шарите".
ПолитРоссиявчера в 11:52
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Центр Гамалеи получил разрешение на испытания вакцины от COVID-19

«Минздрав России выдал разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» её разработчику — Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России», — приводит РИА Новости сообщение Минздрава.
RT на русскомвчера в 12:26
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Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана

Члены Совета Безопасности ООН не признали требование США восстановить санкции против Ирана в рамках резолюции 2231, подавляющее большинство стран считают, что Вашингтон не имеет права на такой шаг.
РИА Новостивчера в 16:45
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В США уличили депутатов Рады во лжи в связи с законом о локализации

В администрации президента США Дональда Трампа заявили, что украинские законодатели лгут, когда ссылаются на якобы похожие американские законы, аргументируя необходимость принятия законопроекта о локализации.
Евразия Dailyвчера в 04:33
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Режиссер «Вратаря галактики» объяснил решение не «вырезать» Ефремова

Режиссер фильма "Вратарь галактики" Джаник Файзиев, выступая на торжественной церемонии в честь премьеры ленты, объяснил, почему решил не вырезать из нее кадры с участием актера Михаила Ефремова, которому грозит до 12 лет тюрьмы за смертельное пьяное ДТП на Смоленской площади.
Московский Комсомолец17:26
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