Протоиерея Смирнова освободили от должности главы патриаршей комиссии
Главу патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова освободили от должности, пишет РИА Новости. Отмечается, что причиной стало его состояние здоровья.В источнике
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Протоиерей Смирнов освобожден от должности главы патриаршей комиссии по семье
Коммерсантъвчера в 15:22
Протоиерея Смирнова освободили от должности главы патриаршей комиссии по семье
Комсомольская правдавчера в 15:02