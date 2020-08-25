Land Rover Discovery Sport получил улучшенные дизели

Land Rover Discovery Sport Black Special Edition с наддувным бензиновым мотором, выдающим 400 Н•м, комплектуется исключительно полным приводом и «автоматом», а до сотни ускоряется за 7,4 с. При этом 249-сильная версия P250 делает это всего на четыре десятых медленнее.