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Моя Москва.онлайн

Протоиерея Смирнова освободили от должности главы патриаршей комиссии

Главу патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова освободили от должности, пишет РИА Новости. Отмечается, что причиной стало его состояние здоровья.В источнике
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Коммерсантъ

Протоиерей Смирнов освобожден от должности главы патриаршей комиссии по семье

Коммерсантъвчера в 15:22
Комсомольская правда

Протоиерея Смирнова освободили от должности главы патриаршей комиссии по семье

Комсомольская правдавчера в 15:02
РИА Новости

Протоиерея Смирнова освободили от должности главы патриаршей комиссии

РИА Новостивчера в 14:22
ТАСС

Димитрий Смирнов освобожден от должности главы Патриаршей комиссии по вопросам семьи

ТАССвчера в 14:46
Rambler News Service

Протоиерей Смирнов покинул пост главы комиссии РПЦ по делам семьи

Rambler News Serviceвчера в 14:22
РБК

Главу комиссии РПЦ по делам семьи Димитрия Смирнова отправили в отставку

РБКвчера в 14:56
RT на русском

Протоиерей Смирнов освобождён от должности главы патриаршей комиссии

RT на русскомвчера в 14:19

Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъвчера в 12:50
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Минобороны России отчиталось об уничтожении более 300 боевиков в Сирии

Ударами авиации ВКС России и ВВС Сирии, огнем артиллерии и действиями разведывательно-поисковых групп специального назначения в районе "белой пустыни" ликвидировано 327 боевиков сообщение эксперта Также военные поразили 134 укрытия боевиков, 17 наблюдательных пунктов, 7 складов с материальными средствами и 5 подземных хранилищ с вооружением и боеприпасами.
Piter.tv00:55
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Land Rover Discovery Sport получил улучшенные дизели

Land Rover Discovery Sport Black Special Edition с наддувным бензиновым мотором, выдающим 400 Н•м, комплектуется исключительно полным приводом и «автоматом», а до сотни ускоряется за 7,4 с. При этом 249-сильная версия P250 делает это всего на четыре десятых медленнее.
Драйв03:04

Бюст первому президенту Татарстана открыли в Актанышском районе

Бюст первому президенту Татарстана, Герою Труда РФ, государственному советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву открыли в среду в деревне Аняково Актанышского района, сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
ТАСС03:56
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