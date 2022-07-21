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Протокол о дискредитации ВС РФ составили на новосибирского депутата Пирогову

Протокол об административном правонарушении по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ составили на депутата горсовета Новосибирска Хельгу Пирогову, ранее высказавшейся о погибших российских военных.
ТАСС
В Новосибирске на благотворительном аукционе задержали независимую депутатку городского совета Хельгу Пирогову.
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Как рассказал независимый депутат Горсовета Антон Картавин, Хельга Пирогова находится на 4-м месяце беременности.
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На Хельгу Пирогову, которая находится на четвертом месяце беременности, пожаловался вице-спикер законодательного собрания Новосибирской области, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Панферов.
Коммерсантъ

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Протокол о дискредитации ВС РФ составили на новосибирского депутата Пирогову
ТАССвчера в 16:13
Независимого депутата Хельгу Пирогову задержали в Новосибирске после благотворительного мероприятия
BFM-Новосибирсквчера в 15:15
Депутата Горсовета Хельгу Пирогову отпустили из отдела полиции
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Новосибирский депутат Пирогова задержана за дискредитацию российской армии
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Депутата горсовета Хельгу Пирогову задержали в Новосибирске
Сибкрай.ruвчера в 14:00
В Новосибирске на депутата Хельгу Пирогову составили протокол после высказываний о похоронах военных
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