Не менее 10 педофилов, отбывших срок в Великобритании, приезжали в Польшу под предлогом гуманитарной помощи украинским беженцам, сообщает газета Independent со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency, NCA).