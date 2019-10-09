Космос
Телеканал 360°«Протон-М» успешно вывел на орбиту европейский и американский спутники
На орбиту Земли успешно выведены европейский и американский спутники Eutelsat 5 West B и Mission Extension Vehicle-1. В космос они отправились при помощи российской ракеты «Протон-М» и разгонного блока «Бриз-М». Об успехе миссии рассказали в пресс-службе компании International Launch Services (ILS).
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с чего всё началось
Российский разгонный блок "Бриз-М" вывел на орбиты американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1 и европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B. Об этом сообщила в "Твиттере" компания International Launch Services (ILS), которая занимается коммерческими пусками ракет "Протон" и работает под эгидой "Главкосмоса".Life.ruвчера в 22:39
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