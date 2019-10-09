Космос

Красная веснаКрасная весна«Протон-М» успешно вывел на орбиту иностранные спутники

Американский спутник Mission Extension Vehicle-1 и европейский телекоммуникационный аппарат Eutelsat 5 West B успешно доставлены на орбиты российской ракетой «Протон-М», 10 октября сообщила пресс-служба Роскосмоса.
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