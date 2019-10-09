Космос
Красная весна«Протон-М» успешно вывел на орбиту иностранные спутники
Американский спутник Mission Extension Vehicle-1 и европейский телекоммуникационный аппарат Eutelsat 5 West B успешно доставлены на орбиты российской ракетой «Протон-М», 10 октября сообщила пресс-служба Роскосмоса.
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Политика
Зеленский: вопрос миротворцев в Донбассе обсудят на встрече «четверки»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции в четверг, что вопрос введения миротворческой миссии в Донбасс будет официально обсуждаться на встрече в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия, Украина).
РИА Новости 05:20
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AMD представила видеокарты Radeon RX 5500-й серии
IT-World 07 октября в 12:20
Здоровье
Глава онкоцентра имени Блохина рассказал о сокращениях
По словам Стилиди, под сокращение попадут в первую очередь сотрудники старшего возраста, которые были наставниками своих коллег в онкоцентре.
Газета.Ru 04:26
Происшествия
Мама не разрешает: ЗАГС ответил полиции, почему у дзержинца нет детей
Сотрудники ЗАГСа были удивлены подобным вопросом, но не растерялись и изобретательно на него ответили, указав сразу несколько возможных причин, почему у дзержинца нет детей.
Время Н 04:32
Армия и оружие
Турция начала военную операцию на севере Сирии
DP.RU вчера в 09:26
Происшествия
Две россиянки предстанут перед судом за убийство насильника
РИА Новости вчера в 17:57
Финансы
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
RT на русском 02:27
Происшествия
В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта
Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.
RT на русском 05:11
Энергетика
В США пообещали падение цен на нефть
Цены на нефть в краткосрочном периоде ожидает падение, согласно прогнозу Минэнерго США, опубликованном на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 23:32
Волейбол
Сборная России проиграла в третий раз на Кубке мира по волейболу
News.ru вчера в 04:41
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Авто
В Японии нашли склад, где Nissan Skyline продают дешевле нового iPhone
В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
SpeedMe вчера в 16:31
Здоровье
Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов
Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».
Коммерсантъ 01:53
Общество
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
РИА Новости 02:46
Политика
Зеленский заявил о желании Порошенко стать лидером нового Майдана
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг заявил, что к проведению Майдана украинцев подталкивает бывший украинский лидер Петр Порошенко, выступающий против разведения сил в Донбассе.
Взгляд.ру 04:20
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов рассказал о выписке Анастасии Заворотнюк
Режиссер и актер Сергей Жигунов рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк выписалась из столичной клиники и сейчас уже находится у себя дома.
Ugpressa.ru 03:23
Политика
Трамп назвал условия для сотрудничества с демократами по импичменту
Белый дом будет сотрудничать с демократами в Конгрессе США в рамках процедуры импичмента, если получит равные с законодателями права.
ТАСС вчера в 17:59
Шоу-бизнес
Жанна Фриске перед смертью не позволяла себе плакать
Певица Жанна Фриске не могла позволить себе заплакать перед смертью.
Дни24 07 октября в 05:07
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Известия 05:09
Политика
В США намерены объявить о планах выхода из Договора по открытому небу
Администрация Соединенных Штатов в скором времени намерена объявить о планах выхода из Договора по открытому небу (ДОН).
Мойка78 вчера в 15:19
Политика
Норвегия отказалась от участия в системе противоракетной обороны НАТО
«Путем более широкой оценки политики безопасности правительство решило, что Норвегия не рассматривает возможность приобретения датчиков обнаружения или ракет-перехватчиков, которые могут попасть в ПРО НАТО», — отмечено в комментариях к бюджетному плану Министерства обороны Норвегии.
Новостной фронт 08 октября в 12:06
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
REGNUM вчера в 07:00
Происшествия
В Волгоградской области нашли пропавших детей
10 октября сотрудникам полиции удалось найти в Камышинском районе двух мальчиков, пропавших накануне вечером.
СоцИнформБюро 05:08
Происшествия
Apple удалила отслеживающее полицейских в Гонконге приложение
Американская компания Apple удалила приложение, с помощью которого протестующие в Гонконге отслеживали передвижения полиции.
РБК 05:32
Политика
США могут разрешить некоторым компаниям сотрудничать с Huawei
Соединенные Штаты рассматривают возможность выдачи лицензий американским компаниям для работы с китайским производителем телекоммуникационного оборудования Huawei, которая в настоящее время находится в «черном списке».
REGNUM вчера в 23:42
Культура
Умер художник Владимир Румянцев, создавший «Петербургских котов»
9 октября ушел из жизни петербургский художник Владимир Румянцев, известный своими картинами, посвященными котам Северной столицы.
Российская газета 04:04
Единоборства
Путин призвал сделать форум «Россия — спортивная держава» ежегодным
Президент России Владимир Путин призвал сделать форум "Россия — спортивная держава" ежегодным.
Народные новости 04:20