с чего всё началось

ProtonMail готова предоставить российской стороне информацию о рассылках писем о лжеминировании через швейцарскую полицию. Об этом заявили в швейцарской компании, которая ранее была заблокирована в РФ из-за массовой рассылки электронных писем о возможном минировании.

ProtonMail удалил аккаунты, рассылавшие в РФ письма о «минировании»

Происшествия Дело сестер Хачатурян могут переквалифицировать в самооборону Адвокат одной из сестер Хачатурян Алексей Паршин сообщил, что Генеральная прокуратура обязала СКР переквалифицировать обвинение в деле девушек с убийства на необходимую оборону, "что влечет за собой прекращение уголовного преследования".

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Общество «Камаз» может скорректировать производственный план из-за коронавируса Крупнейший в России производитель грузовиков – «Камаз» – может скорректировать свой производственный план в случае дальнейшего распространения коронавируса и введения ограничительных мер в рамках глобальной экономики.

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Общество На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.