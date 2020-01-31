Общество

Российская газетаРоссийская газетаProtonMail удалил аккаунты, рассылавшие в РФ письма о «минировании»

ProtonMail готова предоставить российской стороне информацию о рассылках писем о лжеминировании через швейцарскую полицию. Об этом заявили в швейцарской компании, которая ранее была заблокирована в РФ из-за массовой рассылки электронных писем о возможном минировании.
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с чего всё началось
Почтовый сервис ProtonMail, который был заблокирован из-за массовой рассылки писем о минировании, заявил
, что российские власти не обращалась с просьбой предоставить данные пользователей, распространявших эти сообщения.
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ProtonMail удалил аккаунты после рассылки в Россию писем о «минировании»

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