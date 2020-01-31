с чего всё началось

ProtonMail готова предоставить российской стороне информацию о рассылках писем о лжеминировании через швейцарскую полицию. Об этом заявили в швейцарской компании, которая ранее была заблокирована в РФ из-за массовой рассылки электронных писем о возможном минировании.

ProtonMail удалил аккаунты, рассылавшие в РФ письма о «минировании»

Политика США ограничили въезд гражданам шести стран США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.

Хоккей «Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).

Хоккей «Тампа» обыграла «Анахайм» с голом и передачей Кучерова Голы в составе «Тампы» забили Ондржей Палат (5-я минута), Эрик Чернак (15-я), Энтони Чирелли (39-я) и российский форвард клуба Никита Кучеров (51-я), также записавший на свой счет одну результативную передачу.

Наука Гены неандертальцев впервые нашли у африканцев В ходе нового исследования американские ученые обнаружили в геноме африканцев следы неандертальской ДНК.

Политика В России ответили на требования Польши выплатить репарации Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на слова замглавы польского дипломатического ведомства Павла Яблоньского о том, что его страна имеет безоговорочное право на репарации от Москвы за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

Шоу-бизнес Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с "Пятым каналом" объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.

Баскетбол НБА. «Лейкерс» проиграли в первом матче после гибели Коби Брайанта «Лос-Анджелес Лейкерс» перед первым матчем после гибели легенды команды Коби Брайанта почтили память великого баскетболиста 24,2 секундами молчания, а всем болельщикам, пришедшим на игру, были подарены майки с номерами 8 и 24, под которыми выступал Коби.

Общество Таксист заразился коронавирусом от китайца в Таиланде Зафиксирован первый случай передачи коронавируса от человека к человеку в Таиланде. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на Reuters.

Общество В РФ вступили в силу новые правила увольнения Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Общество Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.

Общество Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свой аккаунт Американский писатель Стивен Кинг объявил о решении удалить свой аккаунт в Facebook из-за «потока ложной информации в политической рекламе» соцсети.

Общество Эксперт оценил возможность заразиться коронавирусом через доставку еды Страх заразиться новым типом коронавируса через доставку еды или посылок не оправдан, так как основным способом передачи все еще считается воздушно-капельный, и для профилактики заражения следует прежде всего соблюдать гигиену, заявил эксперт Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Чжан Любо.

Политика Великобритания официально покинула ЕС Великобритания в субботу в 23.00, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.