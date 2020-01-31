Общество
Российская газетаProtonMail удалил аккаунты, рассылавшие в РФ письма о «минировании»
ProtonMail готова предоставить российской стороне информацию о рассылках писем о лжеминировании через швейцарскую полицию. Об этом заявили в швейцарской компании, которая ранее была заблокирована в РФ из-за массовой рассылки электронных писем о возможном минировании.
Читать в источнике
Оценить13
с чего всё началось
Почтовый сервис ProtonMail, который был заблокирован из-за массовой рассылки писем о минировании, заявил, что российские власти не обращалась с просьбой предоставить данные пользователей, распространявших эти сообщения.Дождьвчера в 14:55
Подробнее о событии
Показать все источники
ProtonMail заблокировала ящики, с которых в РФ рассылались письма с угрозами взрывов
Москва 24вчера в 14:29
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 02:28, Ашберн
Политика
США ограничили въезд гражданам шести стран
США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.
Здоровье
В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом
В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова
Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
Хоккей
«Тампа» обыграла «Анахайм» с голом и передачей Кучерова
Голы в составе «Тампы» забили Ондржей Палат (5-я минута), Эрик Чернак (15-я), Энтони Чирелли (39-я) и российский форвард клуба Никита Кучеров (51-я), также записавший на свой счет одну результативную передачу.
Происшествия
Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь
Происшествия
В Подмосковье электричку разорвало пополам
Наука
Гены неандертальцев впервые нашли у африканцев
В ходе нового исследования американские ученые обнаружили в геноме африканцев следы неандертальской ДНК.
Политика
В России ответили на требования Польши выплатить репарации
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на слова замглавы польского дипломатического ведомства Павла Яблоньского о том, что его страна имеет безоговорочное право на репарации от Москвы за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
Космос
Телескоп Spitzer получил потрясающие снимки туманности Тарантул
29.01.2020 Уже завтра, 30 января, завершается миссия космического телескопа НАСА Spitzer.
Здоровье
Онколог назвал доступные способы защиты от рака
Российский врач-онколог Алексей Мокроносов перечислил несложные способы защиты от появления злокачественной опухоли, которые доступны каждому.
Политика
Погребинский призвал Россию выдвинуть жесткие требования Украине
Российской Федерации следует выдвинуть Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет «серьезные последствия», заявил украинский политолог Михаил Погребинский.
Шоу-бизнес
Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры
Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с "Пятым каналом" объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
Баскетбол
НБА. «Лейкерс» проиграли в первом матче после гибели Коби Брайанта
«Лос-Анджелес Лейкерс» перед первым матчем после гибели легенды команды Коби Брайанта почтили память великого баскетболиста 24,2 секундами молчания, а всем болельщикам, пришедшим на игру, были подарены майки с номерами 8 и 24, под которыми выступал Коби.
Музыка
Игорь Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Певец Александр Панайотов может представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
Политика
Оливер Стоун: США ждет неминуемое возмездие за зло
Оливер Стоун, американский режиссер, прославившийся своими документальными фильмами, среди которых немало рассказывающих "о сильных мира сего", считает, что США непременно ожидает "возмездие за зло".
Происшествия
В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса
В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
Общество
Таксист заразился коронавирусом от китайца в Таиланде
Зафиксирован первый случай передачи коронавируса от человека к человеку в Таиланде. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на Reuters.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Общество
Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
Общество
В Центральной России ожидается похолодание
В Центральной России в середине следующей недели (3−9 февраля) ожидается похолодание.
Общество
Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свой аккаунт
Американский писатель Стивен Кинг объявил о решении удалить свой аккаунт в Facebook из-за «потока ложной информации в политической рекламе» соцсети.
Кино
Марго Робби объяснила, почему Джокера не будет в «Хищных птицах»
Австралийская актриса Марго Робби объяснила, почему Джаред Лето не примет участие в фильме «Хищные птицы» в роли Джокера.
Общество
Эксперт оценил возможность заразиться коронавирусом через доставку еды
Страх заразиться новым типом коронавируса через доставку еды или посылок не оправдан, так как основным способом передачи все еще считается воздушно-капельный, и для профилактики заражения следует прежде всего соблюдать гигиену, заявил эксперт Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Чжан Любо.
Политика
Великобритания официально покинула ЕС
Великобритания в субботу в 23.00, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
Гаджеты
В России стартовали продажи смартфона Samsung Galaxy S10 Lite
Финансы
К весне доллар и евро вернутся к своим высоким курсам
Опасения, что доллар достигнет отметки в 64 рубля впервые с 5 декабря 2019 года, а евро - 72 рубля впервые с 14 сентября прошлого года, через месяц вполне могут реализоваться.
Экономика
Джефф Безос разбогател на $13 млрд за 15 минут
Основатель Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние на $13,2 млрд за 15 минут, пишет Bloomberg.
Авто
Компания Skoda начала продажи кроссовера Skoda Karoq в России
Чешская компания Skoda объявила официальный старт продаж нового компактного кроссовера Skoda Karoq в России.
Политика
Климкин заявил о «клинической смерти» ПАСЕ из-за возвращения России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) впала в "состояние клинической смерти", заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя возвращение России в эту организацию.