Общество

Российская газетаРоссийская газетаProtonMail удалил аккаунты, рассылавшие в РФ письма о «минировании»

ProtonMail готова предоставить российской стороне информацию о рассылках писем о лжеминировании через швейцарскую полицию. Об этом заявили в швейцарской компании, которая ранее была заблокирована в РФ из-за массовой рассылки электронных писем о возможном минировании.
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с чего всё началось
Почтовый сервис ProtonMail, который был заблокирован из-за массовой рассылки писем о минировании, заявил
, что российские власти не обращалась с просьбой предоставить данные пользователей, распространявших эти сообщения.
Дождьвчера в 14:55

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Москва 24вчера в 14:29
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В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса

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Таксист заразился коронавирусом от китайца в Таиланде

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В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
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Чешская компания Skoda объявила официальный старт продаж нового компактного кроссовера Skoda Karoq в России.
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Климкин заявил о «клинической смерти» ПАСЕ из-за возвращения России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) впала в "состояние клинической смерти", заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя возвращение России в эту организацию.
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