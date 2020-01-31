Общество
Российская газетаProtonMail удалил аккаунты, рассылавшие в РФ письма о «минировании»
ProtonMail готова предоставить российской стороне информацию о рассылках писем о лжеминировании через швейцарскую полицию. Об этом заявили в швейцарской компании, которая ранее была заблокирована в РФ из-за массовой рассылки электронных писем о возможном минировании.
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с чего всё началось
Почтовый сервис ProtonMail, который был заблокирован из-за массовой рассылки писем о минировании, заявил, что российские власти не обращалась с просьбой предоставить данные пользователей, распространявших эти сообщения.Дождь14:55
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Общество
Ъ: Поставки смартфонов из Китая в Россию приостановлены
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