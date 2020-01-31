Общество

ИзвестияИзвестияProtonMail удалила рассылающие письма с угрозами аккаунты

Компания ProtonMail, заблокированная в России из-за массовой рассылки писем о лжеминировании, подтвердила, что письма рассылались ее пользователями, и удалила их аккаунты. Об этом сообщает «Интерфакс» в пятницу, 31 января.
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с чего всё началось
Почтовый сервис ProtonMail, который был заблокирован из-за массовой рассылки писем о минировании, заявил
, что российские власти не обращалась с просьбой предоставить данные пользователей, распространявших эти сообщения.
Дождь14:55

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ProtonMail заблокировала ящики, с которых в РФ рассылались угрозы взрывов

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ProtonMail удалила рассылающие письма с угрозами аккаунты

Известия14:05

ProtonMail удалил аккаунты, с которых рассылали письма о лжеминировании в России. Ранее Роскомнадзор заблокировал почтовый сервис

Новая газета14:35

Швейцарский почтовый сервис, заблокированный в РФ, удалил аккаунты, которые рассылали ложные сообщения о минированиях

Эхо Москвы14:30

«Заявления российского правительства необъяснимы». ProtonMail заблокировал аккаунты, с которых «минировали» Петербург, хотя их об этом не просили

Фонтанка.Ру14:05

Угрожавшие России взрывом электронные ящики заблокировали в Швейцарии

Телеканал 360°14:50

ProtonMail удалил почтовые ящики, рассылающие угрозы в Россию

News.ru14:10
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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обрушения СКК в Петербурге

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Глава горсовета Керчи после слов главы Крыма снова заявила об отставке

РБК 05:53
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Раковые клетки уничтожат нанороботы, созданные учеными из Петербурга

Российские ученые из Северной столицы придумали способ создания дешевых нанороботов, которые умеют не только подсвечивать раковые клетки, но и уничтожать их.
Faktom 29 января в 04:53
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Овчинников — о возвращении Березуцких: этому гениальному ходу можно только поаплодировать

Старший тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал решение руководства вернуть в клуб Василия и Алексея Березуцких.
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Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике

Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Uznayvse.ru вчера в 05:35
Футбол

Смолов обратился к болельщикам «Сельты»

Форвард сборной России Федор Смолов, перешедший из "Локомотива" на правах аренды в испанскую "Сельту", обратился к болельщикам новой команды.
РИА Новости 15:30
Происшествия

В резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник

Неизвестный внедорожник попытался прорваться к резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
REGNUM 13:17
Футбол

Тедеско заявил, что Соболев не сыграет с «Ростовом»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско оценил шансы новичка команды Александра Соболева дебютировать за новый клуб в первом матче Кубка Париматч Премьер с «Ростовом».
RT на русском 13:54
Армия и оружие

Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе

РИА Новости 15:08
Общество

Песков переадресовал вопрос переноса инвестфорума в Сочи правительству

Вопрос возможного переноса Российского инвестиционного форума в Сочи из-за опасности распространения коронавируса обсуждается, но окончательное решение за председателем правительства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:50
Общество

Совладельцем Aston Martin стал канадский миллиардер Лоуренс Стролл

Канадский бизнесмен Лоуренс Стролл стал совладельцем Aston Martin — консорциум во главе с миллиардером приобрел 16,7% акций британского автопроизводителя, сообщает Лондонская фондовая биржа.
Коммерсантъ 03:40
Энергетика

Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает

Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Вести.Ru 06:04
Общество

В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом

В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
RT на русском 10:20
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке

РИА Новости вчера в 07:30
Армия и оружие

Польша купила у США истребители F-35

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США.
Интерфакс 13:15
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:43
Шоу-бизнес

Елена Степаненко впервые прокомментировала свой развод с Петросяном

Инфо24 13:44
Происшествия

Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских

Известия вчера в 13:08
Шоу-бизнес

Мать Аршавина выселяет экс-жену футболиста и его дочь из квартиры

Мать футболиста Андрея Аршавина отправила письмо бывшей супруге сына Алисе Казьминой с требованием съехать из квартиры, где девушка проживает с дочерью от Аршавина.
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В Instagram Роналду нашли более 50 млн фейковых подписчиков

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду преодолел рубеж в 200 миллионов подписчиков в социальной сети Instagram.
ProstoProSport вчера в 11:29
Общество

Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз

На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
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Алексей Панин: «Помню, как Гарик Харламов передо мной прыгал»

Актер Алексей Панин признался, что ему не нравятся шутки о своем образе жизни, хотя у него самого чувство юмора наличествует.
Суть событий 01:08
Политика

МИД Польши уверен в праве требовать от России военные репарации

Что касается компенсации, то Польша еще в середине мая прошлого года настаивала, что по завершении подсчета ущерба, нанесенного государству во время Второй мировой войны, Германия должна будет выплатить ей около $1 трлн.
Газета.Ru 13:40
Здоровье

ВОЗ признала вспышку коронавируса международной чрезвычайной ситуацией

Вспышка нового типа пневмонии в Китае признана Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Ридус вчера в 14:49
Космос

В России предложили отправлять научные аппараты к межзвездным объектам

Межзвездные объекты, которые попадают в Солнечную систему, можно изучать с помощью автоматических космических аппаратов, но для этого научные приборы нужно защитить, чтобы они выдержали приземление на такие сверхскоростные объекты, сообщил в пятницу ведущий специалист НПО имени Лавочкина Александр Багров.
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Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
РИА Новости вчера в 08:37
Общество

Вирус из Китая пришел в Россию. Главное

Что произошло Первые два случая заражения коронавирусом 2019-nCoV выявлены в России 31 января, спустя месяц после того, как в Китае новым вирусом заболел первый человек.
РБК 08:41
Транспорт

Российским авиакомпаниям разрешили летать в Китай в чартерном режиме

Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что российская сторона будет обращаться к КНР с тем, чтобы Пекин разрешил сохранить слоты регулярных рейсов как чартерные, «чтобы мы имели возможность вывозить наших граждан в случае их желания».
РБК 15:09
Шоу-бизнес

Гимнастка Хоркина призналась в рождении сына от мужа Веры Глаголевой

Двукратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира 41-летняя российская гимнастка Светлана Хоркина в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что отцом ее старшего сына является бывший муж актрисы Веры Глаголевой миллиардер Кирилл Шубский.
Взгляд.ру 14:31
Политика

Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
RT на русском 09:01
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