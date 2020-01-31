Общество
ИзвестияProtonMail удалила рассылающие письма с угрозами аккаунты
Компания ProtonMail, заблокированная в России из-за массовой рассылки писем о лжеминировании, подтвердила, что письма рассылались ее пользователями, и удалила их аккаунты. Об этом сообщает «Интерфакс» в пятницу, 31 января.
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с чего всё началось
Почтовый сервис ProtonMail, который был заблокирован из-за массовой рассылки писем о минировании, заявил, что российские власти не обращалась с просьбой предоставить данные пользователей, распространявших эти сообщения.Дождь14:55
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Наука
Раковые клетки уничтожат нанороботы, созданные учеными из Петербурга
Российские ученые из Северной столицы придумали способ создания дешевых нанороботов, которые умеют не только подсвечивать раковые клетки, но и уничтожать их.
Футбол
Овчинников — о возвращении Березуцких: этому гениальному ходу можно только поаплодировать
Старший тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал решение руководства вернуть в клуб Василия и Алексея Березуцких.
Шоу-бизнес
Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике
Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Футбол
Смолов обратился к болельщикам «Сельты»
Форвард сборной России Федор Смолов, перешедший из "Локомотива" на правах аренды в испанскую "Сельту", обратился к болельщикам новой команды.
Происшествия
В резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник
Неизвестный внедорожник попытался прорваться к резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
Футбол
Тедеско заявил, что Соболев не сыграет с «Ростовом»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско оценил шансы новичка команды Александра Соболева дебютировать за новый клуб в первом матче Кубка Париматч Премьер с «Ростовом».
Общество
Песков переадресовал вопрос переноса инвестфорума в Сочи правительству
Вопрос возможного переноса Российского инвестиционного форума в Сочи из-за опасности распространения коронавируса обсуждается, но окончательное решение за председателем правительства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
Общество
Совладельцем Aston Martin стал канадский миллиардер Лоуренс Стролл
Канадский бизнесмен Лоуренс Стролл стал совладельцем Aston Martin — консорциум во главе с миллиардером приобрел 16,7% акций британского автопроизводителя, сообщает Лондонская фондовая биржа.
Энергетика
Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает
Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Общество
В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом
В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Армия и оружие
Польша купила у США истребители F-35
Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Происшествия
Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских
Шоу-бизнес
Мать Аршавина выселяет экс-жену футболиста и его дочь из квартиры
Мать футболиста Андрея Аршавина отправила письмо бывшей супруге сына Алисе Казьминой с требованием съехать из квартиры, где девушка проживает с дочерью от Аршавина.
Футбол
В Instagram Роналду нашли более 50 млн фейковых подписчиков
Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду преодолел рубеж в 200 миллионов подписчиков в социальной сети Instagram.
Общество
Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз
На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
Шоу-бизнес
Алексей Панин: «Помню, как Гарик Харламов передо мной прыгал»
Актер Алексей Панин признался, что ему не нравятся шутки о своем образе жизни, хотя у него самого чувство юмора наличествует.
Политика
МИД Польши уверен в праве требовать от России военные репарации
Что касается компенсации, то Польша еще в середине мая прошлого года настаивала, что по завершении подсчета ущерба, нанесенного государству во время Второй мировой войны, Германия должна будет выплатить ей около $1 трлн.
Здоровье
ВОЗ признала вспышку коронавируса международной чрезвычайной ситуацией
Вспышка нового типа пневмонии в Китае признана Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Космос
В России предложили отправлять научные аппараты к межзвездным объектам
Межзвездные объекты, которые попадают в Солнечную систему, можно изучать с помощью автоматических космических аппаратов, но для этого научные приборы нужно защитить, чтобы они выдержали приземление на такие сверхскоростные объекты, сообщил в пятницу ведущий специалист НПО имени Лавочкина Александр Багров.
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
Общество
Вирус из Китая пришел в Россию. Главное
Что произошло Первые два случая заражения коронавирусом 2019-nCoV выявлены в России 31 января, спустя месяц после того, как в Китае новым вирусом заболел первый человек.
Транспорт
Российским авиакомпаниям разрешили летать в Китай в чартерном режиме
Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что российская сторона будет обращаться к КНР с тем, чтобы Пекин разрешил сохранить слоты регулярных рейсов как чартерные, «чтобы мы имели возможность вывозить наших граждан в случае их желания».
Шоу-бизнес
Гимнастка Хоркина призналась в рождении сына от мужа Веры Глаголевой
Двукратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира 41-летняя российская гимнастка Светлана Хоркина в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что отцом ее старшего сына является бывший муж актрисы Веры Глаголевой миллиардер Кирилл Шубский.
Политика
Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.