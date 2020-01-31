с чего всё началось

Компания ProtonMail, заблокированная в России из-за массовой рассылки писем о лжеминировании, подтвердила, что письма рассылались ее пользователями, и удалила их аккаунты. Об этом сообщает «Интерфакс» в пятницу, 31 января.

Наука Раковые клетки уничтожат нанороботы, созданные учеными из Петербурга Российские ученые из Северной столицы придумали способ создания дешевых нанороботов, которые умеют не только подсвечивать раковые клетки, но и уничтожать их.

Футбол Смолов обратился к болельщикам «Сельты» Форвард сборной России Федор Смолов, перешедший из "Локомотива" на правах аренды в испанскую "Сельту", обратился к болельщикам новой команды.

Футбол Тедеско заявил, что Соболев не сыграет с «Ростовом» Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско оценил шансы новичка команды Александра Соболева дебютировать за новый клуб в первом матче Кубка Париматч Премьер с «Ростовом».

Общество Песков переадресовал вопрос переноса инвестфорума в Сочи правительству Вопрос возможного переноса Российского инвестиционного форума в Сочи из-за опасности распространения коронавируса обсуждается, но окончательное решение за председателем правительства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Общество Совладельцем Aston Martin стал канадский миллиардер Лоуренс Стролл Канадский бизнесмен Лоуренс Стролл стал совладельцем Aston Martin — консорциум во главе с миллиардером приобрел 16,7% акций британского автопроизводителя, сообщает Лондонская фондовая биржа.

Энергетика Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").

Армия и оружие Польша купила у США истребители F-35 Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США.

Политика Названа зарплата Медведева на новой должности Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Общество Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.

Политика МИД Польши уверен в праве требовать от России военные репарации Что касается компенсации, то Польша еще в середине мая прошлого года настаивала, что по завершении подсчета ущерба, нанесенного государству во время Второй мировой войны, Германия должна будет выплатить ей около $1 трлн.

Космос В России предложили отправлять научные аппараты к межзвездным объектам Межзвездные объекты, которые попадают в Солнечную систему, можно изучать с помощью автоматических космических аппаратов, но для этого научные приборы нужно защитить, чтобы они выдержали приземление на такие сверхскоростные объекты, сообщил в пятницу ведущий специалист НПО имени Лавочкина Александр Багров.

Космос Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.

Общество Вирус из Китая пришел в Россию. Главное Что произошло Первые два случая заражения коронавирусом 2019-nCoV выявлены в России 31 января, спустя месяц после того, как в Китае новым вирусом заболел первый человек.

Транспорт Российским авиакомпаниям разрешили летать в Китай в чартерном режиме Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что российская сторона будет обращаться к КНР с тем, чтобы Пекин разрешил сохранить слоты регулярных рейсов как чартерные, «чтобы мы имели возможность вывозить наших граждан в случае их желания».

Шоу-бизнес Гимнастка Хоркина призналась в рождении сына от мужа Веры Глаголевой Двукратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира 41-летняя российская гимнастка Светлана Хоркина в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что отцом ее старшего сына является бывший муж актрисы Веры Глаголевой миллиардер Кирилл Шубский.