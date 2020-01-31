Общество

Российская газетаРоссийская газетаProtonMail удалил аккаунты, рассылавшие в РФ письма о «минировании»

ProtonMail готова предоставить российской стороне информацию о рассылках писем о лжеминировании через швейцарскую полицию. Об этом заявили в швейцарской компании, которая ранее была заблокирована в РФ из-за массовой рассылки электронных писем о возможном минировании.
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с чего всё началось
Почтовый сервис ProtonMail, который был заблокирован из-за массовой рассылки писем о минировании, заявил
, что российские власти не обращалась с просьбой предоставить данные пользователей, распространявших эти сообщения.
Дождьвчера в 14:55

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ProtonMail заблокировала ящики, с которых в РФ рассылались угрозы взрывов

Интерфаксвчера в 14:00

Швейцарский почтовый сервис Protonmail заблокировал аккаунты, с которых проходила массовая рассылка о минированиях

Эхо Москвы02:00

ProtonMail удалила рассылающие письма с угрозами аккаунты

Известиявчера в 14:05

ProtonMail удалил аккаунты, с которых рассылали письма о лжеминировании в России. Ранее Роскомнадзор заблокировал почтовый сервис

Новая газетавчера в 14:35

«Заявления российского правительства необъяснимы». ProtonMail заблокировал аккаунты, с которых «минировали» Петербург, хотя их об этом не просили

Фонтанка.Рувчера в 14:05

ProtonMail удалил аккаунты после рассылки в Россию писем о минировании

РБКвчера в 16:46

Угрожавшие России взрывом электронные ящики заблокировали в Швейцарии

Телеканал 360°вчера в 14:50
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Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Политика

Глава горсовета Керчи после слов главы Крыма снова заявила об отставке

РБК вчера в 05:53
Общество

В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости

Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
РИА Новости вчера в 01:08
Политика

Помпео: Вашингтон не просит Белоруссию выбирать между Россией и США

Власти США не просят Белоруссию выбирать между Москвой и Вашингтоном, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.
Газета.Ru 03:36
Авто

1000-сильный мотор получит электропикап Hummer

GM Hummer будет оснащен электрическим мотором на 1000 лошадиных сил, будет иметь запас хода 400 миль (644 километра) и за три секунды сможет разгоняться до 60 миль в час (96,5 км/ч).
МонаВиста вчера в 17:17
Здоровье

В Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусом

Гражданин Китая, у которого выявили новый коронавирус в Забайкальском крае, идет на поправку, сообщили в пресс-службе губернатора со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлану Лапу.
РИА Новости вчера в 23:12
Происшествия

При взрыве на заводе в Орловской области погибли пять человек

Число погибших при взрыве газа на заводе резиновых изделий в Мценске Орловской области выросло до пяти, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости вчера в 04:17
Шоу-бизнес

Гимнастка Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой

Спортсменка Светлана Хоркина в рамках «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» рассказала о сыне, рожденном от мужа Веры Глаголевой.
Актуальные Новости 03:14
Общество

С 1 февраля вырастут выплаты для льготников

С 1 февраля ежемесячные денежные выплаты для федеральных льготников вырастут. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда РФ.
Мой Брянск вчера в 05:40
Происшествия

Спецназ задержал сбежавшего из здания суда в Новокузнецке

Сотрудники полиции при поддержке спецназа задержали осужденного, сбежавшего из здания суда в Новокузнецке в Кемеровской области.
Газета.Ru 03:26
Футбол

Игало стал игроком «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Одион Игало продолжит карьеру в Англии.
Спорт-Экспресс вчера в 19:36
Политика

На Украине заявили о причастности к открытию Антарктиды

Исследователь истории Антарктиды Василий Придатко-Долин в эфире телеканала «1+1» заявил о причастности к открытию материка полтавского дворянина Ивана Завадовского, который был помощником капитана шлюпа «Восток».
Взгляд.ру вчера в 13:57
Политика

Кремль ответил на обвинения Эрдогана в невыполнении договора по Сирии

В Кремле отвергли обвинения президента Турции Тайипа Эрдогана в невыполнении Москвой сочинских договоренностей по Сирии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:49
Футбол

Экс-тренер «Ливерпуля» стал спортивным директором «Динамо»

Газета.Ru 02:17
Политика

Режим чрезвычайной ситуации ввели в США из-за коронавируса

Из-за распространения коронавируса Вашингтон со 2 февраля вводит в стране режим чрезвычайной ситуации.
Телеканал 360° вчера в 18:04
Политика

Климкин заявил о «клинической смерти» ПАСЕ из-за возвращения России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) впала в "состояние клинической смерти", заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя возвращение России в эту организацию.
РИА Новости вчера в 22:47
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова

Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
REGNUM 00:13
Общество

Российское посольство начало формировать списки на эвакуацию из Хубэя

Российское посольство в Китае начало составлять списки тех, кто намерен срочно покинуть провинцию Хубэй из-за коронавируса.
РИА Новости 02:35
Футбол

Уткин оценил вероятность продолжения Кокориным карьеры в России

Уткин считает, что вероятность продолжения Кокориным карьеры в РПЛ составляет не более пяти процентов, но в то же время нападающий может уехать в Бельгию, Нидерланды или же в клуб из середины или нижней половины таблицы топ-чемпионатов.
ProstoProSport 02:56
Происшествия

Ударивший журналиста Голунова полицейский признал свою вину

Бывший сотрудник МВД Максим Уметбаев признал свою вину в том, что при задержании специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова он превысил полномочия и ударил его.
Lenta.ru 30 января в 11:48
Политика

Названа дата окончательного голосования по импичменту Трампа

Финальное голосование в сенате по импичменту президента США Дональда Трампа состоится уже на следующей неделе.
Газета.Ru 01:48
Музыка

Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Известия вчера в 21:04
Шоу-бизнес

Мария Шукшина крестила внука от скандально известной Фрейи Зильбер

News.ru вчера в 21:07
Экономика

Банки не смогли повторить рекорд по выдаче ипотеки в 2019 году

Больше всего кредитов в 2019 году было выдано в декабре — более 145 тыс. на 345 млрд руб. В этом месяце средняя ставка по ипотеке в России тогда достигла исторического минимума — 9%.
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Наука

Ученые впервые показали размножение коронавируса на фото

iReactor вчера в 14:55
Здоровье

Тест-систему для выявления антигена коронавируса получили в Забайкалье

Набор реагентов для определения антигена коронавируса поступил 1 февраля в забайкальский Центр гигиены и эпидемиологии.
Московский Комсомолец Чита 03:39
Экономика

У 40% желающих взять ипотеку россиян не нашлось денег на первый взнос

У 38% россиян, которые хотели бы получить ипотечный кредит, нет свободных средств на первый взнос, показал опрос Райффайзенбанка, его результаты цитирует РБК.
Forbes 02:43
Энергетика

Москва и Минск завершили переговоры по транзиту российской нефти

Москва и Минск завершили переговоры по тарифам на транзит российской нефти по территории Белоруссии.
RT на русском 30 января в 10:37
Происшествия

Петербурженку после приступа эпилепсии увезли в вытрезвитель и избили

Русская Планета 03:14
Кино

Вышел первый трейлер фильма «Форсаж 9»

В Интернете появился первый трейлер фильма «Форсаж 9». В минутном ролике Доминик Торетто (Вин Дизель) чинит трактор на ферме, вместе с сыном.
Интермонитор.ру 29 января в 07:39
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Сервис веб-почты с шифрованием, созданный в 2013 году сотрудниками ЦЕРН. Серверы и штаб-квартира находятся в Швейцарии. Владелец - Proton Technologies AG. 18 марта 2016 года вышли в свет мобильные клиенты в Apple AppStore и магазине Google Play для смартфонов и планшетов на базе Android. Неделей ранее приложение было официально запущено в швейцарском AppStore.
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