Общество
Российская газетаProtonMail удалил аккаунты, рассылавшие в РФ письма о «минировании»
ProtonMail готова предоставить российской стороне информацию о рассылках писем о лжеминировании через швейцарскую полицию. Об этом заявили в швейцарской компании, которая ранее была заблокирована в РФ из-за массовой рассылки электронных писем о возможном минировании.
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с чего всё началось
Почтовый сервис ProtonMail, который был заблокирован из-за массовой рассылки писем о минировании, заявил, что российские власти не обращалась с просьбой предоставить данные пользователей, распространявших эти сообщения.Дождьвчера в 14:55
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Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Общество
В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости
Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
Политика
Помпео: Вашингтон не просит Белоруссию выбирать между Россией и США
Власти США не просят Белоруссию выбирать между Москвой и Вашингтоном, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.
Авто
1000-сильный мотор получит электропикап Hummer
GM Hummer будет оснащен электрическим мотором на 1000 лошадиных сил, будет иметь запас хода 400 миль (644 километра) и за три секунды сможет разгоняться до 60 миль в час (96,5 км/ч).
Здоровье
В Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусом
Гражданин Китая, у которого выявили новый коронавирус в Забайкальском крае, идет на поправку, сообщили в пресс-службе губернатора со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлану Лапу.
Происшествия
При взрыве на заводе в Орловской области погибли пять человек
Число погибших при взрыве газа на заводе резиновых изделий в Мценске Орловской области выросло до пяти, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Гимнастка Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой
Спортсменка Светлана Хоркина в рамках «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» рассказала о сыне, рожденном от мужа Веры Глаголевой.
Общество
С 1 февраля вырастут выплаты для льготников
С 1 февраля ежемесячные денежные выплаты для федеральных льготников вырастут. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда РФ.
Происшествия
Спецназ задержал сбежавшего из здания суда в Новокузнецке
Сотрудники полиции при поддержке спецназа задержали осужденного, сбежавшего из здания суда в Новокузнецке в Кемеровской области.
Футбол
Игало стал игроком «Манчестер Юнайтед»
Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Одион Игало продолжит карьеру в Англии.
Политика
На Украине заявили о причастности к открытию Антарктиды
Исследователь истории Антарктиды Василий Придатко-Долин в эфире телеканала «1+1» заявил о причастности к открытию материка полтавского дворянина Ивана Завадовского, который был помощником капитана шлюпа «Восток».
Политика
Кремль ответил на обвинения Эрдогана в невыполнении договора по Сирии
В Кремле отвергли обвинения президента Турции Тайипа Эрдогана в невыполнении Москвой сочинских договоренностей по Сирии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Политика
Режим чрезвычайной ситуации ввели в США из-за коронавируса
Из-за распространения коронавируса Вашингтон со 2 февраля вводит в стране режим чрезвычайной ситуации.
Политика
Климкин заявил о «клинической смерти» ПАСЕ из-за возвращения России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) впала в "состояние клинической смерти", заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя возвращение России в эту организацию.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова
Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
Общество
Российское посольство начало формировать списки на эвакуацию из Хубэя
Российское посольство в Китае начало составлять списки тех, кто намерен срочно покинуть провинцию Хубэй из-за коронавируса.
Футбол
Уткин оценил вероятность продолжения Кокориным карьеры в России
Уткин считает, что вероятность продолжения Кокориным карьеры в РПЛ составляет не более пяти процентов, но в то же время нападающий может уехать в Бельгию, Нидерланды или же в клуб из середины или нижней половины таблицы топ-чемпионатов.
Происшествия
Ударивший журналиста Голунова полицейский признал свою вину
Бывший сотрудник МВД Максим Уметбаев признал свою вину в том, что при задержании специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова он превысил полномочия и ударил его.
Политика
Названа дата окончательного голосования по импичменту Трампа
Финальное голосование в сенате по импичменту президента США Дональда Трампа состоится уже на следующей неделе.
Музыка
Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Шоу-бизнес
Мария Шукшина крестила внука от скандально известной Фрейи Зильбер
Экономика
Банки не смогли повторить рекорд по выдаче ипотеки в 2019 году
Больше всего кредитов в 2019 году было выдано в декабре — более 145 тыс. на 345 млрд руб. В этом месяце средняя ставка по ипотеке в России тогда достигла исторического минимума — 9%.
Наука
Ученые впервые показали размножение коронавируса на фото
Здоровье
Тест-систему для выявления антигена коронавируса получили в Забайкалье
Набор реагентов для определения антигена коронавируса поступил 1 февраля в забайкальский Центр гигиены и эпидемиологии.
Экономика
У 40% желающих взять ипотеку россиян не нашлось денег на первый взнос
У 38% россиян, которые хотели бы получить ипотечный кредит, нет свободных средств на первый взнос, показал опрос Райффайзенбанка, его результаты цитирует РБК.
Энергетика
Москва и Минск завершили переговоры по транзиту российской нефти
Москва и Минск завершили переговоры по тарифам на транзит российской нефти по территории Белоруссии.
Происшествия
Петербурженку после приступа эпилепсии увезли в вытрезвитель и избили
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Форсаж 9»
В Интернете появился первый трейлер фильма «Форсаж 9». В минутном ролике Доминик Торетто (Вин Дизель) чинит трактор на ферме, вместе с сыном.