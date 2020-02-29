Космос

Вести.RuВести.RuПрототип Starship Илона Маска лопнул при испытаниях

Прототип космического корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях в Техасе. Видео уже появилась в соцсетях, передает телеканал "Россия 24".
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Прототип космического корабля Starship Илона Маска лопнул на испытаниях

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Прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался во время испытаний в Техасе

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Прототип корабля Илона Маска лопнул при испытаниях в Техасе

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Прототип разработанной компанией Маска ракеты лопнул на полигоне в Техасе

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Прототип корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях в Техасе

РИА Новости01:43
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