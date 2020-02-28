Космос
Вести.RuПрототип Starship Илона Маска лопнул при испытаниях
Прототип космического корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях в Техасе. Видео уже появилась в соцсетях, передает телеканал "Россия 24".
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