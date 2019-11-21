Космос
ИзвестияПрототип Starship Mk1 компании SpaceX взорвался на испытаниях
Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 американской компании SpaceX взорвался во время испытаний на полигоне в Бока Чика (штат Техас). Об этом сообщается на сайте NASA Space flight 21 ноября.
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Армия и оружие
National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Политика
ФСБ: задержанные корабли были переданы Украине в нормальном состоянии
Задержанные в ноябре 2018 года за провокацию в керченском проливе корабли были переданы Украине в нормальном состоянии и с рабочей сантехникой.
Наука
Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий
Команда ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего под руководством профессора Трея Айдекера вывела точную формулу пересчета собачьего возраста в человеческий.
Политика
Малайзия выступила за обнародование всех доказательств по MH17
Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла заявил, что Куала-Лумпур решительно настроен на обнародование всех документов по делу крушения малайзийского Boeing MH17 под Донецком в июле 2014 году.
Политика
Фонд Навального подал иск к Путину
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подал в Тверской районный суд Москвы иск к президенту Владимиру Путину.
Технологии
Павел Дуров призвал пользователей удалить мессенджер WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за многочисленных обнаруженных в нем уязвимостей в сфере безопасности.
Общество
На бывшего главу МЧС Севастополя завели уголовное дело
Как сообщили в следственном комитете, экс-начальник ГУ МЧС по Севастополю стал фигурантом уголовного дела.
Общество
ГИБДД России сможет лишать водителей прав без суда
В настоящее время человек может управлять автомобилем до истечения срока действия прав, а отобрать документ можно только через суд.
Происшествия
В Москве недовольный пробками мужчина открыл стрельбу по таксистам
Полиция столицы проводит проверку по факту стрельбы по таксистам в центре города, задержан подозреваемый, сообщает в четверг пресс-служба полиции центрального округа ГУМВД.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк возмутилась возвращением Ротару в Россию
Путешествия
Парламент Турции одобрил введение налога на проживание в отелях
Парламент Турции проголосовал за поправку к закону о налогах на услуги, который предусматривает введение с 1 апреля 2020 года двухпроцентного налога на проживание в отелях, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы парламента.
Общество
Справки на водительскую комиссию вызвали ажиотаж в наркодиспансере
Сегодня, 21 ноября, утром появилась информация о повышении в 5 раз стоимости получения справок, необходимых для замены водительских прав.
Политика
Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
Экономика
Медведев назвал объём долгов потребителей услуг ЖКХ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об объёме долгов потребителей услуг ЖКХ.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк ответила на сообщения о планах Чернышева развестись
Семья российской актрисы Анастасии Заворотнюк ответила на информацию о планах Чернышева развестись в скором времени.
Армия и оружие
Эксперт объяснил появление «унитазного» фейка об украинских кораблях
В Центре общественных связей ФСБ России ответили на обвинения Киева в краже оборудования с задержанных за провокацию в Керченском проливе украинских кораблей.
Политика
Две трети граждан считают, что партия власти в России нужна
Большинство граждан (63%) уверены, что в России партия власти существует. 24% дали противоположные ответы.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Шоу-бизнес
Муж Ксении Бородиной получил травму лица у себя дома
Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров получил травму лица, находясь при этом дома. В связи с этим он обратился за медицинской помощью.
Политика
ФСБ задержала шпионившего в пользу Украины российского военного
Как отмечается в пресс-релизе ФСБ, по оперативным данным, российский военнослужащий собирал секретные сведения в отношении Вооруженных сил России по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины.
Экономика
ВТБ профинансирует строительство «Восточного выезда в Уфе»
Гаджеты
Xiaomi выпустила Redmi Note 8 Pro с 256 ГБ
Redmi Note 8 Pro с расширенной конфигурацией памяти будет доступен в Китае с ценником в 1899 юаней (~$270), что ненамного дороже предыдущей версии 8/128 ГБ, цена которой составляет 1799 юаней (~$256).
Кино
Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела
Единоборства
Бывшая чемпионка UFC снялась в откровенной фотосессии
Экс-чемпионка UFC в полулегком весе Крис Сайборг снялась в откровенной фотосессии и поделилась снимком со своими поклонниками в Instagram-аккаунте.
Политика
Железняк: угрозы санкций США не сорвут «Северный поток-2»
Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток — 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год, заявил американский сенатор-республиканец Тед Круз.
Авто
Опубликованы новые фото салона рестайлинговой Lada 4x4
По «технике» машина почти не изменится – появятся лишь новый (доработанный) кондиционер и отопитель салона с электронным управлением.
Футбол
УЕФА завел дело против сборной Бельгии после матча с Россией
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приступил к дисциплинарному расследованию в отношении бельгийской сборной после отборочного матча Чемпионата Европы-2020 с Россией.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали девушку в розыске, заманив на фотосессию
В Екатеринбурге сотрудники ФСИН придумали необычный способ, чтобы задержать девушку в розыске, сообщается на ютьюб-канале службы исполнения наказаний Свердловской области.
Футбол
В УЕФА утвердили составы корзин при жеребьевке Евро-2020
Составы корзин при жеребьевке финальной стадии Евро-2020 утвердили в УЕФА.