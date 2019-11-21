Космос

ИзвестияИзвестияПрототип Starship Mk1 компании SpaceX взорвался на испытаниях

Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 американской компании SpaceX взорвался во время испытаний на полигоне в Бока Чика (штат Техас). Об этом сообщается на сайте NASA Space flight 21 ноября.
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Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний

ТАСС03:12

Прототип созданной компанией Маска ракеты взорвался на космодроме

РБК03:41

Прототип корабля Starship Илона Маска не прошел испытание

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Ракета Маска взорвалась, потому что ее собрали «на коленке», заявил эксперт

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Опытная ракета компании SpaceX взорвалась во время испытаний

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Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний

Интерфакс02:52

Прототип Starship Mk1 компании SpaceX взорвался на испытаниях

Известия02:34
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Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за многочисленных обнаруженных в нем уязвимостей в сфере безопасности.
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Общество

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Общество

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В настоящее время человек может управлять автомобилем до истечения срока действия прав, а отобрать документ можно только через суд.
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Общество

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
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Армия и оружие

Эксперт объяснил появление «унитазного» фейка об украинских кораблях

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Две трети граждан считают, что партия власти в России нужна

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Как отмечается в пресс-релизе ФСБ, по оперативным данным, российский военнослужащий собирал секретные сведения в отношении Вооруженных сил России по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины.
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В УЕФА утвердили составы корзин при жеребьевке Евро-2020

Составы корзин при жеребьевке финальной стадии Евро-2020 утвердили в УЕФА.
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