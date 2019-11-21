Космос

BFM.ruBFM.ruПрототип Starship SpaceX взорвался во время испытаний

Опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время тестов на полигоне в американском штате Техас. ЧП произошло во время испытания на максимальное заполнение топливных баков Starship Mk1 криогенной жидкостью, отмечает «Интерфакс».
Читать в источнике
Комментировать360

Подробнее о событии

Корабль Starship Илона Маска взорвался

Lenta.ru04:32

Эксперт назвал взрыв ракеты Маска элементом рекламного шоу

РИА Новости05:48

Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний

ТАСС03:12

Опытная ракета SpaceX взорвалась на полигоне

Газета.Ru05:29

Прототип созданной компанией Маска ракеты взорвался на космодроме

РБК03:41

Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний

Интерфакс02:52

Прототип Starship Mk1 компании SpaceX взорвался на испытаниях

Известия02:34
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 06:47, Ашберн
Общество

Принятие нового порядка медосмотра для российских водителей отложили

Минздрав принял решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей.
Lenta.ru 06:35
Политика

ФСБ ответила на обвинение в краже унитазов с украинских кораблей

Lenta.ru 03:29
Общество

Козак сообщил, что «Северный поток 2» заработает в середине 2020 года

"Северный поток 2" заработает в середине 2020 года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Интерфакс 05:44
Общество

Госдума приняла закон о запрете продавать гаджеты без российского ПО

Госдума приняла закон о запрете продажи смартфонов, компьютеров и другой электронной техники без российского программного обеспечения (ПО).
Газета.Ru 06:20
Экономика

ФНС увеличила поступления налогов в федеральный бюджет

Федеральная налоговая служба (ФНС) с января по октябрь этого года направила в федеральный бюджет 10,5 триллиона рублей, это на 7,1 процента больше, чем годом ранее, рассказал глава ведомства Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Парламентская газета 04:18
Общество

Российский фильм «Т-34» побил рекорд проката в Японии за 25 лет

Военная драма «Т-34» успел заработать в Японии примерно $600 тыс. и побить рекорды проката российских кинокартин за последнюю четверть века.
KM.ru 03:49
Политика

Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»

Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
REGNUM 00:21
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк возмутилась возвращением Ротару в Россию

News.ru вчера в 17:24
Транспорт

Путин открыл движение по Московским центральным диаметрам

Глава государства в четверг принимает участие в церемонии запуска двух первых маршрутов МЦД.
Интерфакс 06:08
Единоборства

Бывшая чемпионка UFC снялась в откровенной фотосессии

Экс-чемпионка UFC в полулегком весе Крис Сайборг снялась в откровенной фотосессии и поделилась снимком со своими поклонниками в Instagram-аккаунте.
РИА Новости вчера в 13:39
Авто

Раскрыт салон рестайлинговой Lada 4x4

По «технике» машина почти не изменится – появятся лишь новый (доработанный) кондиционер и отопитель салона с электронным управлением.
Автоновости дня 01:40
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов назвал Макгрегора идиотом

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в очередной раз оценил перспективы своего второго боя против ирландца Конора Макгрегора, заявив, что тот должен заслужить право на поединок, и назвав оппонента идиотом.
Газета.Ru 04:04
Армия и оружие

Пушилин рассказал об истерике и вранье Порошенко в Минске после «дебальцевского котла»

В 2015 году в ходе Минских переговоров, на которых принималось решение о судьбе попавших в «дебальцевский котёл» украинских армейских подразделений, экс-президент Украины Порошенко в истерике пытался доказать, что никакого «котла» нет.
ИА Новороссия 04:53
Политика

Фонд Навального подает в суд на Путина

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Коммерсантъ 05:15
Происшествия

В Челябинске вахтер больницы до смерти избил пациента

Вахтер лечебного учреждения в Ленинском районе Челябинска обвиняется в том, что избил 37-летнего пациента, который от полученных травм скончался, вахтер задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 05:28
Кино

THR: продолжение «Робокопа» поставит Эйб Форсайт

Как сообщает THR, Форсайт перепишет сценарий, который вместе с Джастином Родсом («Терминатор: Тёмные судьбы») написали Эдвард Ноймайер и Майкл Майнер, авторы оригинального «Робокопа».
Игромания.ру 02:59
Политика

Малайзия потребовала обнародования свидетельств по делу MH17

«Малайзия решительно настроена, мы хотим, чтобы все свидетельства, все доказательства были обнародованы и чтобы любая заинтересованная сторона могла иметь возможность исследовать эти свидетельства в рамках расследования», — заявил министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Известия 05:26
Здоровье

Некоторые россияне смогут проходить дистанционный медосмотр

Минздрав предложил ввести в законодательство новый правовой институт – медицинский дистанционный контроль состояния здоровья некоторых категорий работников.
Доктор Питер 06:23
Происшествия

Спасенная из выгребной ямы девочка впала в кому

Вести.Ru 06:33
Общество

Сбербанк извинился перед клиентом за пароль антисемитского содержания

Сбербанк извинился за антисемитское содержание автоматически сгенерированного пароля, присланного одному из клиентов.
Ведомости 05:31
Происшествия

В центре Петербурга мужчину ранили ножом в метро

Житель Ставропольского края задержан по подозрению в нанесении ранения ножом мужчине в вестибюле станции метро "Площадь Восстания" в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 01:21
Армия и оружие

Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии

Piter.tv вчера в 12:37
Технологии

Павел Дуров призывает удалить WhatsApp со смартфонов

MobiDevices 03:47
Общество

Венский суд решил выдать России экс-чиновника Минкультуры Бориса Мазо

Земельный суд Вены по уголовным делам решил экстрадировать бывшего чиновника Минкульта РФ Бориса Мазо, сообщает Интерфакс .
ИжевскИнфо.РУ 05:52
Происшествия

Основатель Group-IB рассказал о конфликте с таксистами в Москве

Генеральный директор и основатель компании Group-IB Илья Сачков рассказал о конфликте с таксистами в центре Москвы, в ходе которого он распылил газ в направлении одного из оппонентов.
RT на русском 06:36
Футбол

Джикия вошел в топ-100 лучших игроков квалификации Евро-2020

Единственным футболистом сборной России, попавшим в топ-100, стал защитник Георгий Джикия, который набрал 956 очков и занял 69-е место.
Спорт-Экспресс 04:45
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Известия 19 ноября в 10:25
Общество

Антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении мэру Львова

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила о подозрении мэру Львова Андрею Садовому в рамках уголовного производства о строительстве индустриального парка.
RT на русском 06:15
Политика

Time узнал о желании Помпео уволиться с поста госсекретаря США

Среди причин, побудивших Помпео рассматривать возможность отставки, Time называет растущую критику из-за того, что он не отстаивает интересы американских дипломатов, на которых давят конгрессмены и президент Дональд Трамп.
РБК вчера в 09:50
Происшествия

Магазин сети «Лента» на Обводном канале опять загорелся

Пожар в магазине на Обводном канале произошёл 10 ноября 2018 года.
78.ru 05:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное