Кино

РИА НовостиРИА НовостиПрототип «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма

Экс-брокер Джон Белфорт подал в суд на компанию Red Granite Pictures, спродюсировавшую фильм "Волк с Уолл-стрит" по его мемуарам.
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Реальный прототип «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма

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Прототип «Волка с Уолл-Стрит» потребовал денег с создателей фильма

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Прототип «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма

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Прототип «Волка с Уолл-стрит» потребовал денег с создателей фильма

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Прототип героя «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создавшую фильм компанию

VSE42.RUвчера в 22:35
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