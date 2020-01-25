Кино
РИА НовостиПрототип «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма
Экс-брокер Джон Белфорт подал в суд на компанию Red Granite Pictures, спродюсировавшую фильм "Волк с Уолл-стрит" по его мемуарам.
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Здоровье
Аптечные сети зафиксировали ажиотажный спрос на медицинские маски
Как рассказала РБК исполнительный директор аптечной сети «Эвалар» Светлана Кошелева, за последние два дня сеть фиксирует небольшой рост продаж масок.
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Воронеже
Столкновение трех автомобилей в Воронеже стало причиной гибели четырех человек и ранения двух, сообщил ТАСС в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области.
Общество
Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам
Политика
Владислав Сурков ушел с должности помощника президента России
Помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков уходит с государственной службы.
Гаджеты
В Роскачестве назвали лучшие бюджетные смартфоны
В Роскачестве отметили, что если нужна хорошая камера, то стоит остановить свой выбор на Galaxy S9, а если выбор в пользу производительности, то лучше приобрести Honor 20 Pro.
Наука
В Британии восстановили голос 3000-летней мумии
Историки и инженеры из Великобритании восстановили голос жившего три тысячи лет назад древнеегипетского жреца по имени Несьямун.
Общество
Что запрещено делать в Татьянин день, 25 января
Запрещено также отказывать в помощи просящему. В Татьянин день важно не ссориться, чтобы не навлечь горе на близких людей.
Фигурное катание
Российские пары заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию
Российские фигуристы заняли весь призовой пьедестал в парном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золотые медали.
Общество
Житель Китая госпитализирован в Иркутске с подозрением на коронавирус
Вчера, 24 января, с подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционную больницу Иркутска был доставлен житель Китая, прилетевший в пятницу из Пекина, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.
Общество
Лукашенко: Москва умышленно надавила на Минск налоговым манёвром
Россия специально начала налоговый манёвр, чтобы надавить на Белоруссию, полагает белорусский президент Александр Лукашенко.
Политика
Пушков отреагировал на публикацию ЦРУ архивных данных о Бандере
Ранее телеканал «Звезда» передавал, что ЦРУ выложило в открытый доступ материал «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году», в котором назвало Бандеру украинским фашистом и профессиональным агентом Гитлера.
Общество
Китай опубликовал снимок нового коронавируса
Происшествия
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 21
По последним данным, 21 человек погиб и 1030 пострадали в результате сильного землетрясения на востоке Турции, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациями и стихийным бедствиям (AFAD) страны.
Здоровье
Через товары из Китая коронавирус не передается, заявил эксперт
Через товары из Китая коронавирус не передается, заявил эксперт Посылок с AliExpress можно не бояться.
Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в кинотеатрах США и Канады
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти с 25 января по 2 февраля в 37 кинотеатрах США и Канады.
Футбол
Марадона отказался возглавить сборную Венесуэлы
59-летний Диего Марадона, который является главным тренером "Химнасии и Эсгримы" отказался возглавить сборную Венесуэлы.
Политика
Зеленский оценил результаты прямого диалога с Путиным
Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул важность начатого прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным для состоявшегося обмена удерживаемыми лицами и выразил надежду на разрешение конфликта в Донбассе.
Общество
В Якутске отменили занятия в школах из-за сильных морозов
Общество
Полицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку
Правительство России установило надбавку за сложность сотрудникам полиции и Росгвардии, служащим в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в размере 100% от оклада.
Энергетика
Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
Хоккей
Гретцки хочет, чтобы Овечкин побил его рекорд
Космос
НАСА сообщило о приближении к Земле потенциально опасного астероида
Астероид 163373, который классифицируется как потенциально опасный, приближается к Земле.
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни
45-летняя популярная российская актриса Екатерина Волкова откровенно призналась Лере Кудрявцевой в ее программе о том, что она долгое время скрывала информацию о своем заболевании.
Политика
Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии
Кино
В Фонде Абрамовича пока не отказали в поддержке новому фильму Звягинцева
Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» бизнесмена Романа Абрамовича пока не прекращает поддержку нового фильма режиссера Андрея Звягинцева.
Общество
МЧС предупредило жителей Москвы о сильном ветре и гололедице
Столичный главк МЧС предупредил жителей города об усилении ветра и гололедице на дорогах до вечера 25 января.
Кино
Актер Александр Петров получил премию «Золотой орел»
Петров стал лучшим актером 2019 года по версии национальной кинематографической премии. Награды актер был удостоен за роль в фильме «Текст».
Политика
Израильтянка Иссахар не обращалась к Путину с просьбой о помиловании
Осуждённая в РФ израильтянка Наама Иссахар пока не обращалась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании, это тормозит весь процесс, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Армия и оружие
В Пентагоне отрицают «перестрелку» военных США и России в Сирии
Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что американские и российские военные не вступали в "перестрелку" в Сирии, передает РИА "Новости".