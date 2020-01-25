Экс-брокер Джон Белфорт подал в суд на компанию Red Granite Pictures, спродюсировавшую фильм "Волк с Уолл-стрит" по его мемуарам.

Прототип «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма

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