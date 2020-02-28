Космос

Вести.RuВести.RuПрототип Starship Илона Маска лопнул при испытаниях

Прототип космического корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях в Техасе. Видео уже появилась в соцсетях, передает телеканал "Россия 24".
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Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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