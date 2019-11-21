Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США). Об этом в среду сообщил портал Spaceflight.

Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний

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